Cuidacoches: Maximiliano Pullaro se involucra de lleno para que Unidos cierre filas tras el proyecto

La decisión de no tratar en el Senado el proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches en Santa Fe descolocó a todos dentro del oficialismo. Este miércoles, la Legislatura será escenario para una mesa en la que se sumarán cuatro ministros del gobierno de Maximiliano Pullaro . El objetivo, aseguran, es afinar la iniciativa de Ciro Seisas .

En el espacio oficialista confían en lograr esta semana la aprobación. "Había que afinar detalles, pero hay luz verde para avanzar", dicen en el entorno del senador de Rosario .

Días atrás, en Unidos daban por hecho que la aprobación se lograría. El tema finalmente no se tocó. "Faltó coordinación", dicen en la Casa Gris , que ahora envía una comitiva de primera línea para repasar con lupa un tema en el que el Ejecutivo entiende que debe tener participación preponderante. " Es una ley que impone obligaciones al gobierno y por eso es importante discutirlo", resaltan en la Casa Gris.

Serán cuatro los ministros que irán al Senado: Fabián Bastia , de Gobierno; Pablo Cococcioni , de Seguridad y Justicia; Pablo Olivares , de Economía, y Victoria Tejeda , de Desarrollo Social. En resumidas cuentas, el gobierno santafesino busca tener anclaje con su mirada política, qué dinero se utilizará para llevar adelante la misma, qué recursos policiales y de otras fuerzas se necesitan para implementarlo y qué espacio se le da a la reinserción de quienes realizan actualmente la actividad.

El punto de la reinserción surge, a priori, como algo conflictivo. "Un proyecto de cuidacoches que plantea la intervención de Desarrollo Social ya genera un poco de ruido. Hace pensar que más que castigar a quien hace la actividad se convierta en otra cosa y eso despierta la necesidad de discutirlo", subrayan en el Ejecutivo.

Maximiliano Pullaro Fabián Bastía Fabián Bastía y Pablo Olivares, a los costados del gobernador Pullaro, dos de los ministros que irán al Senado.

Definido como un proyecto "complejo y multifacético", en la tropa legislativa oficialista confían en que esta vez sí habrá manos levantadas y aprobación. "Es lo que nos dicen en la cara", repiten. En la pública, la decisión de las partes fue, desde el jueves pasado y hasta que no haya una concreción, evitar las entrevistas para no cometer el mismo error. "Los autores son los que deben hablar", respondieron en el gobierno provincial, cautos.

El diálogo entre partes llega al Senado

En el entorno de Seisas, de buen diálogo con el gobernador, remarcan que el contacto con las áreas ya venía dándose de manera particular. "Había diálogo con Bastia, con Tejeda, con Cococcioni. Se planteó la necesidad de hacerlo en conjunto, pero no hubo enojos la semana pasada", sostienen. Las versiones corrieron como pólvora luego de que el senador no fuera parte de la votación de la Ley de Municipios y Comunas, tratada el pasado jueves. Sus laderos sostienen que la negativa a esa ley ya estaba hablada. "Olvida a Rosario y no estábamos de acuerdo. No estamos para levantar la mano", remarcan.

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¿Que no se tratara el proyecto de cuidacoches puede interpretarse como "un vuelto" a eso? Sin responder, ponen la mirada en el futuro. "Si no se vota de nuevo esta semana, ahí hay terreno para la especulación", admiten. "Deberán hacerse cargo si no lo votan. Si eso ocurre, habrá que barajar y dar de nuevo", dicen enigmáticos mirando hacia adentro de Unidos. La pregunta allí estará puesta en la injerencia del Ejecutivo hacia los legisladores oficialistas: si se elige no tratar nuevamente el tema, el pulgar hacia abajo será más que notorio.

Encuentro entre Pullaro y Seisas

Según pudo saber este medio, este miércoles está prevista también una charla entre Pullaro y Seisas, algo que no ocurrió aún. También se involucró tras lo sucedido el intendente rosarino Pablo Javkin, uno de los principales promotores de la ley. Hubo diálogo, además, con otros legisladores como la diputada provincial Ximena García, con un proyecto similar al Seisas, y que mantuvo a su vez contactos con el intendente de la capital santafesina, Juan Pablo Poletti.

Los distintos interlocutores buscan que, en caso de lograr un acuerdo y que el proyecto prospere, la ley no vuelva como un boomerang ante el hartazgo de gran parte de la sociedad ante el fenómeno de los cuidacoches. "Esto no es una solución mágica ni hay que hacer creer que en un día no va a haber más cuidacoches en una ciudad como Rosario", repiten.

La policía y la seguridad

Un tema relevante es cuántos policías pueden destinarse a detener cuidacoches, descuidando quizás otro tipo de patrullaje o tarea en una ciudad que busca no retroceder en sus números de violencia. Y en caso de hacerlo, ¿dónde quedarían alojados? "No hay manera ni lugar de tenerlos detenidos a todos", reconocen.

"Ahí lo importante es que la detención empiece a funcionar como una disuación para el resto", razonan los impulsores de la iniciativa. Este miércoles se sabrá si las posturas se alinean y el jueves avanza o si la discusión sigue dilatándose en el tiempo.