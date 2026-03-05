Pablo Javkin apuesta a la obra pública y lanza la segunda etapa del plan de pacificación de Rosario

El intendente Pablo Javkin inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal con un discurso que combinó balance político y proyección de gestión. Tras atravesar los meses más críticos de violencia que golpearon a Rosario en 2024, puso el eje en la obra pública y en la consolidación de la “segunda fase del plan de pacificación”.

La hoja de ruta que trazó desde el Palacio Vasallo tiene un punto de apoyo claro: la articulación con el gobernador Maximiliano Pullaro y el trabajo conjunto con la provincia en materia de seguridad y urbanización. En ese marco, Javkin sostuvo que Rosario logró atravesar la fase más dura del conflicto narco y que ahora se abre un tiempo distinto, donde la presencia del Estado deberá traducirse en infraestructura, servicios y recuperación del espacio público.

A lo largo de una hora de discurso, el intendente repasó primero el contexto extraordinario que atravesó la ciudad y que obligó a concentrar esfuerzos en la recuperación de la seguridad. En ese sentido, defendió la estrategia conjunta entre el municipio, la provincia y la Nación para enfrentar el crimen organizado y recuperar el control territorial.

Superada esa etapa, presentó lo que considera el nuevo momento de Rosario. “Ahora quiero presentarles lo que anunciamos en coordinación con el gobernador Pullaro : la segunda fase del Plan de Pacificación”, afirmó durante su discurso.

#SantaFe Rosario En la apertura de sesiones, Javkin anunció la segunda fase del Plan de Pacificación: “Donde antes se escuchaban balas, hay máquinas trabajando” Confirmó la licitación para transformar Los Pumitas, "una de las zonas que más sufrió" @RamaPorchietti pic.twitter.com/lzSA6PawXS

La nueva etapa, explicó, estará enfocada en consolidar lo logrado durante la crisis. Para Javkin, el objetivo es pasar de la emergencia en seguridad a un esquema de reconstrucción urbana y social, donde el Estado ingrese con obras y políticas públicas en sectores históricamente golpeados por la violencia. “Donde antes se escuchaba el ruido de las balas, ahora se escuchan máquinas trabajando”, sintetizó tal como había anticipado este medio .

Obras públicas para consolidar la recuperación de Rosario

El eje que Javkin eligió para proyectar su gestión hacia adelante fue claro: la obra pública en los barrios. El intendente sostuvo que esa será la herramienta central para consolidar el proceso de pacificación. “Ahora vamos por las obras de fondo”, planteó ante el recinto.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.34.38 Javkin habló durante una hora en el Concejo en su séptima apertura de sesiones.

Según explicó, el ingreso de maquinaria y obras a sectores donde durante años fue difícil trabajar es una señal concreta del cambio de escenario que vive la ciudad. La urbanización, las intervenciones en el espacio público y la mejora de la infraestructura barrial forman parte del plan para consolidar la presencia del Estado en zonas donde antes predominaban la violencia y el abandono.

En ese contexto, Javkin defendió el trabajo articulado con la provincia, particularmente con Pullaro, como un factor clave para avanzar en esa agenda. El vínculo político entre ambos gobiernos aparece como uno de los pilares del actual esquema de gestión. En la misma línea se había pronunciado previamente la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, al abrir la sesión.

La “ciudad real” frente a la “ciudad virtual”

Uno de los pasajes más políticos del discurso estuvo dirigido a quienes cuestionan la gestión municipal y el proceso de recuperación de Rosario. Sin mencionar nombres propios, Javkin contrapuso lo que definió como la “ciudad real”, donde “se ejecutan obras y políticas públicas”, con la “ciudad virtual”, donde -según dijo- predominan las críticas permanentes.

“En la ciudad virtual en la que viven algunos todo está mal; nada es lindo, todo es feo; nada sirve, todo es odio”. La crítica incluyó una referencia directa a las discusiones que se dan en redes sociales. “Atrás de esas computadoras se cría un veneno… siempre a escondidas, con nombres falsos, con amargura”, afirmó. “No es que no sabemos quiénes son, no nos importa”, arremetió.

En contraposición, dijo que en su gestión “no hay anónimos”, y lanzó otra crítica dirigida a sus detractores: “Están dando espectáculos patéticos que ya no creen ni le importan a nadie”.

Los gestos de la oposición

El discurso se dio ante un Concejo que, desde este año, promete ser más combativo. Las dos figuras opositoras con mayor visibilidad son Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, y Juan Monteverde, de Ciudad Futura.

Aleart, que ocupa una de las vicepresidencias del cuerpo y se ubicó a la derecha de Schmuck durante el acto, mantuvo un gesto adusto y evitó aplaudir las intervenciones del intendente. Monteverde, en tanto, protagonizó un gesto llamativo: ingresó al recinto después de Javkin. Desde su entorno negaron cualquier intención política. “No estamos para ese show”, dijeron.

Embed Empezó la cuenta regresiva.



Después de seis años, el gobierno de Javkin está de salida. Más preocupado porque los problemas no salgan en los medios que por resolverlos. Rosario necesita algo distinto. Un gobierno que entienda cómo vive la gente y se haga cargo.



En 2023… pic.twitter.com/MF1Qz6T3z0 — Juan Monteverde (@juanmonteverde) March 5, 2026

Tras el acto, Monteverde criticó el tono del intendente: "Me preocupa que dilapiden la plata nuestra en eso. Me parece obsceno, es patológico”, dijo sobre las referencias a las redes sociales, y agregó que el jefe municipal “debería estar hablando de los proyectos”.

Aleart, por su parte, afirmó que Javkin pertenece “a una gestión que no ha resuelto cuestiones que le importan y mucho a la ciudadanía”, aunque destacó la referencia al Plan Bandera del gobierno nacional. “La clave por la que la ciudad pudo avanzar en otras cuestiones”, sostuvo.

La foto que puede hablar del Concejo que viene

Entre el material audiovisual oficial al que accedió Letra P, una imagen previa a la sesión llamó la atención. Antes del inicio del acto, como es habitual, la presidenta del Concejo recibió al intendente junto a un grupo de concejales.

En la foto aparecieron todos los integrantes del bloque de Unidos-salvo Federico Lifschitz y Lucas Raspall- y dirigentes cercanos a Javkin como Ciro Seisas, Sebastián Chale y Rogelio Biazzi. También posaron las peronistas Norma López, Fernanda Gigliani y María Fernanda Rey, además de Sabrina Prence, expulsada del bloque libertario meses atrás.

Foto concejales Javkin Javkin junto a concejales, funcionarios de su gobierno y, ¿aliados en puerta?

¿Un anticipo de nuevas mayorías en el Palacio Vasallo? “Los democráticos que reciben al intendente como corresponde”, respondieron cerca de Javkin. “Siempre se invita a todos”, agregaron cuando se les preguntó si el resto de los concejales había sido convocado.

Más allá de la explicación formal, la postal dejó una lectura política: el posible mapa de alianzas en un Concejo que, a partir de este año, promete sesiones más calientes.

Quiénes acompañaron al intendente

Entre los presentes hubo algunos destacados: en el palco ubicado a la izquierda del intendente estuvieron el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el senador provincial Ciro Seisas; y los diputados provinciales Ariel Bermúdez y Fabián Scavuzzo.

Pablo Javkin llegada concejo Javkin en su llegada al Concejo. Lo secundan su jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, y el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

Además, hubo un nutrido grupo de empresarios y también funcionarios del Poder Judicial, como los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe Roberto Falistocco, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, además del jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, y el camarista Aníbal Pineda. A su vez, entre los políticos se encontraban el diputado nacional José Nuñez, el diputado provincial Walter Ghione, y referencias provinciales como Renata Ghilotti y Mónica Alvarado, una de las pocas socialistas presentes. Se la mencionó pero no se vio en el recinto a la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García.

En tanto, hacia la derecha de Javkin, además de sus dos laderos Sebastián Chale y Rogelio Biazzi, el intendente sentó a familiares de víctimas de la inseguridad en la ciudad. “Jamás nos vamos a olvidar de una víctima, jamás nos vamos a olvidar de los que nos hicieron”, dijo mirándolos.