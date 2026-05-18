Entre Ríos: Gieco acomodó su interna y va por la reelección en Diamante

El intendente de Diamante , Ezio Gieco . En las elecciones legislativas de 2025 tuvo la mejor performance en Entre Ríos en la boleta de Javier Milei .

En Diamante , el intendente Ezio Gieco , asoma como candidato natural para competir por su reelección. Es el alcalde que mejor midió en la victoria de Javier Milei en Entre Ríos en las legislativas de 2025. Cerca de él reconocen que tiene ganas de buscar otro mandato, aunque sabe que, llegado el momento, será un tema que deberá conversar con Rogelio Frigerio .

Gieco tributa a las huestes del gobernador, pero llegó al poder de la mano del vecinalismo. Integrado a Juntos tras haber participado de la campaña electoral junto a La Libertad Avanza , se convirtió en la referencia ineludible del frigerismo en su ciudad. Incluso, trabaja en conjunto con Catriel Tonutti , el exconcejal de Diamante por el PJ que se incorporó al gobierno provincial.

El peronismo local transita una situación similar a la que sufre en el ámbito provincial. El PJ está fuera del poder luego de muchos años y trabaja en la construcción de un proyecto que vuelva a ser aceptado por la ciudadanía. No cuenta con un número puesto para disputar la intendencia, pero tiene en carpeta a viejos caudillos locales y a emergentes jóvenes con un recorrido sólido.

Cerca de Gieco dicen que el intendente tiene la intención de buscar otro mandato en su ciudad, pero saben que todo queda supeditado a las conversaciones con el espacio de Frigerio. También saben que aún están pendientes las conversaciones con su mesa chica, pero mientras tanto ya manifiestan las serias intenciones de continuar el trabajo en Diamante . “Vamos a jugar”, sintetiza una fuente de la Ciudad Blanca. Por ahora, el intendente evita pronunciarse al respecto.

El intendente de Diamante , Ezio Gieco , junto al gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio .

Luego de un comienzo de gestión complejo, en el que tuvo que conformar y hacer andar un equipo de gobierno, sumado a los recortes de fondos nacionales, en el Ejecutivo diamantino ahora dan por consolidada la gestión. Cuentan que ordenaron la Municipalidad e, incluso, lograron acumular un fondo de reserva. Destacan también la pavimentación de cuadras de asfalto con recursos propios y la compra de vehículos recolectores de residuos y maquinaria, además de herramientas. En el mismo sentido, incluyen entre los logros una planta de asfalto, ya presupuestada y próxima a realizarse.

Evaluación positiva

Con ese panorama, en el entorno de Gieco creen que están dadas las condiciones para un segundo mandato. Aseguran que la imagen del intendente es positiva en la ciudad y explican que mucha gente que no confiaba en la gestión ahora sí lo hace.

“Hemos logrado la aceptación de gran parte de la ciudadanía”, sintetiza ante Letra P un hombre cercano al jefe comunal. Son conscientes, además, de que en la Casa Gris ya dan por hecho que Gieco es la mejor opción para competir por un segundo mandato.

Tonutti, funcionario y aliado de Gieco

Catriel Tonutti es exconcejal por el peronismo, empresario, baterista y ahora secretario de Industria de Frigerio. Durante su paso por el Concejo Deliberante mantuvo una relación tensa con Gieco, incluso con críticas airadas que generaron algún escarceo cuando el gobernador lo designó funcionario provincial. Sin embargo, limaron asperezas a fuerza de estar ambos integrados al mismo espacio oficialista. Fue en una reunión mano a mano. Desde entonces, trabajan en sintonía. Ayudó que Tonutti no tenga aspiraciones para conducir la ciudad. “No voy a ser candidato”, afirmó ante la consulta de este medio.

Tonutti, Gieco, empreario plp Tonutti, Gieco y el empresario brasileño Odair Breiner.

En la oficina del funcionario provincial reconocen que cada vez que aparece la posibilidad de una inversión para Diamante, el intendente se muestra dispuesto a trabajar de la mano con el área de Industria de la Casa Gris. Un caso reciente fue el desembarco de la empresa Nueva Energía Solar, dirigida por el empresario brasileño Odair Breiner. Se trata de un proyecto que prevé la instalación de un nodo logístico solar en el Puerto de Diamante, que incluirá ensamble, testeo y distribución de paneles solares y generará 40 puestos de trabajo.