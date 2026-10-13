Una medida de ARCA para frenar el contrabando hormiga alarma a las ciudades fronterizas del Norte Grande

El cruce de Salvador Mazza, en Salta, uno de los más afectados por la medida anunciada por ARCA.

Una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) modificó el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación y generó alarma en las ciudades del Norte Grande que limitan con otros países. La medida incorporó nuevas restricciones para la salida de mercadería hacia países vecinos y encendió las alertas por sus consecuencias económicas.

La Resolución General 5910/2026 generó un problema impensado para el gobierno de Javier Milei , ya que la mayoría de los gobernadores afectados son dialoguistas con los que la Casa Rosada cuenta para su plan de eliminar las PASO . Es el caso de Gustavo Sáenz en Salta , Carlos Sadir en Jujuy y Hugo Passalacqua en Misiones . Formosa también es afectada, pero el vínculo con Gildo Insfrán es nulo.

Uno de los puntos centrales de la normativa fue la aclaración sobre el tope diario. El límite de u$s 150 ya existía, pero el texto anterior lo vinculaba con cada operación de egreso. La nueva disposición estableció expresamente que el monto corresponde a cada residente fronterizo por jornada, independientemente de cuántos productos transporte.

La resolución, que lleva la firma del titular de ARCA Andrés Vazquez, también incorporó restricciones para el traslado de combustibles en bidones u otros recipientes, claves para el transporte de combustible, trigo, soja y maíz en todas sus formas, así como envases de 10 kilos o más. A su vez, incluyó de manera expresa las mercaderías cuya exportación estuviera prohibida o suspendida.

El alcance de la disposición comprende 65 pasos fronterizos habilitados para el Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación (TVFE) . Del total, 38 corresponden a la frontera con Paraguay , 22 a Brasil y cinco a Bolivia , una distribución que refleja la extensión del sistema en el norte argentino.

Los bagayeros, nuevos enemigos

Los principales afectados por los cambios serían los conocidos como bagayeros, personas que trasladan mercadería entre países limítrofes a pequeña escala. La actividad suele desarrollarse a pie, mediante embarcaciones informales, como los gomones utilizados en el norte argentino, o con bultos que los trabajadores cargan sobre sus cuerpos.

Bagayeros, principales apuntados por ARCA.

En numerosas localidades, este circuito forma parte de la dinámica comercial cotidiana y representa una fuente de ingresos para familias que dependen del intercambio fronterizo. Por eso, las nuevas condiciones despertaron preocupación entre los sectores que vinculan el movimiento de productos con el sostenimiento de los comercios y las fuentes laborales.

La medida se centró en la salida de mercadería desde Argentina hacia los países vecinos bajo el régimen especial para pobladores de localidades fronterizas. No estuvo dirigida al turista extranjero que visita el país, realiza compras y regresa a su lugar de origen, una modalidad asociada al turismo de compras.

Salvador Mazza y Aguas Blancas reclamaron respuestas

En Salta, por ejemplo, el tema ya causó repercusiones políticas. El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, se reunió con el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, para exponer las dificultades que podía generar la resolución y solicitar la intervención del gobierno salteño. Tras ese encuentro, Sáenz incorporó el tema a su agenda.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Aguas Blancas manifestó su preocupación. El cuerpo legislativo advirtió que la normativa podía generar consecuencias importantes para el comercio local y anunció que elevaría una nota al Gobierno provincial. El pedido incluyó gestiones ante las autoridades nacionales para solicitar la derogación de la resolución y una modificación integral del régimen.

Los concejales señalaron que la nueva disposición se sumó a otras dificultades que ya atravesaban los vecinos y comerciantes de la zona. Entre ellas mencionaron tanto las medidas adoptadas en Argentina como las limitaciones impuestas del lado boliviano, que, según advirtieron, afectaban el intercambio y la economía local.