Diego Santilli prepara una cumbre decisiva con gobernadores radicales para acordar la suspensión de las PASO

Diego Santilli organiza una reunión con gobernadores radicales para cerrar acuerdos electorales a cambio de los votos en el Senado para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). El jefe de Gabinete tomó la decisión luego de que, en una entrevista en Clarín , el mandatario mendocino Alfredo Cornejo no descartara borrar la contienda electoral de agosto.

“Si los partidos no lo usan no veo mal suspenderlo como ya se suspendió en la elección de 2025”, fue la declaración de Cornejo, luego de participar de la cumbre Argentina Week en París, junto a Javier Milei , Santilli y otros 12 jefes provinciales. En la Casa Rosada necesitan destrabar el bloque UCR del Senado para reformar el calendario electoral.

"Estamos armando algo con los gobernadores radicales para acelerar el acuerdo con Milei. Ellos sólo quieren garantizar su reelección en las provincias", confirmaron a Letra P fuentes de la Casa Rosada. Para sostener sus cargos, los mandatarios necesitan que no haya candidatos libertarios en sus distritos.

De los diez miembros del bloque radical de la Cámara alta, siete representan a provincias con mandatarios. Son Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza); Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela (Corrientes), Silvana Schneider (Chaco), Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe). Sólo no tienen jefes Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Fuentes de la bancada radical del Senado aclararon a Letra P que, pese a las declaraciones de Cornejo, el acuerdo con el Gobierno no está cerrado. "No descartamos apoyar la suspensión. Pero dependerá de los acuerdos electorales", precisaron.

#LaPostaDelCongreso Gobernadores, PASO y Corte Suprema: los frentes que complican la hoja de ruta de Milei La negociación con los gobernadores será decisiva. Sus resultados definirán el escenario electoral @mauriCanta https://t.co/wC2cjQrIcj

En la jefatura de Gabinete recuerdan que Cornejo era hasta ahora el único gobernador radical que no había hablado a favor de suspender las PASO. Juan Pablo Valdés (Corrientes) dijo que está en contra de esa contienda; Carlos Sadir (Jujuy) sostuvo que lo mejor es la suspensión; Maximiliano Pullaro (Santa Fe) consideró "evaluar" una suspensión; Leandro Zdero (Chaco) también respaldó achicar el calendario electoral. Todos tienen visitas previstas a la Rosada en los próximos días y podrían participar de una reunión conjunta.

Por ahora, las declaraciones de los jefes provinciales no se tradujeron en una voluntad política en la Cámara alta, donde aún está vigente un proyecto presentado por la bancada radical para que las primarias sean optativas y por inscripción. Nunca fue aceptado en la Casa Rosada, donde sólo aprueban borrarlas del calendario.

El proyecto de reforma política enviado en marzo contempla la eliminación, además de otras medidas electorales, como mayores requisitos para crear partidos políticos y la habilitación de aportes privados a las campañas sin limitaciones. Estos temas comenzaron a discutirse en plenarios de comisiones, pero nunca hubo un acuerdo y la discusión por el calendario de votación se impuso.

Milei y los gobernadores se van a Paris, aprovecharán para rosquear el presupuesto y la reforma electoral



Si tuvieras que ir ¿entre quienes te sentarías? pic.twitter.com/5ddjQfrcNU — LETRA P (@Letra_P) September 29, 2026

Las cumbres de Santilli

Milei ordenó que en octubre se defina el calendario electoral y por eso se demoró el debate del Presupuesto 2027. En Diputados, el oficialismo iba a llevarlo al recinto el 4 de noviembre, pero no se tratará hasta fin de mes. Santilli tendrá en cuenta cómo actuó cada gobernador en el debate de las PASO.

El mismo no puede avanzar si el bloque UCR del Senado no garantiza la suspensión. En esa cámara La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas y necesita sumar 16 para llegar a la mayoría absoluta. Puede contar con la ayuda de partidos locales que administran sus provincias, como los de Misiones y Salta (dos votos), Neuquén y Catamarca (uno).

Tampoco defiende las primarias Provincias Unidas (Carlos Espínola y Alejandra Vigo) y la chubutense Edith Terenzi, cercana a su gobernador, Ignacio Torres. El PRO tiene tres votos en la cámara alta y por ahora Mauricio Macri se mantiene intransigente.

El jefe de su bloque amarillo en la cámara alta, Martín Goerling, defiende públicamente las primarias, aunque un comité del partido negocia cada semana con Karina Milei un eventual acuerdo electoral. "Si consensuamos una alianza, habrá suspensión", sostuvo ante este medio un diputado que participa de esas negociaciones. Antes, Santilli quiere cerrar con la UCR. Es su próximo desafío.