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DISCUSIÓN 2027

¿CFK candidata? El cristinismo se agarra de una declaración de Lorenzetti para que la Corte revise la condena

El juez explicó que el máximo tribunal no falló sobre la inconstitucionalidad de la inhabilitación electoral y generó expectativas. Qué dicen en Tribunales.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
CFK en el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria.&nbsp;

CFK en el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria. 

Mientras espera por la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cristinismo anotó como un guiño las declaraciones del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y cree que dejó la puerta abierta para revisarla.

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“No se ha planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación. La Corte no lo trató porque no fue planteada. Casación no lo trató porque no fue planteado”, dijo Lorenzetti en diálogo con Luis Novaresio, en una entrevista que se emitió este lunes. El periodista le repreguntó si institucionalmente había “algún modo de rever la inhabilitación”, a lo que el supremo respondió: “No puedo adelantar ninguna opinión”.

La lectura del cristinismo fue positiva. En el entorno de la expresidenta interpretaron que Lorenzetti había dejado abierta la posibilidad de que la Corte pudiera revisar en el futuro la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que todavía no fue discutida. El juez explicitó en su declaración que eso no sucedió simplemente porque la defensa de Cristina, que encabeza Carlos Beraldi, no lo planteó.

“Hubo una sentencia del Tribunal Oral, que fue revisada por Casación Penal. A la Corte llegó una parte, que es el recurso de queja, que no fue concedido. Es decir, el margen con el cual la Corte lo analizó fue solamente limitado a esa queja. La Corte dijo que la rechazaba porque estaba mal fundada. Es un aspecto de la defensa”, apuntó Lorenzetti.

Los caminos de CFK

Si bien el entorno de la exmandataria se entusiasmó con las declaraciones, constitucionalistas que frecuentan el cuarto piso de Tribunales entienden que la vía para plantear la inconstitucionalidad de la inhabilitación “está cerrada” porque la defensa debió haberla planteado en la apelación al fallo de Tribunal Oral, pero no lo hizo.

En los pasillos judiciales interpretaron que los dichos de Lorenzetti no dejaron abierta ninguna opción y creen que los caminos de Cristina son acotados. En todo caso, la defensa de la expresidenta eventualmente podría llegar a plantear la inconstitucionalidad de esa parte del fallo de manera autónoma, en una demanda en primera instancia ante la justicia en lo contencioso administrativo federal. Desde allí tendría que “iniciar todo el camino” hasta volver a llegar a la Corte.

En la defensa de CFK, sin embargo, piensan que una eventual resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU abrirá nuevas puertas y generará un efecto de presión sobre los jueces, que siempre tendrán margen para justificar decisiones con la otra mitad de la biblioteca. Las próximas sesiones del organismo están agendadas para celebrarse entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre. En el equipo de la expresidenta tienen confianza en la posibilidad de obtener una resolución positiva, que le abrirá la vía del recurso de revisión.

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