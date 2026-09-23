Reforma del Banco Central: los gobernadores se imponen y obligan a cambiar el sistema de remoción que pide Milei

Los gobernadores lograron imponerse en el debate de la reforma del Banco Central (BCRA) y el proyecto no será ley este jueves. El Senado modificará el sistema de remoción para que no intervenga Diputados ni sea necesaria una mayoría especial, como preveía el texto original que envió la Casa Rosada. Luego, la cámara baja deberá definir si acepta las modificaciones o toma la redacción original.

La demora en la sesión puede resultar un arma de doble filo para el Gobierno , porque el peronismo mantiene el pedido de interpelación al titular de la entidad, Santiago Bausili , por haber enviado reservas de oro del Central a Suiza. La sesión fue citada a las 12 y el otro tema en agenda será la eliminación del régimen de zonas frías. Los gobernadores del norte exigen que sea aprobada, a cambio de pedir un subsidio en los meses de calor.

Los cambios que impusieron los mandatarios a la reforma del BCRA esconden un plan: la posibilidad de incidir en el nombramiento de directores del organismo monetario. Suelen tener poca participación en ese debate. Ocurre que es habitual que los funcionarios del BCRA sean designados por el Presidente y ejerzan sin acuerdo del Senado (en comisión) y, con la ley actual, sólo pueden ser removidos por decisión del Poder Ejecutivo.

Es por eso que se hizo habitual que los cargos del Central sean definidos por el gobierno de turno. Javier Milei propone cambiar ese esquema, pero su proyecto, aprobado en Diputados, dejó lagunas jurídicas que no pasan por el recinto vecino. Propone que la remoción sea con el voto de dos tercios de ambas cámaras.

Sólo la Constitución puede imponer votaciones por dos tercios por un motivo simple: cualquier ley, aprobada por mayoría simple, sirve para modificar otra. Además, los gobernadores advirtieron que, si la carta magna le asigna al Senado la facultad de nombrar autoridades en el BCRA, es la única cámara habilitada para darle acuerdo a un director y, por lo tanto, es la que debe intervenir para las remociones.

En la Cámara de Diputados, la cúpula del Banco Central defendió la reforma de la Carta Orgánica Captura de redes

Los mandatarios deberán juntar los votos para que la modificación pase por Diputados, porque si esta cámara ratifica el texto original lo convierte en ley. El Senado sólo puede blindar sus cambios si logra que sean aprobados por dos tercios, para lo que sería necesario el respaldo de un sector del peronismo.

Las nuevas reglas monetarias

El proyecto para un nuevo Banco Central fue aprobado en Diputados el 26 de agosto, con apoyo de la totalidad de los bloques aliados. La iniciativa determina en la carta orgánica del organismo que el objetivo único es sostener la moneda, tal como estaba escrito hasta la modificación de la ley en 2012. Para cumplir esa meta, se prohíbe financiar a los gobiernos con activos del BCRA.

Quedan vedados los adelantos transitorios al Tesoro y la emisión de letras intransferibles, dos prácticas habituales de la entidad financiera para cubrir baches fiscales de los presidentes. Tampoco podrá enviar al Tesoro "ganancias" que surjan por la suba del precio del dólar o del oro o comprar bonos del Poder Ejecutivo en el mercado primario, aunque sí en el secundario.

En Diputados, Unión por la Patria cuestionó el artículo 13, que faculta a la entidad a utilizar los activos de reserva —incluidos el oro y las divisas— como "garantía o prenda para obtener líneas de crédito internacionales destinadas exclusivamente a las funciones de la banca central". Estos activos podrían usarse para "respaldar préstamos externos".

El debate del oro

El debate del uso del oro como garantía tuvo más repercusión por la denuncia de UP a Bausili por el envío de las reservas en ese metal a Suiza. El titular de la entidad reconoció la operación y la minimizó. Durante su exposición en el plenario de comisiones del Senado dijo que el BCRA tiene depósitos de oro en el BIS de Suiza. Aseguró que fueron revisados por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El gobierno se disfraza de "malvinero" mientras trata de esconder que envió el oro de todos los argentinos al Banco de Londres.



El Presidente del BCRA mintió, pero no pudo tapar el sol con la mano. El socio de Caputo y Milei debe rendir cuentas ante el Senado o renunciar. pic.twitter.com/ztEmkJjOTd — Martin Soria (@MartinSoria_) September 17, 2026

Sin embargo, el organismo que preside el peronista Juan Manuel Olmos negó haber terminado con el análisis, porque la información llegó recientemente. Los senadores del PJ presentaron una denuncia contra Bausili y dicen que está obligado a dar explicaciones. Consideran que el artículo 10 inciso 1 de la Carta Orgánica obliga a asistir. Lo pedirá en el recinto.