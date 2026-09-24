Consejo de la Magistratura: los jueces van a elecciones con cuatro listas y una interna progre

En dos semanas, 690 jueces de todo el país van a elegir a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura , el organismo que selecciona y sanciona a los magistrados. Cuatro listas competirán el 8 de octubre por el voto de los jueces: la Bordó, que lleva de candidato al juez civil Marcelo Gallo Tagle ; la Celeste, que se escindió y lleva por un lado al juez del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, Walter Venditti , y por la otra lista a la camarista laboral Gabriela Vázquez y Compromiso Judicial , cuyo primer candidato es el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta.

La lista Bordó es la más tradicional. Según reconstruyó Gallo Tagle, la Bordó surgió en 2002 de una fracción de la lista Blanca que se mezcló con la lista Azúl. Desde entonces, ganó todas las elecciones para representantes de la poderosa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la gremial de los jueces, cuyo eslogan es la defensa de la independencia judicial y que Gallo Tagle presidió entre 2018 y 2023.

Según indicaron integrantes de la lista Celeste a Letra P , la lista Bordó también estuvo cerca de presentarse dividida a estas elecciones, pero logró una “propuesta de consenso”, dijo Gallo Tagle. “Saludamos el enorme esfuerzo que implicó”, reconoció el candidato a consejero. Quien lo secunda en la nómina es la camarista federal de Resistencia Rocío Alcalá . Por una cuestión de cupo, en los binomios que se presentan debe haber una mujer.

La única mujer que encabeza una lista para consejera por el estamento de los jueces es la camarista del Trabajo Gabriela Vázquez , que se presenta en una escisión de la lista Celeste. La división, según confió la jueza a Letra P , fue porque su sector reclama mayor participación directa de los jueces en la elección del representante que irá al Consejo. “El tiempo de que tome la decisión un grupo pequeño pasó”, achacó Vázquez al sector de la Celeste que lleva como representante al juez Venditti.

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“La lista Celeste es plural, federal y democrática”, definió Vázquez. La Celeste es, de las tres listas que se presentan en estas elecciones, la más antigua: tiene 30 años. Está asociada a los sectores más progresistas de la Justicia, sus jueces votaron en las distintas composiciones del Consejo con el peronismo y un número significativo de sus integrantes tuvo algún grado de participación en Justicia Legítima, la asociación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales nacida en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , que postulaba la democratización de la justicia.

La propia Vázquez, que ya fue consejera de la Magistratura, integró Justicia Legítima, y también lo hizo Alejo Ramos Padilla, el juez federal de La Plata con competencia electoral, quien ocupa el segundo lugar en la lista. “Las bases, los jueces y las juezas reclamaban que su candidato al Consejo surgiera de un debate democrático y no de una mesa chica”, dijo Vázquez a Letra P.

En diálogo con este medio, el consejero de la Magistratura en representación de ese sector, Alberto Lugones, ponderó que la lista que encabeza Venditti tiene el apoyo de dos históricos de la Celeste Claudio Kiper, presidente de la Cámara Civil, y Victoria Pérez Tognola, camarista federal de la Seguridad Social hasta su renuncia en 2025. Lugones sostuvo que tradicionalmente el consejero saliente sugería al futuro consejero.

La sombra de Mahiques

El tercer espacio, que podría quedar segundo en cantidad de votos en las elecciones del 8 de octubre, es Compromiso Judicial, que lleva como candidato a Culotta, quien ya fue consejero, y a la jueza de la cámara criminal Magdalena Laiño. Según una fuente consultada por Letra P, este espacio fue clave en la designación de más de 160 jueces que encaró el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y podría tener un reconocimiento electoral por esto.

SE VOTA EL 20 DE OCTUBRE Consejo de la Magistratura: quién es quién en las cuatro listas que pelearán para representar a los abogados



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Compromiso Federal lleva como candidato suplente -sin posibilidades de ingresar- a Julián Ercolini, juez federal con despacho en los tribunales de Comodoro Py 2002, que tuvo un enfrentamiento abierto con el expresidente Alberto Fernández en la causa que le inició su expareja Fabiola Yáñez por violencia de género (cuya denuncia recayó en ese juzgado) y quien durante el macrismo procesó y ordenó la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles. Ercolini fue uno de los jueces que, junto a Carlos Mahiques, viajó a Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis.

Sistema D’Hont y posible fixture por el cupo

En octubre, unos 690 jueces de todo el país estarán habilitados para votar a sus cuatro representantes a la Magistratura. Habrá una urna en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en el edificio de la calle Libertad al 700, y también se podrá votar en las cámaras federales de todo el país. Los jueces cuyas ciudades no tienen cámara votan desde el 30 de septiembre por correo. La asignación de cargos se distribuye por sistema D'Hondt y con las reglas de representación de género y federalismo.

La apuesta del sector de Vázquez es que ingresen los dos representantes de la lista Bordó (Gallo Tagle y Alcala), ella misma por la Celeste y Culotta por Compromiso Federal. En ese caso, habría paridad de género.

Ahora y hasta el 18 de noviembre tienen mandato por el estamento de los jueces dos hombres y dos mujeres: por la lista Bordó, el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, y la jueza Agustina Díaz Cordero; por la Celeste, Lugones; y por Compromiso Judicial, la jueza en lo Criminal y Correccional Alejandra Provítola.

El Consejo de la Magistratura tiene 20 integrantes, con la presidencia del titular de la Corte, Horacio Rosatti. Además de los cuatro jueces, se conforma con cuatro representantes de abogados (que también disputan elecciones, el 20 de octubre), ocho del Congreso (cuatro por el Senado y cuatro por la cámara baja), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico. Todos los mandatos culminan el 18 de noviembre, excepto el de Rosatti, y el de Santiago Viola, viceministro de Mahiques y en esa condición designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo.

En 2022, la lista Bordó obtuvo 286 votos; la Celeste, 230, y Compromiso Judicial, 163. La mayor expectativa está puesta en cuántos votos obtenga la lista Celeste: la división podría costarle su única banca.