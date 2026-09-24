Legislatura bonaerense: Diputados y Senado encaran el último trimestre con urgencias del peronismo

La Legislatura bonaerense retomará su actividad en las próximas semanas, con sesiones previstas para el 29 de septiembre en Diputados y el 6 de octubre en el Senado . El peronismo buscará avanzar con proyectos sobre endeudamiento de consumidores, justicia electoral, salud y el régimen de reelecciones.

En la cámara baja se trabaja en acuerdos, incluso con la oposición, para avanzar con modificaciones en la sesión de la semana que viene. En el Senado el panorama es mucho más complejo: están trabados los proyectos de Salud de Axel Kicillof , las reelecciones indefinidas y las emergencias que empuja el kirchnerismo.

Este viernes, Diputados reunirá a las comisiones de Legislación General, Constitucionales y de la Justicia, Presupuesto e Impuestos, y Usuarios y Consumidores. El oficialismo buscará elaborar un despacho unificado a partir de nueve proyectos sobre el endeudamiento de los consumidores.

Las iniciativas pertenecen a legisladores de distintos espacios. Entre sus autores figuran Silvina Vaccarezza, Facundo Tignanelli, Leonardo Moreno, Ana Luz Balor, Ariel Archanco, Ricardo Lissalde, María Noelia Saavedra y Juan Malpeli .

Los proyectos proponen modificaciones a la Ley 13.133, vinculada con los derechos de los consumidores y usuarios, además de nuevos mecanismos regulatorios. El texto unificado contemplará la publicidad del Costo Financiero Total (CFT) en operaciones crediticias y restricciones al hostigamiento durante las cobranzas extrajudiciales.

También se incorporará un régimen administrativo y judicial para reestructurar deudas de consumo y un programa de desendeudamiento para familias bonaerenses a través del Banco Provincia.

Un nuevo órgano para las disputas electorales

En la quinta sesión del año, Diputados también avanzará con una iniciativa que reunió proyectos de Matías Civale, Sofía Vannelli y Tignanelli para establecer un órgano de alzada frente a las decisiones de la Junta Electoral.

Facundo Tignanelli, Fuerza Patria.

La propuesta apunta a crear un tribunal dentro del fuero Contencioso Administrativo, integrado por las distintas salas, para resolver conflictos de fondo vinculados con cuestiones electorales. El objetivo será establecer un procedimiento específico para las impugnaciones de listas y candidaturas.

El esquema actual no cuenta con un procedimiento determinado para esos planteos. La Junta Electoral organiza y controla los comicios, pero las impugnaciones pueden llegar a la Justicia o a la Suprema Corte. La falta de un mecanismo específico puede extender la resolución de los conflictos hasta después de una elección.

El Senado y los proyectos de salud

El Senado tendrá su cuarta sesión ordinaria del año el 6 de octubre. Dentro del peronismo todavía no estaban cerrados los acuerdos necesarios para avanzar con algunas de las propuestas impulsadas por los distintos sectores de la bancada oficialista.

En los próximos días, la comisión de Salud, conducida por el senador Pedro Borgini, analizará proyectos promovidos por el Ejecutivo. Entre ellos figuran la creación de una empresa estatal de medicamentos y un Sistema Integrado de Salud.

Nicolás Kreplak recibió un petitorio del presidente del bloque LLA, Carlos Curestis.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, fue a defender esas iniciativas ante la Legislatura. No obstante, el intento de llevarlas al recinto no prosperó por la falta de acuerdo dentro del bloque peronista.

El senador kirchnerista Mario Ishii no acompañó esas propuestas y los expedientes continuaron en estudio. El exintendente de José C. Paz viene impulsando proyectos vinculados con una emergencia alimentaria y sanitaria, que no avanzaron en comisión, por lo que mantiene un enfrentamiento con el gobernador, Axel Kicillof.

El debate por las reelecciones

Más complejo asoma el escenario para la modificación de la ley electoral que permitiría el regreso de las reelecciones indefinidas. El Ejecutivo debe resolver esa discusión antes de fin de año, mientras el proyecto permanece sin tratamiento en la comisión de Legislación General, que conduce Germán Lago, del MDF.

La iniciativa no reúne consensos suficientes dentro de la bancada oficialista, el Frente Renovador no se mueve de su postura de rechazo. El debate se mantiene abierto entre las distintas tribus del peronismo, en paralelo con las negociaciones por los proyectos que buscan avanzar en ambas cámaras.

Germán Lago, presidente de la comisión de Legislación General del Senado.

Con ese escenario, la reactivación de la Legislatura bonaerense está atravesada por una agenda que combina medidas sobre consumo, cambios en materia electoral y propuestas sanitarias, además de una discusión interna sobre el régimen de reelecciones.

El almuerzo de los acuerdos

Jefes de bloque del Senado y de Diputados se reunieron en un almuerzo que se realizó en el centro de La Plata para sellar un acuerdo: que todos los temas que hayan tenido sanción en una cámara por unanimidad, sean tratados en el otro cuerpo. Buscan, de esta manera, no dilatar más algunos de los textos que podrían perder estado parlamentario.

En un lugar propuesto por el peronismo, se reunieron el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, los peronistas Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares, por el paeronismo. Se sumaron Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR), Juan Osaba (LLA) y Martín Rozas (Unión y Libertad).

A ellos se sumaron Por el Senado Sergio Berni y Mario Ishii (Fuerza Patria), Pablo Petrecca y Alex Campbell (PRO), Carlos Curestis (LLA), Sergio Vargas y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad) y Marcelo Leguizamón (Hechos). No hubo representantes de Nuevos Aires, de la izquierda, de la Coalición Cívica ni del bloque UCR + Unión Cívica Radical.