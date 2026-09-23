Encuesta en Catamarca: casi el 70% de la población está a favor de la minería

Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba , Catamarca respalda mayoritariamente a la actividad minera. El 69% de los consultados rechazó la idea de oponerse a todo tipo de explotación, mientras que el 75,9% apoyó proyectos sustentables. El dato es un espaldarazo para las políticas que lleva adelante el gobernador Raúl Jalil .

El estudio también mostró una mirada favorable sobre el impacto económico de la actividad. El 75,6% consideró que una mayor actividad económica en la provincia permitiría solucionar los problemas actuales, mientras que el 63,2% coincidió en que producir trabajo y dólares era prioritario para el país.

La consulta, realizada sobre 640 casos en esa provincia del Norte Grande , incluyó a población general mayor de 16 años de toda la provincia. La muestra tuvo una afijación proporcional y fue ponderada por género, edad, zona y último voto a Presidente. El relevamiento combinó entrevistas domiciliarias, que representaron el 70% de los casos, con respuestas online, equivalentes al 30% restante. El estudio consignó un margen de error de +/- 3,87% y un nivel de confianza del 95%.

La adhesión alcanzó el 60,7% cuando se consultó específicamente por la implementación de un proyecto minero en la provincia. El porcentaje ascendió al 75,9% cuando la propuesta fue formulada como un proyecto de minería sustentable. En ambos casos, el rechazo quedó por debajo del apoyo.

La percepción sobre el aprovechamiento de los recursos también resultó favorable. El 71,1% afirmó que Catamarca estaba desaprovechando sus recursos mineros, frente al 18,9% que manifestó su desacuerdo. Además, el 56,1% consideró que una mayor actividad minera mejoraría el desarrollo y la calidad de vida.

La mirada sobre los efectos laborales y salariales fue algo más dividida. El 49,1% sostuvo que la minería mejoraría los salarios de la provincia, mientras que el 30,8% opinó lo contrario y el 20,1% respondió que no sabía. Respecto del supuesto derrame de inversiones, el respaldo alcanzó el 50,6%.

Sin embargo, la confianza en los controles oficiales apareció como uno de los principales contrastes del relevamiento. El 45,7% manifestó no tener ninguna confianza en los protocolos y controles del Gobierno provincial sobre la actividad, mientras que el 29,7% expresó poca confianza. Solo el 4,1% dijo tener mucha confianza y el 16,9%, algo de confianza.

Catamarca y la apuesta por el litio

El escenario de opinión pública coincide con una fuerte expansión de proyectos vinculados con el litio en la provincia del Norte Grande. En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei aprobó un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto ubicado en el salar Tres Quebradas, en Fiambalá, el primero con financiamiento íntegramente chino.

Detrás de una inversión cercana a los US$ 710 millones se encuentra Zijin Mining, una de las grandes compañías mineras internacionales, con presencia en los cinco continentes. La firma adquirió el proyecto Tres Quebradas en 2021 al grupo canadiense Neo Lithium por unos US$ 960 millones.

El ministro de Economía Toto Caputo había señalado en ese entonces que la inversión contemplaba una planta con capacidad para producir 40 mil toneladas anuales de carbonato de litio. También había estimado 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

Caputo había detallado además que los estudios presentados indicaban recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Según esa proyección, las exportaciones podían generar ingresos estimados en alrededor de US$ 400 millones por año.

Tres Quebradas fue el quinto proyecto incluido en el RIGI ubicado en Catamarca. La provincia ya contaba con dos iniciativas de litio en el Salar del Hombre Muerto: una de US$ 530 millones de capitales británicos y otra de US$ 217 millones de origen australiano. A ese esquema se sumaban la mina de oro y plata Diablillos, compartida con Salta y explotada por capitales canadienses, y el yacimiento de litio Sal de Oro, bajo control de una compañía surcoreana.

Las inversiones que esperan ingresar al RIGI

En la provincia también permanecen en expectativa otros dos proyectos que figuran en lista de espera para incorporarse al régimen. Uno corresponde a Sal de Vida, donde la empresa británica Rio Tinto proyecta una inversión superior a US$ 800 millones para producir litio.

El otro proyecto tiene una escala mayor y esta vinculado con el cobre. La compañía suiza Glencore había planteado una inversión de US$ 4.000 millones en Agua Rica, con la intención de reutilizar la infraestructura de la antigua ciudad minera que había quedado tras el agotamiento de Bajo La Alumbrera.

La encuesta mostró, así, una sociedad con posiciones mayoritariamente favorables a la actividad minera y, al mismo tiempo, con reparos significativos sobre los controles estatales. El 43,9% se inclinó por un esquema mixto entre empresas y Estado para explotar los recursos naturales, frente al 28,1% que prefirió que la tarea quedara en manos estatales y al 15,4% que optó por las empresas.