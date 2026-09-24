Entre Ríos: Adorni y el caso $Libra dilatan la aprobación de la ley de Ficha Limpia.

La Ley de Ficha Limpia , una de las promesas de campaña de Rogelio Frigerio , lleva dos años esperando sanción en el Senado de Entre Ríos . Cuando parecía que se encaminaba su aprobación, los escándalos nacionales alrededor de la cripto $Libra y luego el patrimonio de Manuel Adorni obligaron a incorporar cambios. Entre ellos, el rol de las monedas virtuales.

La norma, denominada Ley de Ética Pública , reglamenta los Artículos 37 y 40 de la Constitución Provincial reformada en 2008 y tiene por objeto regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Su principal objetivo es brindar transparencia y dar cuenta del patrimonio de aquellos que se desempeñan en el Estado.

Ingresó al Senado en 2024, con sanción de Diputados. Su tratamiento se demoró hasta este año. Una reunión en las últimas horas de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, donde se pulieron algunos detalles y se presentaron cambios desde el peronismo, dejaron el texto al borde de un dictamen de consenso, que podría ser firmado la semana próxima.

Motivados por los escándalos nacionales alrededor de la cripto $Libra y luego el patrimonio del exjefe de Gabinete, los legisladores del justicialismo decidieron poner el ojo en algunos aspectos de la ley que no habían sido tenidos en cuenta, especialmente relacionados con los fondos virtuales.

Desde Más para Entre Ríos piden que se incorpore al detalle personal de los funcionarios no solo el tipo de activo que posean, sino además la cantidad, la dirección pública asociada y actividades relacionadas con la minería, el proceso digital mediante el cual se validan transacciones y se añaden nuevos bloques a una red blockchain, emitiendo nuevas monedas como recompensa.

Entre otros puntos, desde la bancada opositora consideran relevante que las declaraciones juradas sean anuales y se presenten antes de abril y no al inicio y al finalizar la función pública como se propuso en la media sanción. También, que se extienda la información sobre vínculos familiares, -más allá de cónyuges e hijos, como figura actualmente-, y de otros allegados que puedan tener vínculo con el declarante.

Un largo camino en la Legislatura de Entre Ríos

El encuentro de la Comisión de este miércoles significó un paso más de los tantos que dio el proyecto en las cámaras entrerrianas, donde ingresó formalmente el 20 de febrero de 2024, al inicio de la gestión de Frigerio y pocos días después del comienzo formal de las sesiones ordinarias.

Tras la presentación, la Cámara de Diputados se dedicó a su discusión en comisiones, donde un extenso abanico de funcionarios abogados, académicos y otros especialistas expusieron su mirada sobre la norma. Finalmente, el 29 de agosto, y por unanimidad, se aprobó la sanción y su pase al Senado.

El Senado dilata el tratamiento de la Ficha Limpia, que lleva más de dos años esperando la media sanción que le falta

Sin embargo, el tránsito en la Cámara Alta fue sumamente lento. Una serie de sucesos, especialmente vinculados a causas nacionales, motivaron que el peronismo elaborara un punteo con correcciones que Juntos viene analizando hace meses. En el medio, el tema pasó a un segundo plano por la discusión de otras normas que ameritaron más atención, como la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), la Reforma Previsional y la eliminación de pensiones vitalicias para exgobernadores.

Versiones encontradas sobre la demorada sanción

Desde de Juntos aseguran que hay intención de incorporar los cambios de la oposición y que, con el objetivo de llegar al mayor consenso dentro el recinto, se tomaron el tiempo de escucharlas y discutirlas. "Tenemos los números, pero no queremos que la ley salga por mayoría y después digan que usamos la Legislatura como una escribanía. Nuestro deseo es que haya el mayor consenso posible, como lo hubo en Diputados", confió un legislador del bloque a Letra P. Y agregó: "Si la ley no sale por consenso habilitamos a que se hable de eso en vez de lo importante, que es que una norma que lleva más de dos años debatiéndose finalmente tiene una aprobación".

Por el lado del peronismo existe otra versión. "Los cambios están hace rato, si no los discutieron es porque decidieron ir por otro lado, debatir otros temas o no se pusieron de acuerdo puertas adentro", apuntó una fuente del espacio opositor. Desde Más para Entre Ríos algunos creen que existe un "cálculo" del Poder Ejecutivo alrededor del momento en el que darán luz verde para que la ley llegue al recinto: "Están esperando un poco, para que cuando salga lo puedan usufructuar mediáticamente. Algo parecido pasó con las pensiones, se aprobó y durante una semana Frigerio y otros funcionarios hablaron solamente de eso".

Los senadores Juan Pablo Cosso (izquierda) y Guatavo Vergara (derecha) durante el tratamiento de los cambios en Ficha Limpia en Comisiones.

Si unos y otros acuerdan los cambios la semana próxima, en una nueva reunión de comisión, entonces el proyecto -ya con dictamen firmado- llegará al recinto listo para obtener la sanción restante. Juntos tiene ocho votos garantizados más el casi seguro acompañamiento de Gladys Domínguez, exintegrante del bloque del PJ que es una aliada incondicional del frigerismo.

Se le podrían sumar otros dos de bancadas unipersonales de mismo origen, con Patricia Díaz y Nancy Miranda, que a su vez preside una de las comisiones donde se debate. No obstante, al haber sufrido cambios, deberá volver para su aprobación definitiva a Diputados, la cámara de origen. Sin fecha estimada de tratamiento, el oficialismo aspira a que sea en un plazo no tan largo, para que el tema no quede licuado en medio del debate por candidaturas y listas que se avecina en la provincia.