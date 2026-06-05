Río Negro: el peronismo quiere repartir los ingresos de las concesiones hidroeléctricas entre los intendentes

El Partido Justicialista de Río Negro pidió al Gobierno provincial de Alberto Weretilneck que los municipios puedan acceder de manera directa a una parte de los ingresos que generen las concesiones de las hidroeléctricas para financiar obras públicas e infraestructura.

A través de un comunicado firmado por el presidente del PJ Distrito Río Negro , Sergio Hernández , el peronismo sostiene que “resulta imprescindible establecer por ley que un porcentaje de los ingresos generados se destine directamente a los municipios” y brindar mayores recursos a los intendentes.

De acuerdo al texto, esta medida “busca garantizar que los recursos provenientes de la energía se traduzcan en obras públicas concretas, fortaleciendo la infraestructura local y mejorando la calidad de vida de las comunidades”. “Se evita además la discrecionalidad en la que el oficialismo provincial administra los fondos favoreciendo a los municipios cercanos a su espacio político y relegando a aquellos que piensan distinto”, expresaron, en alusión directa a la gestión de Weretilneck.

Hidroeléctricas: cuánto deberán pagar las concesionarias a la provincia

El descargo se da luego de que, días atrás el gobernador de Río Negro enviara a la Legislatura una iniciativa que establece el cobro de una retribución económica a las futuras empresas que operen las principales represas hidroeléctricas del Comahue.

Comunicado hidroeléctricas PJ Río Negro

El proyecto incluye a las concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización impulsado por el gobierno nacional. El punto central es la creación de una retribución que las operadoras deberán abonar a la Provincia. El monto será del 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

“Desde el partido justicialista vamos a presentar alternativa a lo impulsado por Weretilneck con un proyecto de ley inclusivo mediante el cual cada municipio, sin importar su color político, puede realizar obras públicas para su comunidad”, sostuvieron desde el PJ local.

“La distribución automática y legal de los ingresos asegura equidad, transparencia y justicia en el uso de recursos que son patrimonio de todos los rionegrinos y rionegrinas. Estamos convencidos que la obra pública debe ser motor de integración y progreso, no herramienta de castigo o premio según conveniencias partidarias", concluyeron.

Neuquén, Río Negro y la privatización de las represas del Comahue

En diciembre, el Estado nacional firmó la transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue con la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Weretilneck.

central-hidroelectrica.jpg Las hidroeléctricas en la era Javier Milei Captura de redes

El nuevo esquema garantiza mayores ingresos para ambas provincias, a partir de un aumento en las regalías, la implementación de un canon por el uso del agua y la creación de un fondo específico destinado a obras y trabajos de seguridad ante eventuales crecidas.