Javier Milei lo hizo: la motosierra juntó a los intendentes contra Toto Caputo

Intendentes de todo el país, junto a Axel Kicillof y Ricardo Quintela en la sede de la FAM. Antes, fueron a Economía a llevarle reclamos a Caputo

La motosierra de Javier Milei logró este martes lo que la oposición no pudo por sus propios medios: juntar en la misma vereda a intendentes peronistas, radicales y vecinalistas. Más de un centenar marcharon al Ministerio de Economía para entregarle a Toto Caputo un documento sobre la crisis fiscal que ahoga a los municipios argentinos.

El motor de la convocatoria fue la Federación Argentina de Municipios , que conduce el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , con el respaldo del ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Fueron 120 intendentes e intendentas en persona y otros 40 que adhirieron de manera virtual, una cifra que seguía creciendo mientras la marcha se desarrollaba frente al Palacio de Hacienda .

El documento que la FAM le presentó a Caputo tiene tres ejes: la caída de la coparticipación federal , las obras públicas paralizadas en todo el país y los fondos que el Gobierno nacional retiene sin ejecutar, en violación de lo que establece la ley.

La coparticipación federal cayó un 8% en términos reales en marzo de 2026, dicen los intendentes. Las provincias recibieron recursos similares a los de marzo de 2020, en plena pandemia. Desde el inicio de la gestión de Milei, la caída acumulada llega a 21%. La provincia de Buenos Aires sola perdió unos 80.000 millones de pesos respecto de 2025 y más de 200.000 millones frente al promedio histórico.

Las obras fueron el otro eje central del reclamo. Desde diciembre de 2023 fueron paralizadas cerca de mil en la provincia de Buenos Aires y más de 2.000 en todo el país. La inversión para obra pública nacional se derrumbó 97,5% respecto de enero de 2023. Al mismo tiempo, el Gobierno recaudó 3 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin destinarlos a infraestructura vial ni hídrica, como obliga la ley. El precio de la nafta, que subió 542,7% desde que Milei asumió, también estuvo en el centro del reclamo: los intendentes exigieron retrotraerlo a los valores del 1° de marzo.

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La protesta desbordó la geografía bonaerense. Desde el interior llegaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; Martín Pérez, de Río Grande; Daniel Harrington, de Tolhuin; Emir Andraos, de Tunuyán; Celso Jaque, de Malargüe; María Flor Destefanis, de Santa Rosa; Karina Paniagua, de Humahuaca; y Dante Velázquez, de La Quiaca, entre muchos otros. Once intendentes del Chaco y diez de La Rioja también se sumaron. En total, dirigentes de 18 provincias.

El peronismo bonaerense llegó en bloque. Por La Cámpora estuvieron Eva Mieri, de Quilmes; Iván Villagrán, de Carmen de Areco, y Damián Celsi, de Hurlingham, entre otros jefes comunales del conurbano y el interior que responden a Máximo Kirchner. También hubo una nutrida delegación de jefes comunales axelistas del Movimiento Derecho al Futuro.

Reclamo de intendentes

El impacto en los territorios que describe el documento es contundente. La demanda de alimentos y ayuda social en los municipios creció 100% desde que Milei asumió, sin que llegara desde la Nación ni un recurso extraordinario para atenderla. "Los intendentes somos el primer oído de nuestros vecinos y conocemos minuto a minuto la sensación térmica de lo que pasa en cada ciudad: la situación no da para más", remarcó Espinoza.

El Gobierno nacional ya venía respondiendo por otro carril: la semana pasada trascendió que avanza en un proyecto para desfinanciar a la propia FAM, la organización que nucleó el reclamo.

El apoyo de Axel Kicillof

Tras la marcha, el gobernador Axel Kicillof se reunió con los intendentes en la sede de la FAM, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Silvina Batakis y Javier Alonso, entre otros. "La deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas", afirmó Kicillof. Y agregó: "Este programa nacional le está arruinando la vida a la gente. La solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo".

Quintela sumó su lectura política: "El peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente que nuclee a todos los que defienden a la Argentina y están en contra de la entrega de nuestro futuro". La jornada cerró con una postal que ningún dirigente opositor había logrado construir antes: gobernadores, ministros e intendentes de todo el país, unidos por el reclamo por los fondos.