Intendentes en llamas: dos municipios de La Pampa no pagaron sueldos por la caída de la coparticipación

El peronista Guillermo Farana, intendente de Santa Isabel, en el oeste, declarará la emergencia financiera de su Municipalidad.

El efecto de la motosierra libertaria que reciente la coparticipación y la recaudación golpea el día a día de intendentes de todo en país. En La Pampa , las municipalidades de Santa Isabel y de Rolón no llegaron a pagar los salarios correspondientes al mes de marzo y sólo pudieron afrontar parcialmente esa obligación, con retraso.

El fantasma se extiende a otras comunas de la provincia , mientras el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld confirmó a Letra P no solo la caída de los fondos que se reciben de Nación por coparticipación, sino también el desplome de la recaudación por impuestos provinciales, como consecuencia de la parálisis económica.

Las políticas de Javier Milei que tienen con la soga al cuello a municipios y provincias no son la excepción en La Pampa, pese a que es un territorio que tiene sus particularidades.

Desendeudada, con clásico equilibrio fiscal, La Pampa también fue la primera jurisdicción en adherir al Plan Canje del ministro Toto Caputo , pero ese trámite fue encajonado por Nación, porque la Provincia no le debe un peso al gobierno central, sino que es acreedora por más de $400.000 millones, según las cuentas que hace la gestión de Sergio Ziliotto .

Esta semana la furia estalló entre trabajadores municipales de al menos dos comunas. Santa Isabel, en el oeste pampeano, cabecera del departamento Chalileo , no pudo pagar los salarios. El intendente peronista Guillermo Farana depositó los sueldos de modo incompleto.

Municipalidad de Santa Isable La Pampa El municipio de Santa Isabel abonó alrededor del 65% de los ingresos de trabajadores.

Se abonó alrededor del 65% de los ingresos de trabajadores, con la idea de poner unos $700.000 en el bolsillo de cada empleado municipal. “No llegaba a juntar todo”, admitió Farana y anunció que declarará la emergencia financiera de la comuna. Es un paraguas legal para cualquier otro contratiempo que aparezca de acá en más.

Combo fatal y malabares de los intendentes

Rolón está en el sureste provincial, es parte del departamento Atreucó. Gobernada por el peronista Luis Ferreyra también se asoma a esa situación delicada que impidió el pago de salarios en tiempo y forma: ya desde febrero se abonaron con demora y en cuotas.

El combo de caída de fondos coparticipables y derrumbe en la recaudación de tasas deja las cajas comunales desangrándose. La masa salarial de Rolón es de unos $60 millones mensuales.

La misma situación afrontan otros municipios, que hacen malabares para cumplir al día con las obligaciones más importantes. Se estima que los próximos meses serán peores que los actuales.

Los números de la motosierra de Javier Milei

El ministro Bisterfeld no puede ser optimista. Consultado por Letra P precisa cifras concretas y señala que el ingreso de fondos nacionales que corresponden a la provincia por todo concepto, cayó en marzo un 6,7% respecto del mismo período del año anterior. Es la séptima caída consecutiva. El derrumbe de la coparticipación puntualmente, que afecta a todas las provincias, fue en La Pampa de 7,9%.

Guido_Bisterfeld_ladag_3 (1) Guido Bisterfeld, ministro de Hacienda de La Pampa: la coparticipación cayó un 7,9%, la recaudación provincial un 9,4%. FOTO: www.radiokermes.com

En los primeros tres meses del año, la Provincia obtuvo $26.000 millones menos. Pero además, la parálisis de la actividad económica reduce los otros ingresos provinciales, y fundamentalmente el impuesto de Sellos e Ingresos Brutos.

En febrero, respecto del año anterior, esa recaudación se hundió un 9,4%. Todo en comparación con 2025, un año que no había sido precisamente bueno en ese sentido.

“La provincia sigue manteniendo su solvencia financiera sin endeudamiento, pagando en tiempo y forma todas las obligaciones que tiene, pero el cuadro es cada vez más complicado”, advierte Bisterfeld.

Intendentes rodeados de fantasmas

Hay comunas que tienen incluso deudas del pago de servicios y de proveedores. En casos críticos, se agita el espectro del embargo de algunas cuentas municipales. Esa situación, como contó Letra P, había llevado a una cumbre de intendencias opositoras preocupadas por el estado de situación.

En las últimas horas, la intendenta de Eduardo Castex, la radical Mónica Curutchet, reafirmó la inquietud y narró las peripecias que implica gobernar un municipio en tiempos de Milei: aun en una provincia poco poblada como La Pampa desfilan cada semana centenas de pedidos para afrontar el pago de alquileres y servicios.

monica_curutchet_dos (1) La radical Mónica Curutchet, intendenta de la norteña Eduardo Castex: salarios bajos, demanda cotidiana para pagar servicios y alquileres.

Sin obra pública, se interrumpe también el pago a proveedores y se postergan otras necesidades. “Se agrava la situación por la falta de dinero, eso tiene que ver con los salarios bajos”, dijo la jefa comunal de la UCR.

La caída de la construcción no solo se da por el retiro del Estado. La recesión pasó la tijera también en la construcción privada. Desde la asunción de Milei se perdieron 1.800 puestos laborales y la bolsa de trabajo de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) tiene 1.400 inscriptos, alerta el gremio.

El círculo vicioso de Toto Caputo

La Pampa acordó una suba salarial a estatales que permitió cerrar el conflicto del verano: el aumento superó la inflación. Pero ese compromiso genera una cuesta empinada no solo para la Provincia, sino también para los municipios, que en general adhieren al acuerdo y pagan los mismos incrementos.

caputo ziliotto s El gobernador Ziliotto firmó en nombre de La Pampa, con Toto Caputo, el Plan Canje, pero Nación mandó el trámite al archivo y nunca pagó.

Los casos de Santa Isabel y Rolón pueden ser la punta de un iceberg, sobre todo porque Nación no manda ni siquiera lo que adeuda, a excepción del acuerdo por el déficit previsional, recursos que La Pampa le arrancó a la gestión libertaria por intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Bisterfeld atiende todos los días reclamos de intendencias en llamas. Las proyecciones son de cortísimo plazo y Toto Caputo sigue sentado sobre la caja nacional.

En las provincias, lo que impacta en el bolsillo y en el ánimo sobre el futuro es el círculo vicioso que describe Bisterfeld: “Nación recorta continuamente gastos y presencia del Estado, entonces se ajusta la economía y eso trae menos recaudación. Y al haber menos recaudación, tiene que volver a recortar gastos. Y eso vuelve a impactar negativamente en la recaudación y así sucesivamente…”.