Una camarista federal de Salta suena como candidata a la Corte Suprema con la venia de Gustavo Sáenz

La versión todavía está en el terreno de los trascendidos, pero ya abrió una ventanilla de rosca para Gustavo Sáenz . La jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta , Mariana Catalano , suena como la candidata del gobernador de esa provincia del Norte Grande para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación .

Catalano, lejos de negar el interés que le genera la posibilidad, reconoció que se trata de una aspiración personal de máxima relevancia. “Para mí sería un alto honor, obviamente. Como mujer, como idealista, como estudiosa del derecho, obviamente que es el sueño de mi vida”, dijo.

Sin embargo, Catalano puso inmediatamente los pies sobre la tierra. “Lo recibí como un trascendido, una noticia periodística”, explicó y remarcó: “No hay nada en concreto”. La jueza también describió el recorrido que debería atravesar una eventual candidatura. “Es una decisión del Presidente, facultad del Presidente”, señaló. Después vendría el Senado , donde se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar el pliegos de quienes resultan postulados para integrar el máximo tribunal.

Catalano integra la Cámara Federal de Apelaciones de Salta desde 2015 y llegó al cargo mediante concurso. Es doctora en derecho constitucional por la Universidad de Buenos Aires y tiene formación en derecho ambiental. También desarrolla actividad académica y publicó trabajos sobre derecho constitucional, procesal penal y ambiental.

Su nombre apareció en la misma lista de posibles candidatas que Claudia Sbdar , jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán , y Karina Perilli , integrante de un Tribunal Oral en lo Penal Económico en Comodoro Py.

La jueza de Salta que suena como candidata de Gustavo Sáenz a la CSJN.

La propia Catalano insistió en que no hay que confundir una mención periodística con una candidatura. “El año termina en diciembre, las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre”, recordó, antes de remarcar que se necesita “mucho apoyo de los gobernadores” para concretar el ingreso a la Corte y agregó: “El que viene es un año electoral, así que es realmente con final abierto”.

La negociación de Gustavo Sáenz y Javier Milei

Así las cosas, Sáenz se encuentra ante otra negociación con Milei. La Corte funciona actualmente con tres integrantes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— sobre los cinco que establece la legislación. Las vacantes se produjeron tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco y la jubilación de Juan Carlos Maqueda.

Milei ya intentó avanzar anteriormente con nombres propios para completar el tribunal, como Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, pero el proceso fracasó. Ahora vuelven a circular posibles candidaturas y, con ellas, la posibilidad de una nueva negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas, que aspiran a que una de las dos vacantes sea para una mujer del Norte Grande.

En el marco de la Argentina Week en París, tuve la oportunidad de compartir con el presidente @JMilei mi libro “Federalismo y Progreso”, una reflexión que nace desde Salta y desde el Norte profundo de nuestra Patria.



Creo profundamente en el diálogo, en el debate de ideas y en… pic.twitter.com/NqcrCd7DNe — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 1, 2026

Para Sáenz, ese escenario tiene una particularidad, porque no necesita solamente mirar qué quiere Milei, sino también qué puede obtener de esa negociación para su propio armado federal. El gobernador salteño viene sosteniendo una estrategia de diálogo con la Casa Rosada y, al mismo tiempo, construyendo vínculos con otros mandatarios provinciales y con bloques que resultan decisivos para el oficialismo.

La jugada en la cámara alta

El Senado es el punto donde la eventual candidatura debería atravesar su prueba política más importante. Allí aparece Carolina Moisés, una de las principales aliadas de Sáenz dentro de su construcción federal. La senadora peronista es la vicepresidenta de la cámara alta.

Carolina Moises y Gustavo Sáenz.

La dirigente jujeña ocupa un lugar estratégico y su vínculo político con Sáenz forma parte del esquema de alianzas que el gobernador viene construyendo con legisladores y gobernadores del Norte Grande.

No significa que Moisés tenga por sí sola capacidad para lograr la aprobación del pliego ni que haya comprometido públicamente su respaldo a Catalano, pero sí constituye un actor político vital para Sáenz en una cámara imprescindible para cualquier negociación sobre la Corte.