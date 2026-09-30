Un salteño en YPF: quién es el soldado de Sáenz que ocupará una silla en el directorio de la petrolera

La Casa Rosada sumó otro gesto con la gobernadores dialoguistas. Antes de subirse al avión rumbo a París junto a Javier Milei , Gustavo Sáenz fue anoticiado de que un estrecho colaborador suyo ingresó al directorio de YPF . Se trata de Martín De Los Ríos , quien fue designado director titular de la petrolera estatal.

De los Ríos se desempeñó como ministro de Producción de Salta durante seis años y previamente fue diputado provincial. Su incorporación al directorio de YPF lo sitúa en un rol empresarial de gran relevancia nacional, un espacio que ya ocuparon otros dirigentes salteños como el peronista Pablo Kosiner .

De Los Ríos llegó a la empresa conducida por Horacio Marín para reemplazar a Maximiliano D'Alessio , un experto en comunicación política impulsado por Gustavo Melella desde Tierra del Fuego . D'Alessio es presidente de la empresa estatal de energía fueguina y su designación en YPF había sido tres meses atrás, lo que causó polémica en su provincia por la superposición de cargos.

La designación corresponde a las acciones clase D, es decir, las que cotizan en el mercado y están en manos de accionistas privados. Sin embargo, es un director independiente, es decir, que no tiene vínculos relevantes con la compañía, sus accionistas de control o sus principales ejecutivos que puedan condicionar su criterio. Así, puede tomar decisiones pensando en el interés de la sociedad, sin estar subordinado a quien lo designó, según la regulación de la Comisión Nacional de Valores.

En los hechos, ese lugar en el directorio de la petrolera estatal está reservado a las provincias que tienen intereses en YPF. Esos distritos rotan en el nombramiento, pero la designación en última instancia depende del Gobierno, que controla políticamente a la firma. Es decir, fue un gesto de la Casa Rosada a Sáenz.

Este movimiento se alinea con la estrategia política del salteño, quien se mantiene con identidad propia pero negocia con Milei para asegurar recursos, obras y espacios de poder. La llegada de De los Ríos a YPF refuerza esta lógica en un sector crucial, ya que abarca decisiones sobre hidrocarburos, inversiones, infraestructura y el desarrollo de Vaca Muerta.

El rol de Salta en el escenario energético

Para Sáenz, la designación tiene una dimensión territorial clave. Salta aspira a consolidarse como actor energético y minero, con foco en hidrocarburos y litio. La presencia de un referente provincial en YPF fortalece la interlocución institucional en Buenos Aires.

De Los Ríos dejó el Ministerio de Producción tras una larga gestión al frente de áreas productivas, mineras y otros sectores estratégicos para la provincia. Su nuevo rol es como director independiente, lo que implica actuar en defensa de los intereses de YPF y sus accionistas, sin dependencia ejecutiva del gobierno nacional.

A pesar de que formalmente la tarea del nuevo director no es representar al gobernador ni ejecutar políticas públicas provinciales, su trayectoria política hace de la relación un elemento ineludible. El cargo también presenta un atractivo económico considerable. Informes periodísticos estiman un sueldo en torno a los u$s 79.500, es decir, unos u$s 954 mil anuales. De los Ríos, sin embargo, desmintió tales montos.

Gustavo Sáenz con Toto Caputo.

Esta cifra ha generado cuestionamientos en Salta, alimentando la interpretación de la designación como un premio político. La discusión pública contrasta con la justificación formal de cubrir una vacante y el mecanismo de representación provincial.

La incorporación ocurre en un momento crucial para la agenda energética nacional, con YPF liderando la expansión de Vaca Muerta y el crecimiento de exportaciones. Para Salta, este escenario es vital, buscando consolidarse en el mapa energético y minero, lo que requiere una interlocución fluida con los actores clave en inversiones y obras de infraestructura.

La negociación de Gustavo Sáenz con la Casa Rosada

El arribo al directorio de YPF de un hombre de Sáenz es un capítulo más de la negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas. El salteño forma parte de un grupo de mandatarios provinciales en el que también reportan el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua. Si bien cada uno mantiene juego propio, los cuatro alimentan una pyme que busca su destino entre el peronismo y La Libertad Avanza.

Los gobernadores dialoguistas con Javier Milei.

Sáenz cuida ese vínculo. Por ejemplo, hace pocos días recibió la visita en su provincia de Victoria Villarruel. La vicepresidenta quiso que su paso por Salta sea otro capítulo más de su guerra con Milei, pero el gobernador le bajó el copete. Ahora, el salteño se subió al avión presidencial rumbo a París con una agenda que incluye el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO, iniciativa por la que Sáenz ya se pronunció a favor.

Sin embargo, el vínculo tiene sus máculas. Una de ellas se dio en la discusión por el endeudamiento para el que Sáenz le pidió autorización a la Legislatura. A pesar de que cerca del gobernador dan por descontado que Toto Caputo dará luz verde al crédito, la tropa libertaria salteña votó en contra del proyecto. La rebeldía les valió un reto del jefe de Gabinete Diego Santilli, que no cayó muy bien esa provincia del Norte Grande.