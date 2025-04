La alianza menos pensada: CFK, Mauricio Macri y la UCR voltearon los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

El radicalismo fue el otro enemigo que encontró el Gobierno. No colaboró completo para el cuórum, pero diez de sus 13 miembros rechazaron a ambos postulantes. LLA quedó muy disminuido y volvió a dejar claro que no le encuentra la vuelta al Senado: sólo tuvo de su lado a un minúsculo grupo de aliados de Provincias Unidas (aunque la cordobesa Alejandra Vigo votó en contra) partidos provinciales (Misiones, Santa Cruz y Río Negro, sólo para Lijo).

El golpe de CFK a Caputo

Con la decisión del Senado, los pliegos de Lijo y García-Mansilla, enviados hace un año, quedaron en el olvido. Milei deberá remitir nuevas propuestas para completar el máximo tribunal, lo que requiere un largo proceso de validación ante la sociedad civil y audiencias públicas.

Santiago Caputo fue el encargado de llevar adelante la negociación, no alcanzó acuerdos y, por si le faltaba algo, fracasó en un último intento, casi desesperado, para posponer la sesión 15 días y al menos no arruinar la visita presidencial exprés a Estados Unidos. El martes, el asesor le hizo un pedido explícito para suspender la sesión al jefe de la UCR, Eduardo Vischi.

Este jueves, durante la reunión de labor parlamentaria, por orden de Caputo repitió la propuesta el titular de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche. En ningún caso el Gobierno logró torcer a lo que hasta ahora se llamó oposición dialoguista.

El asesor estrella tuvo un intento fallido para evitar el fracaso. Con Victoria Villarruel ausente, para sustituir a Milei a cargo del Ejecutivo, la presidencia de la sesión la tomó Bartolomé Abdala, quien tardó en ingresar al recinto para no ayudar con el cuórum.

A través de terceros, Caputo hizo una gestión para pedirle al puntano que, por resolución, pospusiera la sesión. Abdala lo charló con Villarruel y descartaron esa posibilidad. "Si haces eso, rompes con todos los bloques y no podés pedir que te elijan otra vez como autoridad", le advirtieron al senador desde la UCR y el PRO.

El libertario Juan Carlos Pagotto, en el debate, se animó a la autocrítica. "Nos falta dialogar entre nosotros y empezar a eliminar prejuicios que nos llevan a una disgregación compleja",señaló el senador. El riojano dejó otra dato de color: se abstuvo en el pliego de Lijo.

Todos rotos

El cuórum fue posible por el aporte casi unánime de Unión por la Patria, dos radicales que llegaron rápido (Pablo Blanco y Martín Lousteau), el PRO de Macri y Paoltroni, quien disparó contra la administración libertaria. "De no haber sido por el nombramiento por decreto y la presión de la opinión pública, Lijo era ‘Número puesto'. El año pasado me llamó el insolente de (Santiago) Caputo y me dijo: 'Sabemos que vas a votar, pero te pedimos que te calles'. No se tomó 10 minutos para saber con quién hablaba", recordó el formoseño, cuya salida del oficialismo resulta un problema operativo para el Gobierno.

Macri dejó su marca para golpear a Milei e iniciar la campaña en la Ciudad. De Ángeli -jefe de bloque- y la pampeana Huala se sentaron para ayudar a anunciar la sesión cuando los radicales no llegaban. "Nunca pasó que vengan al Senado dos candidatos a la Corte cuestionados: uno por su trayectoria y el otro por su forma", se lamentó luego el entrerriano, de diálogo directo con Macri.

El bloque amarillo quedó virtualmente dividido. También llegó tarde para el cuórum la larretista Tagliaferri, quien como presidenta de la comisión de Acuerdos llevó adelante el tratamiento de los pliegos. Aclaró que estaba escribiendo el discurso.

"Sostengo la única opinión que dije públicamente: No quiero una Corte Suprema sin mujeres, porque somos la mitad de la representación del país", justificó su rechazo a ambos pliegos la también candidata a legisladora porteña. Al igual que Lousteau, recordó que García-Mansillla había prometido no asumir en la Corte por decreto y, claro está, no cumplió con su palabra.

Juez y Rivero sólo votaron en contra de Lijo, pero anticiparon que protegerán al académico. "Lo que está controvertido es el mecanismo que le permitió a García-Mansilla estar en comisión. Pero en él sí tenemos a un magistrado de calidad desde el punto de vista del conocimiento del derecho constitucional",sostuvo el senador cordobés.

Golpes finales del PJ y UCR

La UCR también se partió, pero mayoritariamente terminó golpeando a Milei. Como el cuórum llegó cuando faltaban 15 minutos para cumplirse el plazo, varios miembros de la UCR aclararon que estaban en camino y luego votaron en contra de ambos pliegos, como Maximiliano Abad. Otros jugaron abiertamente a bloquear el cuórum.

Con la sesión iniciada, la UCR apabulló al oficialismo. Sólo avalaron los pliegos tres referentes de gobernadores: Eduardo Galaretto (Santa Fe), Víctor Zimmermann (Chaco) y Mercedes Valenzuela (Corrientes). El resto pidió más rosca.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1907937877067243920&partner=&hide_thread=false Con 20 votos afirmativos y 51 votos negativos queda rechazado el pliego para designar al doctor Manuel José García Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 3, 2025

La decena de votos radicales en contra de ambos pliegos la integraron: Vischi, Abad, Blanco, Lousteau, Daniel Kroneberger (La Pampa), Carolina Losada (Santa Fe), Flavio Fama (Catamarca), Stela Olalla (Entre Ríos) y Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de Mendoza. Su gobernador, Alfredo Cornejo, fue el único que no ayudó a Milei. El jefe de bloque le reprochó a Caputo no haber negociado antes. "El constituyente, cuando puso dos tercios, imaginó un proceso de diálogo", sostuvo el correntino.

Unión por la Patria fue el gran ganador de la jornada: convocó a la sesión y logró el rechazo de ambos pliegos, como pidió CFK. Lijo sólo fue votado por diez de sus integrantes, la mayoría referente de gobernadores. Había hasta 14 dispuestos a acompañarlo, pero con las cartas echadas varios recularon, como la catamarqueña Lucía Corpacci (que hasta había firmado el dictamen) y el santafesino Marcelo Lewandowski, quien se hizo desear con el cuórum.

Sólo apoyaron a Lijo Guillermo Andrada (Catamarca), Moisés; Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma y José Neder (Santiago del Estero), Juan Manzur y Sandra Mendoza (Tucumán) María Teresa González (Formosa), Fernando Rejal (La Rioja) y Sergio Uñac (San Juan).

Pero el dato que celebró el peronismo es que los 34 miembros de UP rechazaron el pliego de García-Mansilla y anticiparon que darán pelea para que sea desplazado de la Corte. La pelea se librará en Tribunales, donde ya hay un fallo que declara la inconstitucionalidad de su designación. “Todos sus fallos van a ser nulos de nulidad absoluta”, sostuvo Anabel Fernández Sagasti. "El poder político debe ponerle un límite a estos jueces que se creen dioses del Olimpo", cerró el jefe del interbloque UP, José Mayans.