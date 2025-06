Un plebiscito a la gestión de Javier Milei

En tensión con el cristinismo, lo mismo propuso Kicillof en el lanzamiento de su Movimiento Derecho al Futuro, con el que mostró fortaleza este sábado en La Plata, que dedicó a confrontar con las ideas de LLA. El planteo fue en línea con la idea de la expresidenta pero, por ahora, con anclaje bonaerense y con otro protagonista como personaje antagónico del Presidente: él. “El único adversario que tenemos es Milei. Y está afuera, no está dentro” , dijo el gobernador. Luego invitó "a todos" a sumarse a su armado anti libertario en la provincia de Buenos Aires.

La jugada del cambio de eje presenta problemas y soluciones. El Presidente está, todavía, en estado de gracia. Tiene un promedio de 45% de aprobación en todo el país, con escenarios dispares según el distrito. Con la oposición fragmentada y Milei con altos niveles de apoyo, el resultado más probable es un triunfo nacional del oficialismo, que además será el único espacio que competirá en todo el país con el mismo sello, La Libertad Avanza. La noche del 26 de octubre, Milei podrá mostrar el país pintado de violeta.

CB encuesta.png La última encuesta de CB para la provincia de Buenos Aires muestra a CFK primera.

Al peronismo le queda defender lo propio, desde un antagonismo que no deje lugar a matices, plantea Cristina. La expresidenta quiere poblar las listas con candidatos que no sean susceptibles de ser cooptados por el oficialismo una vez que pisen el Congreso, pero que también dejen una puerta abierta para una ampliación para 2027. Es decir, que haya actores que puedan convocar al armado de una fuerza anti-Milei. En el peronismo tienen claro que esa ampliación será posible en la medida que el espacio no esté hegemonizado por la figura de Cristina, aunque ella marque el rumbo. Kicillof pide pista para ocupar ese lugar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/p_justicialista/status/1928439141206835508&partner=&hide_thread=false Hay alternativa al ajuste de Milei



Más de 60 profesionales de todo el país comenzamos a debatir propuestas concretas para enfrentar el modelo de ajuste de Milei, en el marco de la Secretaría de Economía del Partido Justicialista.



No se trata solo de resistir sino también de… pic.twitter.com/VcJZEfWZXa — Partido Justicialista (@p_justicialista) May 30, 2025

El mapa de las provincias

“En cada provincia se va a cerrar la estrategia que más convenga, pero siempre con la idea del armado anti-Milei”, dice un dirigente que estuvo el martes junto a Cristina. La prioridad del partido está puesta en las ocho provincias que ponen en juego senadurías, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia de Entre Ríos está a cargo de Sergio Massa, que impulsa como candidato al extitular de la Aduana Guillermo Michel. Allí, el peronismo solo arriesga una banca.

En Salta no se dan por muertas las chances de llegar a un acuerdo con Gustavo Sáenz. El gobernador hizo una buena elección local, pero perdió contra LLA en la capital provincial. La libertaria Emilia Orozco lidera las encuestas y tiene todas las chances de quedarse con las dos bancas por la mayoría, que hoy tiene el peronismo.

En la conversación entre Sáenz y Cristina entró un viejo conocido de ambos, el exgobernador Juan Manuel Urtubey. Rompió hace años con el kirchnerismo, pero tiene un diálogo estrecho con Wado de Pedro. Ahora asoma como potencial candidato a senador nacional, que podría unir a los dos mundos. Se muestra activo y se manifestó contra Milei antes del ballotage.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UrtubeyJM/status/1928170700306534476&partner=&hide_thread=false Hoy participé en el inicio de las #JornadasDesarrolloLocal, porque para recuperar la confianza en la política necesitamos gobiernos municipales que gestionen de manera eficiente y atiendan de verdad las problemas de la gente. Estos espacios son muy importantes para brindar esas… pic.twitter.com/SKhU0zsdn2 — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 29, 2025

En Chaco, el exgobernador Jorge Capitanich trata de recomponer los vínculos con el peronismo que le jugó por afuera en la elección provincial y lo dejó segundo, detrás del frente que el gobernador radical Leandro Zdero armó con los libertarios. Buscan aunar fuerzas para pelear por las dos bancas que el PJ pone en juego en el Senado. Capitanich será candidato.

En Tierra del Fuego, la afectación al régimen industrial le abrió al peronismo una puerta para tratar de retener las dos bancas del Senado con un armado antimileista. Hay conversaciones para que los intendentes camporistas Walter Vuoto y Martín Pérez puedan llegar a un acuerdo con el gobernador Gustavo Melella.

En la Ciudad es casi un hecho que volverá a competir Mariano Recalde. Si el PRO y LLA llegaran a un acuerdo, se quedará igual con la banca por la minoría. El peronismo tiene un caudal de votos fieles que promedia los 25 puntos. En Neuquén y Río Negro el peronismo tiene escenarios más complicados, con bancas que podrían perderse en la polarización entre los respectivos gobernadores, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, y las listas libertarias.

La doble vía de la nacionalización bonaerense

A fines del año pasado, Cristina se erigió como principal promotora de la nacionalización de la elección en la provincia de Buenos Aires. Dijo que el peronismo debía unificar fuerzas para competir contra Milei y que no habría forma de escapar a ese debate. El gobernador Axel Kicillof se plantó con la idea contraria e impulsó el desdoblamiento. “Es un error político”, dijo Cristina.

Sin marcha atrás en territorio bonaerense, la expresidenta se encargó de cargar en la cuenta de Kicillof una eventual derrota. El gobernador se atajó este sábado en su discurso. "Estas legislativas sabemos que son difíciles: hace 20 años que el peronismo no gana las elecciones intermedias", dijo. Y dejó en claro que, a su estilo, él también impulsa el eje de campaña anti-Milei. La coincidencia en la polarización podría ser una vía potable para salir del laberinto de la interna.

¿Perderá el peronismo en su bastión? Dentro del espacio hay quienes creen que el discurso de la debacle puede ser estratégico. En el Instituto Patria consideran que uno de los errores de la campaña porteña fue subirse al tren de la victoria antes de tiempo. Las encuestas muestran un escenario parejo.

Gobernadores en alerta

En alerta por la situación económica y financieras de las provincias y, también, por el crecimiento de los libertarios en sus distritos, los gobernadores se dieron cita el próximo martes 3 en el Consejo de Federal de Inversiones (CFI), que preside Ignacio Lamothe. La reunión tiene como objeto formal explorar nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura federal.

La cuestión de fondo es la preocupación de los gobernadores por la situación de la infraestructura en las provincias y el abandono total de las obras del parte del Gobierno nacional que provoca, por ejemplo, la destrucción de las rutas. Eso está generando problemas graves para mover la producción.

CFI.png Los gobernadores se reunirán el martes 3 en el CFI, preocupados por la falta de obras.

Además, los gobernadores hablarán de otros problemas comunes, como el pedido del Gobierno para que adhieran al plan para “sacar los dólares del colchón”, los convenios a firmar y las modificaciones a la ley penal tributaria. También comparten preocupación por la caída de los fondos de coparticipación que gira el gobierno. Según publicó Nadin Argañaraz, de IARAF, en mayo, el Gobierno envió a las provincias y la Ciudad $5.567.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Eso representaría una baja real del 23,3% interanual.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NadinArganaraz/status/1928578144836948062&partner=&hide_thread=false Significativa caída real interanual de 26% de la coparticipación de mayo, dada una baja real de Ganancias inclusive mayor a la esperada

En el mes de mayo de 2025, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.567.000 millones en concepto de coparticipación,… pic.twitter.com/UNp0EDmCED — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) May 30, 2025

En el medio se cuelan cuestiones electorales. Cada gobernador lleva su librito, pero todos tienen algo en común. Apelan a la provincialización del debate, confrontan contra la gestión de Milei o promueven alianzas, como Zdero. La ola libertaria amenaza a sus distritos. Esta semana, Weretilneck les dijo a los rionegrinos que Milei “no entiende y ni se preocupa por el interior”. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo amenazó con ser candidato testimonial para frenar el crecimiento de LLA.

Un nuevo intento por ampliar el peronismo

Después de dos años, Cristina volverá a dar una entrevista en televisión. Será el lunes 2, en C5N, donde marcará los lineamientos para la campaña. Cinco días después, la expresidenta viajará a Corrientes, para participar del acto de lanzamiento del candidato a gobernador del peronismo, Martín Ascúa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AscuaTincho/status/1928199066829152730&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN, GUARDÁ LA FECHA | El sábado 7 de junio, @CFKArgentina y yo tenemos un encuentro con toda la gente decente que sueña con una Corrientes con oportunidades y sin corrupción. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/nKG4CfGulV — Martín Tincho Ascúa (@AscuaTincho) May 29, 2025

Según Inteligencia Analítica, en Corrientes la imagen positiva de Cristina ronda el 45%. Por eso la expresidenta tiene en agenda tres viajes a la provincia, a Paso de los Libres, a Goya y a la capital provincial. Con tres espacios antiperonistas en competencia, el que responde al gobernador radical Gustavo Valdés, los libertarios y el exgobernador Ricardo Colombi, el peronismo aspira a que Ascúa al menos se pueda meter en el ballotage.

En paralelo, la expresidenta dio visto bueno al armado de una nueva agrupación dentro del partido. Se trata de Primero la Patria, donde confluyen referentes de todo el país de diferentes líneas. Está integrado por dirigentes que tuvieron muchas diferencias con Cristina, como el exgobernador de San Juan Sergio Uñac, el exsenador jujeño Guillermo Snopek o el exdiputado salteño Pablo Kosiner; y otros cercanos como Carlos Castagneto, Nicolás Trotta, Gabriela Estevez, Blanca Osuna, Juan Pedrini y José Glinski.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/patriaprimerook/status/1928188531232448663&partner=&hide_thread=false SIEMPRE PRIMERO LA PATRIA



Presentamos a la Presidenta del @p_justicialista, @CFKArgentina, la solicitud de inscripción de nuestra agrupación. pic.twitter.com/cLNxGhTzcN — Primero la Patria (@patriaprimerook) May 29, 2025

La idea del armado del espacio es “darle complementariedad” al dispositivo que ya rodea a Cristina, formado por La Cámpora y otros dirigentes del Instituto Patria, y aportar una mirada menos conurbana. El objetivo es que la estructura pueda dialogar con dirigentes del peronismo que se sienten fuera de la estructura del PJ. Frenar el proceso de “balcanización” del peronismo y la provincialización de las discusiones. Volver a la identidad para poder armar una alternativa anti-Milei en 2027. Por otro carril, Kicillof ya dio el primer paso en el mismo sentido.