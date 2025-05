Desdoblar y nacionalizar, la fórmula de Axel Kicillof para escribir su partitura

Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Desdoblar las elecciones y, al mismo tiempo, nacionalizar la campaña son los dos ingredientes centrales de la fórmula de Axel Kicillof para empezar a caminar hacia 2027 por el único sendero que cree posible, el de una construcción que lo tenga a él como referente de un lado de la grieta. Del otro, claro, está Javier Milei , que ya se devoró todo el espectro de la derecha.

El acto de lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro de este sábado en La Plata es una muestra de aquello. El gobernador, único orador en una jornada de peronismo clásico , centró su discurso de 50 minutos en las políticas de ajuste de la Casa Rosada y puso a Buenos Aires como el refugio donde no debe entrar la motosierra.

Para el kicillofismo, ese movimiento en construcción que necesita deskirchnerizarse sin perder en el camino los votos del kirchnerismo, era necesario adueñarse de la elección y no tenía manera de lograrlo sin separar los comicios de los nacionales. Esta elección es mía, parece haber decidido Kicillof asumiendo los riesgos de pagar caro una eventual derrota, pero asegurándose poder colgarse la medalla si las urnas le dan el triunfo. Son notas de una partitura que no garantizan una canción nueva, pero sí otro intérprete.

Más allá del pedido de elecciones concurrentes de Cristina Fernández de Kirchner y su tropa, que, con razón, adujeron que no se podía discutir una obra de un cordón cuneta mientras La Libertad Avanza pasaba la motosierra, Kicillof jamás quiso provincializar la campaña, lo que buscaba era axelizarla. Hoy dio el primer paso en ese intento. La fórmula es más conocida que la ruda. Se llama grieta. Lo que cambia son los nombres.

“El único adversario que tenemos es Milei. Y está afuera, no está adentro”. Sus dichos frente a las más de 40 mil personas que según la organización llegaron al camping de UPCN fueron para quienes no estaban. Para Máximo Kirchner , que a la misma hora y a muchos kilómetros encabezaba otro acto que, casualmente, tenía a una ministra bonaerense entre sus protagonistas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1928867317326160107&partner=&hide_thread=false #LaPlata Kicillof lanza Derecho al Futuro



Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, sostuvo que, "por mandato popular", es Axel quien debe conducir, ya que fue "avalado dos veces por el pueblo trabajador"



@Macarena_ram pic.twitter.com/qYYOW2oM0H — LETRA P (@Letra_P) May 31, 2025

El mensaje del gobernador en combinación con el pedido de unidad resulta filoso, porque conlleva la crítica a quienes buscan alinearlo a la expresidenta y al mismo tiempo avisa que quien quiera sumarse puede hacerlo… detrás de él. “Es con todos adentro, hay que querer entrar”, dijo cuando se retiraba del predio. Teléfono para CFK.

“Lo que tenemos que hacer es hablarle a la gente, no estar hablando entre los dirigentes. No podemos perder el tiempo, no podemos distraernos. Tenemos la misión de ir a buscar a los desmoralizados. Tenemos una tarea y empieza hoy. A buscar a todos, a traer a todos, a sumar a todos”.

La invitación a construir un gran frente bonaerense contra Milei no es nueva, pero anclada en el nacimiento de su corriente política se vuelve novedosa porque ubica al gobernador en el centro de la escena. Por si acaso, dejó el mensaje: dijo que este es “un movimiento que respeta las identidades de cada sector, que viene de abajo para arriba”.

Guerra por la lapicera

Habían pasado casi 50 minutos desde que sonó la canción “Gigante”, de El Plan de la Mariposa, que acompañó el arribo de Kicillof al escenario, sobre el que aguardaban decenas de intendentes, ministros, dirigentes gremiales y otros, cuando el gobernador hizo alusión a las listas de candidatos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Macarena_ram/status/1928911305093562697&partner=&hide_thread=false A la salida del acto la Av 137 fue dividida por una soga para que de un lado salga la gente caminando y por otra pasen autos, por ahí paso Kicillof saludando a la militancia que se iba. pic.twitter.com/3u0awEaDRp — Macarena Ramírez (@Macarena_ram) May 31, 2025

“La discusión no es por un lugar en las listas, es por un lugar en la historia -dijo-. Por eso convocamos a todos a defender y a respaldar a nuestros intendentes y al gobierno de la provincia. No se trata de defenderme a mí, se trata de defender la obra pública, la salud, la inversión en seguridad, los puestos de trabajo”.

La invitación a defender a los gobiernos municipales y al provincial fue una daga al Instituto Patria, donde, según el entorno del mandatario, se cuece el fuego amigo que, por caso, se vio estas semanas en la Legislatura bonaerense.

Y sí, la discusión también es por las listas. Sobre todo por las de las ocho secciones bonaerenses, donde siempre pesó la lapicera de Kirchner en alianza con Sergio Massa. Este año será diferente: en La Plata avisaron hace tiempo que esta vez el gobernador pondrá nombres propios. Lo hará en una lista de unidad o en una propia.

Con todo, como viene diciendo Letra P en todas sus formas, la discusión de fondo es por el liderazgo del peronismo. Hoy, Kicillof dio otro paso hacia la construcción de un proyecto propio. Ya cruzó el punto de no retorno. El tiempo y las urnas dirán si le da la nafta.