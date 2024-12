Un noruego en el moderno mundo de Javier Milei

-No, ya pasé de moda. Ahí Milei subió la tapa de The New Yorker con Fenómeno barrial. Ahora están embobados con John Lee Anderson , pero en la nota dice que es "rimbombante y errático” y que el ajuste lo pagaron los jubilados.

fm7enj6larfzzmjyz74csbtjiuavif.webp La tapa que la reviste Time le dedicó a Javier Milei. La imagen es todo.

-¿Y era una nota elogiosa?

-Hablaba de... esperá que lo busco... cito: "Su temperamento volcánico, su porte de científico loco y su vena mesiánica". Como decía Dalí: no importa que hablen bien o mal, lo importante es que hablen. Bueno, ahora falta la tuya. Vas a escribir este domingo sobre el primer año de Milei, imagino.

-Es la idea. ¿Qué te llama más la atención de la irrupción de Milei?

-Rompió tabúes.

-Claro, es un presidente que tuitea.

-Y que putea, también. Me refiero a que no está casado. Nunca los argentinos habíamos votado a un soltero. Los políticos se juntaban en campaña con sus parejas para disimular.

-¿La gente se lo creía?

-Siempre prefiere una historia de amor. Pero, incluso antes que eso, un drama de amor. Igual me parece que ya no está de moda casarse: hace años que no voy a un casamiento, tal vez sea por viejo. Sólo se casan famosos para separarse al año y ser tapa de Pronto y la comunidad LGTB+, que estuvo mucho tiempo reclamando ese derecho. Encima ahora la derecha está juntando masa crítica para voltear el matrimonio igualitario.

-Raro la Iglesia con un argentino al frente. Con lo que ya conozco de ustedes, uno propone cobrarle el doble por monaguillos a gays y lesbianas y enseguida Bergoglio te llama a un cónclave para permitir el matrimonio igualitario.

papa milei 11F.jpg Javier Milei en su primer encuentro con el papa Francisco, en la era Diana Mondino. VATICAN MEDIA

-No te creas, se armaría otra que con León Ferrari.

-¿Quién es?

-Era un artista que denunciaba el poder del Vaticano.

-Como Maradona.

-Sí, había muchos críticos antes de que sentáramos a un argentino en el trono de San Pedro. Tal vez sea como Milei y sea el topo que va a terminar con la Iglesia desde adentro.

Un socialdemócrata VIP en la cumbre de la ultraderecha

El jueves me lo crucé en los pasillos del Hilton. Estaba la cumbre de la CPAC. No dejaron acreditarse a medios como El Destape, pero Olaf tenía cartelito vip. Igual estaba indignado.

-Se la pasan llorando que están dando la batalla contra el mundo en completa soledad.

- Es parte de la narrativa libertaria, la fábula mieleísta de ser David contra el comunista Goliat. Además, le sirve decir está rodeado: Lula en Brasil, el Frente Amplio vuelve a Uruguay... Los libertarios que se toman la Biblia al pie de la letra y le dicen tibio a Lacalle Pou. Dicen que es el Macri uruguayo: "No se inunda más, bo".

-Pero ahora no se pueden ser ambas cosas, o te mofás con lo de "fenómeno barrial" o llorás que los medios te invisibilizan.

-Milei suele querer las dos. Como el afiche ese que es meme.

FZGPk6HXkAAXN-9.jpg

-Pero acá a la CPAC vino la nuera de Trump. Habla con Elon Musk. Incita la vuelta de Bolsonaro.

-Hace poco cenó con Georgia Meloni. Los periodistas que van a Olivos son los que tienen más rating. Las encuestas le dan bien.

-La ultraderecha avanza en Europa. Se alió con la izquierda para ponerlo en jaque a Macron.

-Macron también es medio amigote de Milei, pero dudo que salga a defenderlo.

Javier Milei CPAC 2.jpg Javier Milei, ultraanfitrión en el Hilton.

En ese momento, el auditorio estalló en un estruendoso aplauso. Pensamos que había entrado Milei. Era el Gordo Dan. Subió al escenario con fajina y la cara pintada para dar la batalla cultural como si la caída del muro de Berlín fuera una puesta escena, como la llegada del hombre a la Luna.

-¿Es una batalla entre el bien y el mal?- le preguntó Infobae.

-Creo que sí, también hay un poco.

En ese momento me acordé de que tenía que mostrarle algo a Olaf. "¿Viste este tuit de Milei?", le pregunté mientras sacaba el celular.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/1863628165706371092?s=46&partner=&hide_thread=false A SEGUIR TRABAJANDO HASTA QUE SEAMOS EL PAÍS MÁS LIBRE DEL MUNDO https://t.co/mvpYsU7DFv — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2024

-Noruega sacó 98, nosotros 85. Pero ahora que nos libraremos del Estado, seremos cada vez más libres. Le rezamos a la estampita de Sturzenegger.

-Finlandia es el más libre. La mayor parte de la educación es estatal, sólo el 3% va a escuelas privadas. La salud es estatal. La venta de alcohol con determinada graduación la hace el Estado con Systembolaget. El transporte es público. El principal accionista de la aerolínea más importante de Finlandia es el gobierno.

-Cuando privaticen van a romper la estadística.

Edgardo Kueider y sus valijas, una costumbre argentina

Con la cara del senador Kueider y su secretaria en todos los canales de noticias, Olaf me llamó. Antes de que me dijera algo, lo frené en seco:

-Sí, Olaf, no es extraño en este país que a un funcionario le encuentren guita cuyo origen no puede explicar. No es que tampoco pase toooodos los días, pero estamos un poco acostumbrados. Porque penas tal vez faltan, pero olvidos no.

-No es eso lo que me sorprende, leí los casos de Antonini Wilson y los bolsos de José López.

-Lo de López fue una donación de madrugada a un convento, por eso tal vez Bergoglio no necesita cobrar el doble por monaguillo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rosarioa/status/1864316789670199753&partner=&hide_thread=false La última declaración jurada del Senador Kueider es 2021. Los números no le estarían cerrando… pic.twitter.com/2OqYYnjzV4 — Rosario Ayerdi (@rosarioa) December 4, 2024

-Lo que no entiendo es cómo Kueider no presenta su declaración jurada desde hace años y nadie le dice nada. La periodista Rosario Ayerdi subió el último balance presentado y es el de 2021. ¿Será así?

-Sí, Rosario es una periodista seria. Las declaraciones de los senadores las publica la Oficina Anticorrupción, pero no los pueden intimar a los que no lo hacen. Ahí sólo arman las listas de incumplidores con integrantes del Ejecutivo o directores de empresas.

-¿Entonces es el Senado el que debería multarlo? ¿No tiene una oficina de Transparencia?

-Sí, pero tampoco puede. Hay una resolución de 2016, de cuando estaba Gabriela Michetti, que dice que sólo pueden intimar a presentar su patrimonio a personal de planta y sólo a los senadores que integren comisiones que aprueben adjudicaciones.

image.png

-¿Quién es esa Michetti?

-Una exvicepresidenta a la que le robaron 50 mil dólares y 245 mil pesos que también tuvo que explicar en la Justicia de dónde los había sacado. Tampoco eran de ella: los dólares eran un préstamo de su pareja y los pesos, parte de una donación a su fundación.

-Qué problemas tienen ustedes con la guita que les aparece de la nada...

-Decíselo al FMI.

Javier Milei, un nabolagsfenomen

El domingo, como todos los domingos desde que Olaf llegó al país, abrí la versión web de El Portal de Oslo. Tampoco ví ninguna nota de él. Le mensajeé.

-¿Tampoco escribiste para el aniversario?

-No pude. Me costó traducir a Milei al noruego.

-No debe ser tan difícil. Cómo se dice "degenerados fiscales?

-Finanspolitikken degenererer.

-¿Y zurdo empobrecedor?

-Utarmende venstreside.

-¿Y fenómeno barrial?

-Nabolagsfenomen.

-Ah, es verdad, eso suena muy feo.