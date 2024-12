Edgardo Kueider, tránsfuga y opaco: el peronista que votó para Javier Milei debe las DDJJ de 2022 y 2023

El senador peronista por Entre Ríos que votó la ley Bases, Edgardo Kueider, quien fue demorado en Paraguay con más de U$S 200.000 en efectivo sin declarar, no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) desde 2021. Ese año, había dicho que tenía U$S 8.500 en efectivo y ninguno en su caja de ahorro.