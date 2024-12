La Argentina de Javier Milei: un noruego en un streaming libertario

El periodista noruego Olaf O. Olafson está hace unas semanas en Buenos Aires con la misión de retratar, con pelos y señales, la Argentina de Javier Milei para el periódico en el que trabaja, El Portal de Oslo. A pesar de que en su breve estadía ya fue testigo de primera mano de un sinfín de noticias , el triple de las que ocurren en una sociedad escandinava en toda una década, aún no pudo escribir una línea.

-Con todo lo que pasa por día acá, ¿cómo es que no mandaste ninguna nota todavía?

-No termino de entender a este país.

-¿Qué significa eso?

-Nada, una muletilla de los noventa que también volvió. ¿Qué hiciste en estos días?

-Me junté con un político acérrimo opositor a Milei.

-¿Y? Dice que todo es un desastre, ¿no?

-Más o menos. Cree que está haciendo algunas cosas que deberían haber hecho ellos cuando fueron gobierno. Dijo que tarda la mitad del tiempo en ir al trabajo cruzando la 9 de Julio porque ya no hay piquetes.

-Claro, los derechos de los demás terminan cuando uno se sube a un taxi. Incluso Cristina salió a pedir desregulaciones y Sturzenegger la corrió por izquierda y eso que a su izquierda hoy está hasta Cavallo. Mingo dijo hace un mes que las empresas a privatizar no son tantas. ¿Y esta fuente te contó lo que están haciendo para ganarle a Milei? ¿Sacaron conclusiones de por qué perdieron? ¿Le tomaron el pulso a esta nueva sociedad para afrontar los desafíos del siglo XXI? ¿Realizaron un sesudo análisis con datos despojados de toda subjetividad para elaborar una autocrítica que les permita, esta vez, sí volver mejores? ¿O se conforman sólo con volver?

-Nada de eso. Le prendió velas a un tal Gustavo Costas. Debe ser el gobernador opositor con mayor proyección electoral.

-No, ese es Kicillof y le están pegando más que a Scioli cuando no era menemista ni mileísta. Costas es el DT de Racing, que ganó la Sudamericana. Milei puso de moda la mística en la política y ven señales de 2001 donde pueden. Cavallo dando consejos, la recesión, Bullrich ministra, que Diego Torres vuelva a cantar Color Esperanza, Racing campeón, que arranca diciembre... Están así desde marzo. La oposición quiere sacarse el Quini sin comprar un billete.

gustavo costas.jpg Gustavo Costas, esperanza de la oposición en la Argentina de Javier Milei.

-También me junté con un dirigente que hizo campaña en La Libertad Avanza.

-Bueno, ese debe pensar que está todo bárbaro.

-En Twitter es ultraoficialista, pero en privado dice que el gobierno está copado por "la casta libertaria". Pide menos Menems y más Benegas Lynchs.

-Como lo dejaron afuera, ve la casta en el gobierno ajeno.

----

Embed - FICHA LIMPIA, KICILLOF Y EL ENORME ESTADO Y LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CEPO | La Trinchera

Las otras fuerzas del cielo de Javier Milei

No supe más nada de Olaf hasta el miércoles. Me mandó un audio para contarme que lo habían invitado a un streaming libertario. Con lo de "fenómeno barrial" todavía en el ojo, Milei se desvive por lo que digan de él en el exterior. Nadie puede culparlo: los argentinos nos definimos por lo que piensan de nosotros los de afuera. La segunda pregunta a un extranjero en Migraciones, después de ¿viene por trabajo o placer?, es ¿qué piensa de la Argentina? El tipo todavía ni salió de Ezeiza.

-Voy a lo del Flaco Fran.

-Pensaba que era Gordo Dan.

-Ese es otro. Este conduce La Comunión, un programa de libertarios, pero de buenos modales y políticamente correctos. Se llaman "el brazo desarmado" de La Libertad Avanza.

-¿Desalmado? Hay varios de esos.

-Desarmado, con erre. En Noruega hasta podrían pasar por socialdemócratas.

-No les digas así que te rajan a patadas. Para Milei la socialdemocracia es como la peste. Un poco por debajo de los zurdos empobrecedores y antes de los degenerados fiscales, a la par del Siniestro.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1840203078999720172?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840203078999720172%7Ctwgr%5E8fb90ab7b1188a8b6a9a7d1490bed43633c9b788%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Ftodos-los-insultos-javier-milei-quienes-y-como-ataco-el-presidente-n5411510&partner=&hide_thread=false PANIC SHOW EN PARQUE LEZAMA Milei sin filtro



Fustigó al periodismo, a los "econochantas" y a los nuevos traidores



A grito pelado ahondó la grieta y lanzó la campaña 2025



https://t.co/2W0fsvKKTY pic.twitter.com/8KSgJsurgz — LETRA P (@Letra_P) September 29, 2024

-¿El Siniestro? ¿Es como su Voldemort de Harry Potter, aquel que no debe ser nombrado?

-No, así llama a Larreta, que esta semana volvió. Estuvo tanto tiempo en silencio haciendo cálculos.

-¿De en qué momento volver después de perder la interna imperdible?

-Estuvo contando las puteadas de Milei. Igual, a los del streaming no les digas socialdemócratas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1861534628848271859&partner=&hide_thread=false Desde que asumió, el presidente atacó 2173 veces con insultos y humillaciones a personas e instituciones a través de su cuenta de X.#LasPalabrasImportan pic.twitter.com/jpZG7ay0k2 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

- Eso tal vez era en campaña, cuando también decía que no negociaba con terroristas ni con comunistas, como los yanquis en las películas, pero después conoció a Xi Jinping y dijo que es un gran tipo.

-Por la plata baila el chad.

----

El jueves estuvo signado por las idas y vueltas por Ficha Limpia. El proyecto del PRO, con el que casualmente Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata en 2025, no logró cuórum en Diputados, con ayudita de ausencias del oficialismo. El diputado de LLA Gerardo Huesen justificó que no llegó a sentarse en su banca porque se atoró con embutidos. ¡Pobre jamoncito!

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1862195178901062128&partner=&hide_thread=false [AHORA] "He comido fiambres": Gerardo Huesen, diputado de La Libertad Avanza, no llegó a dar quórum en el debate por la Ficha Limpia por una "descompostura", tras cenar embutidos.pic.twitter.com/KidS6WAk2Q https://t.co/coUhWK6guz — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 28, 2024

La batalla gutural de La Libertad Avanza

Por la tardecita, busqué La Comunión en Youtube y le di play. A continuación, la transcripción de los subtítulos automáticos:

Libertario 1: Bienvenidos a otra Comunión más del MEJOR gobierno del MUNDO.

Libertario 2: Acaba de fallecer un proyecto aberrante, que proponía RE-GU-LAR...

Voz de fondo: Buhhhhh (Cantado) No se regula más, no se regula más.

Libertario 2: Querían regular quién puede ser candidato y quién no. Miren, en Estados Unidos...

Voz de fondo: País serio.

Libertario 2: ...Dice el jurista Gordo Dan que Trump no podría haber sido candidato para ganarle a la feminista Harris, y Bolsonaro, en Brasil, no puede enfrentar a Lula en 2026 por culpa de esa ley.

image.png

Voz de fondo: ¿No tenemos ninguno que no esté condenado, nosotros?

Libertario 1: Cállese KUKA, Viva la Libertad, caramba. Bueno, chau Ficha Limpia, gracias Milei por hacerme argentino de bien.

Libertario 2: ESTO ES EXACTAMENTE LO QUE VOTÉ.

Libertario 1: Momento, me llegó un mensaje. Me siento Daniel Hadad en 2001 cuando rajó a Cavallo en vivo.

Libertario 3: El 2001 fue culpa de Alfonsín, no de Hadad.

Embed - Si te he visto no me acuerdo - La renuncia de Cavallo en el programa de Hadad

Libertario 1: ¿Qué? Ajá. Bueno, tengo novedades de último momento. El Presidente de la República acaba de hablar con Lospennato para elaborar un proyecto propio de Ficha Limpia que esté mejor redactado.

Libertario 2: ESTO ES EXACTAMENTE LO QUE VOTÉ.

Libertario 1: Bueno, la actualidad nos está comiendo el programa, pero quiero saludar a Olaf O. Olafson, es un periodista noruego que está registrando cómo Milei está haciendo el nuevo milagro argentino. Olaf, ¿qué te sorprendió hasta ahora de Milei?

Olaf: Bueno, sí (inentendible), hablo poco espanul.

Libertario 2: ¿Estás maravillado con lo mucho que hizo Milei en tan poco tiempo?

Olaf: Ajá, maravi, sí, pero...

Libertario 1: Las palabras sobran cuando los gestos son más que elocuentes. Un noruego deja su país del primerísimo primer mundo, donde todo funciona bien, para venir a registrar, maravillado, este proceso de recuperación de la libertad que estamos arrancando. Gracias Olaf y gracias Noruega por acompañarnos, en nombre de todos los argentinos de bien.

(Fin de la emisión)

Como todos los streamings no viven del vivo sino de clips para buscar viralización en las redes, ese último fragmento de 25 segundos fue subido bajo el título NORUEGO MARAVILLADO CON MILEI, así, todo en mayúsculas. Podrían haberle puesto A sus plantas, rendido ante el León, pero no deben haber leído a Soriano.

El propio Milei retuiteó el video a las 3 de la mañana y tuvo más de 100 mil likes. El domingo leí la edición web de El Portal de Oslo y no me sorprendió no haber visto ninguna nota firmada por Olaf.