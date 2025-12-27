Osvaldo Jaldo 2027, equilibrismo sin filtros para que Tucumán siga siendo peronista

En su último discurso político de 2025, arengó al funcionariado y a la dirigencia cercana con una consigna: asegurar que en 2027 Tucumán seguirá siendo peronista. “Vamos a tener elecciones muy difíciles”, advirtió.
Osvaldo Jaldo, entre el Congreso y la gobernabilidad
El debate del Presupuesto 2026 es la prueba de este desafío de simetría que enfrenta Jaldo. En Diputados, el bloque Independencia, que responde al gobernador tucumano, le garantizó cuórum a Milei y luego votó en general la iniciativa. Sin embargo, se distanció al sostener el capítulo XI que garantiza la continuidad de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.
| Con gran honor encabezamos el tradicional brindis de fin de año en un Salón Blanco colmado, que refleja la unidad de propósitos de quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia.
Los cinco espadachines jaldistas jugarán un rol clave en un escenario muy complejo. Jaldo quiere usar ese poder de fuego para negociar con la Casa Rosada y asegurar un flujo de fondos que le garantice gobernabilidad y obra pública. En el brindis con periodistas y ministros para cerrar el año, el gobernador admitió que siempre lo reciben bien en Buenos Aires, pero deslizó que no se han cumplido los compromisos. “Pedimos lo que nos corresponde”, consignó para desechar críticas del “toma y daca” a cambio de votos.
Reforma laboral, otra prueba de equilibrismo
El verano, volverá a poner a prueba la estrategia del equilibrista Jaldo. La reforma laboral aparece en la agenda parlamentaria y el Gobierno pisa el acelerador.
El gobernador tucumano ya se mostró a favor de meter cambios en la normativa vigente. Argumenta que hay que adecuar las condiciones de contratación para seguir siendo competitivos a nivel internacional y para generar empleo. Le preocupa la situación de las exportaciones tucumanas que pelean mercados con países donde el costo laboral es menor a la Argentina.
Sin embargo, sostiene que no se deben afectar derechos adquiridos. En tono peronista, ya envió mensajes a la dirigencia sindical para adelantarle que sus parlamentarios no votarán contra los intereses de los trabajadores.