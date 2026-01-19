Santa Fe: Pullaro encabeza el ranking de imagen positiva en una encuesta que le hace un guiño a su reelección
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aparece al frente del ranking de imagen entre los dirigentes evaluados en una encuesta de opinión pública realizada por la consultora GYC Comunicaciones, que relevó percepciones políticas, sociales y económicas en esta provincia durante el mes de enero.
El relevamiento indica que Pullaro registra un 56% de imagen positiva y un 23% de imagen negativa. Detrás se ubican el presidente Javier Milei, con un 53% de imagen positiva y un 32% negativa; Patricia Bullrich, con 41% positiva; Karina Milei, con 26%; y Amalia Granata, con 24%.
En cuanto a la evaluación de la gestión provincial, el 53% de los encuestados aprueba la administración de Pullaro, mientras que el 39% la desaprueba. En el plano nacional, la gestión del presidente Javier Milei obtiene un 44% de aprobación y un 50% de desaprobación, según el mismo estudio.
Respecto de la situación económica y social de la provincia, las opiniones aparecen divididas. Un 31% de los consultados la considera buena o muy buena, mientras que un 36% la califica como mala o muy mala. El resto la define como regular o no responde.
El dato que apuntala el deseo de Maximiliano Pullaro
Al ser consultados sobre el rumbo general, el 50% de los encuestados considera que Santa Fe avanza en la dirección correcta, frente a un 38% que opina que lo hace en la dirección incorrecta. A nivel nacional, el 51% sostiene que la Argentina va en la dirección incorrecta, mientras que el 43% evalúa positivamente el rumbo del país.
Ante un escenario hipotético de elecciones a gobernador, el 53% manifestó que votaría por la continuidad de la gestión y las políticas actuales, mientras que el 41% se inclinaría por un cambio de rumbo. Un dato a pedir de los sueños reeleccionistas de Pullaro, avalados desde el año pasado por la reforma constitucional.
Políticas públicas y situación económica en Santa Fe
Entre las políticas públicas mencionadas, la seguridad aparece como la medida más destacada del gobierno provincial, señalada por el 31% de los encuestados. Le siguen la obra pública, con el 13%, y la recuperación de días de clases, con el 10%. También se mencionan el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.
En relación con la economía familiar, el 63% de los hogares indicó que los ingresos alcanzan, en la mayoría de los casos de manera ajustada. En tanto, un 37% señaló que no logra cubrir sus gastos.
La encuesta se realizó entre el cinco y el 15 de enero de 2026 sobre una muestra de 1.921 personas mayores de 16 años en toda la provincia de Santa Fe, mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares, con un margen de error del 3,2%.