Santa Fe: Pullaro encabeza el ranking de imagen positiva en una encuesta que le hace un guiño a su reelección

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , aparece al frente del ranking de imagen entre los dirigentes evaluados en una encuesta de opinión pública realizada por la consultora GYC Comunicaciones , que relevó percepciones políticas, sociales y económicas en esta provincia durante el mes de enero.

El relevamiento indica que Pullaro registra un 56% de imagen positiva y un 23% de imagen negativa. Detrás se ubican el presidente Javier Milei , con un 53% de imagen positiva y un 32% negativa; Patricia Bullrich , con 41% positiva; Karina Milei , con 26%; y Amalia Granata , con 24%.

En cuanto a la evaluación de la gestión provincial, el 53% de los encuestados aprueba la administración de Pullaro, mientras que el 39% la desaprueba. En el plano nacional, la gestión del presidente Javier Milei obtiene un 44% de aprobación y un 50% de desaprobación, según el mismo estudio.

Respecto de la situación económica y social de la provincia, las opiniones aparecen divididas. Un 31% de los consultados la considera buena o muy buena, mientras que un 36% la califica como mala o muy mala. El resto la define como regular o no responde.

Al ser consultados sobre el rumbo general, el 50% de los encuestados considera que Santa Fe avanza en la dirección correcta, frente a un 38% que opina que lo hace en la dirección incorrecta. A nivel nacional, el 51% sostiene que la Argentina va en la dirección incorrecta, mientras que el 43% evalúa positivamente el rumbo del país.

Ante un escenario hipotético de elecciones a gobernador, el 53% manifestó que votaría por la continuidad de la gestión y las políticas actuales, mientras que el 41% se inclinaría por un cambio de rumbo. Un dato a pedir de los sueños reeleccionistas de Pullaro, avalados desde el año pasado por la reforma constitucional.

Políticas públicas y situación económica en Santa Fe

Entre las políticas públicas mencionadas, la seguridad aparece como la medida más destacada del gobierno provincial, señalada por el 31% de los encuestados. Le siguen la obra pública, con el 13%, y la recuperación de días de clases, con el 10%. También se mencionan el orden en las cárceles, la digitalización de trámites y la reducción del ausentismo laboral estatal.

En relación con la economía familiar, el 63% de los hogares indicó que los ingresos alcanzan, en la mayoría de los casos de manera ajustada. En tanto, un 37% señaló que no logra cubrir sus gastos.

Encuesta GyC enero 03

La encuesta se realizó entre el cinco y el 15 de enero de 2026 sobre una muestra de 1.921 personas mayores de 16 años en toda la provincia de Santa Fe, mediante entrevistas telefónicas a líneas fijas y celulares, con un margen de error del 3,2%.