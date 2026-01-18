Javier Milei afina su discurso para Davos: mensaje a occidente, guiños a Donald Trump y agenda anti-woke

En su tercera participación en el Foro Económico Mundial de Davos , que se desarrollará entre el 19 y 23 de enero, el presidente Javier Milei actualizará los ejes de su discurso a la coyuntura política global, atravesada por el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela , la pelea por imponer la agenda anti-woke en occidente y las problemáticas derivadas de la inmigración ilegal.

Con esos ejes, que escribe en soledad, Milei tiene como objetivo dar un mensaje político a los países de la región que no están alineados con las ideas libertarias y posicionarse como el principal referente de la derecha en Latinoamérica, sobre todo después del ascenso de otras figuras que compiten por el mismo lugar como el presidente electo de Chile , José Antonio Kast .

"Para el Presidente, Davos es una de las plataformas más importantes del mundo, donde tendrá la oportunidad nuevamente de dar un discurso relevante y disruptivo", comentó a Letra P un hombre que está al tanto del borrador del primer mandatario.

Además de su habitual repaso por los principales hitos de su gestión y de su conocida defensa de la propiedad privada y del libre mercado, se espera que el líder de La Libertad Avanza también aborde temas sensibles de la coyuntura política. Entre ellos, la acción militar ordenada por el estadounidense Donald Trump en Venezuela, donde fuerzas de élite del Delta Force, con apoyo de la CIA y la DEA, bombardearon zonas aledañas a Caracas y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores .

La posición que adoptará en público el Presidente está en línea con la orden que le dio a su gabinete, sobre todo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Política Internacional y Culto que dirige Pablo Quirno , de respaldar de manera institucional todas las medidas que adopte el republicano respecto al país bolivariano. "Lo apoyamos de manera incondicional", aseguran en la Casa Rosada .

Otro de los temas principales que se espera brinde el Presidente tiene que ver con lo que él mismo denomina la agenda anti-woke. Se trata del rechazo a iniciativas, proyectos y visiones trasnacionales sobre el medioambiente, las políticas de género o la inmigración, que suelen exponerse en otros ámbitos internacionales como la ONU, a través de la Agenda 2020.

De hecho, en enero del año pasado, en su segunda intervención en el Foro Económico Milei enfatizó sobre la idea de una "subversión cultural", provocada, según analizó, "por el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración". "Son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del Estado", lanzó Milei.

Construcción de un liderazgo regional de la derecha

Con estas líneas en su borrador sobrevuela en el ecosistema libertario dos viejos deseos del Gobierno para este año: uno de ellos que vincula a las provincias con Estados Unidos y otro al país con el resto de los territorios de América latina. Según pudo saber este medio, Milei escribe - al menos en esta etapa - su discurso en soledad, sin la asesoría habitual de Santiago Caputo.

Es que la Casa Rosada todavía no olvida un pedido de la Casa Blanca para que los gobernadores también se alinearán al trumpismo, en especial de aquellos que ya prestaron sus votos en varias oportunidades a las reformas del Gobierno como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o, incluso, los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

En la cúpula libertaria habían pensado en un momento en armar una gran fotografía de los mandatarios provinciales en Washington, algo que todavía no se concretó, probablemente en parte porque surgieron otras tensiones políticas por los debates del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas, laboral, tributaria y del Código Penal.

Por otro lado, no se descarta que el jefe de Estado retome ante el público suizo su idea de convocar a una cumbre regional que defienda las ideas de derecha y liberales. En rigor es algo que ya había mencionado en otras oportunidades, pero que hoy cobran una relevancia mayor por el protagonismo de otras figuras presidenciales como el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el salvadoreño Nayib Bukele o, incluso, la referente venezolana y premio Nobel de La Paz María Corina Machado.