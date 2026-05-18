DISCUSIÓN 2027

La doble agenda de Axel Kicillof: gestión y campaña presidencial

El mandatario marida calendarios. Cómo gobernar la provincia mientras construye su postulación para pelear con Milei. La complejidad de ser y no ser candidato.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
La doble agenda de Axel Kicillof

La doble agenda de Axel Kicillof

En los últimos 20 días, Axel Kicillof estuvo en ocho municipios bonaerenses. En el mismo período, asumió en el PJ bonaerense, viajó a Córdoba, lanzó cursos de formación política y la rama de Mujeres del MDF con representantes de todas las provincias. Sin proclamarse candidato a presidente, el gobernador maneja agendas paralelas, la de gestión y la de campaña.

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Macarena Ramírez

Este lunes, la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con carteles con la inscripción “Axel o Milei”. Con más de un año de anticipación, la campaña gráfica parece adelantar una contienda por la presidencia entre el bonaerense y el residente Javier Milei.

La pegatina, firmada por La Patria es el Otro, la organización liderada por el ministro Andrés Larroque, aparece justo cuando tanto el gobernador como sus principales voceros en el gabinete insisten en que el 2026 “no es año de campaña” y que “Kicillof no es candidato”.

axel o milei 2

Es que Kicillof intenta hacer equilibrio entre su agenda de gestión -donde debe lidiar con las complejidades que acarrea la crisis económica- y la construcción de su candidatura, con un peronismo que sigue embarrado en sus internas.

Esa doble agenda lo pone, además, en el centro de la mira de la oposición. “Kicillof está más ocupado en su candidatura que en resolver los problemas de los bonaerenses”, disparó Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados e impulsor de la postulación a la gobernación de Diego Santilli como candidato de la convergencia entre el partido de Mauricio Macri y La Libertad Avanza.

Axel Kicillof, entre ser y no ser

Aunque formalmente no haya lanzado su candidatura, Kicillof se mueve como candidato en campaña. Es uno de los anotados del peronismo para competir por el sillón presidencial y tanto él como su agrupación, el MDF, están trabajando para ello aunque el lema oficial no sea algo individual sino “la construcción de una alternativa federal para enfrentar a Milei”.

Miembros de su gabinete, intendentes, legisladores y dirigentes gremiales y sociales ya hablan de “Axel presidente”. Y con esa línea prometen “cruzadas”, militar, convocar organizar, en Buenos Aires y el país, actividades por su postulación. El gobernador aplaude y arma, pero no se lanza formalmente; al menos no como lo hizo el sanjuanino Sergio Uñac.

Sabe que falta correr mucha agua bajo el puente, que el peronismo no está ordenado, ni mucho menos unificado, y que todavía le resta más de un año y medio gestionando el polvorín que es la provincia de Buenos Aires en el marco del brutal ajuste actual que la tiene asfixiada.

Kicillof en Coliseo 1

El kirchnerismo lo advierte en diferentes charlas: “Se adelantan, puede terminar como Larreta”. Hacen referencia a la experiencia del exjefe de Gobierno porteño, quien se lanzó con mucho tiempo de anticipación, se confió en llegar a la Casa Rosada y terminó recibiendo una cachetada cuando perdió las primarias contra Patricia Bullrich.

Los dos calendarios

Pese a las complejidades, Kicillof seguirá avanzando en el camino que ya se trazó manejando dos calendarios paralelos, el político y el de gestión. El peso de uno u otro varía según la semana. La que pasó estuvo signada por actos políticos, luego de su regreso envalentonado de Córdoba, donde una vez más intento mixturar los dos perfiles: presentó los cursos de formación política del PJ bonaerense en medio de gritos de militantes kirchenrista pidiendo que reclame por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y lanzó el MDF Mujeres y Diversidades. En ambos hubo clamor por una candidatura presidencial.

Kicillof

Esta semana que inicia Kicillof tiene una amplia agenda de gestión y en ese marco estará en Avellaneda, Las Heras, Marcos Paz, Florencio Varela y Tornquist. También encabezará un encuentro con intendentes este martes para exponer sobre la situación de la salud en la provincia y de esa manera sumarle músculo político a la marcha convocada para este miércoles al Ministerio de Salud.

Mientras tanto, ya se preparan los próximos actos políticos. El 28 de mayo, Kicillof presentará el MDF Salud en La Plata, luego vendrán los actos de juventud y trabajo. También en los próximos días el gobernador encabezará el lanzamiento de la nueva campaña de afiliación al PJ bonaerense.

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