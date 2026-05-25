REVOLUCIÓN DIGITAL

León XIV desarma la IA: la primera encíclica que advierte sobre poder, guerra y regulación global

El Vaticano fijó posición sobre el impacto tecnológico. Alertó sobre monopolios, desigualdad, conflictos bélicos y riesgos para la dignidad humana.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
En su primera encíclica, el papa León XIV desarma la inteligencia artificial

En su primera encíclica, el papa León XIV desarma la inteligencia artificial

En su primera encíclica, el papa León XIV desarma la inteligencia artificial

En su primera encíclica, el papa León XIV desarma la inteligencia artificial

Vatican Media

La primera encíclica del papa León XIV colocó a la Iglesia en el centro del debate sobre la inteligencia artificial. En Magnifica Humanitas, el pontífice planteó que la revolución tecnológica abrió un nuevo escenario político, económico y social que exigió límites éticos, reglas internacionales y una defensa explícita de la dignidad humana.

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Irina Sternik

Publicado este lunes en el Vaticano, el documento retomó la tradición de la doctrina social católica para abordar uno de los desafíos más sensibles de esta época. León XIV sostuvo que la IA no era neutral y advirtió que su desarrollo podía profundizar desigualdades, consolidar nuevas dependencias y desplazar decisiones centrales hacia actores privados con enorme capacidad de influencia.

Poder tecnológico y disputa por los datos

Uno de los núcleos más fuertes de la encíclica estuvo en la concentración de infraestructura, plataformas, algoritmos y datos en pocas manos. El pontífice cuestionó que grandes compañías tecnológicas fijaran condiciones de acceso, visibilidad y participación en espacios digitales con escaso control público.

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Inteligencia Artificial.

Inteligencia Artificial.

El texto planteó que cuando ese poder se volvió opaco, aumentó el riesgo de exclusión, manipulación y pérdida de soberanía política. Bajo esa lógica, reclamó marcos regulatorios firmes, supervisión independiente y una intervención activa de los Estados y organismos multilaterales.

León XIV también señaló que la innovación no debía quedar subordinada al beneficio económico. En esa línea, pidió una arquitectura ética compartida para impedir que la tecnología profundizara brechas sociales o quedara definida por intereses corporativos.

Guerra digital y límites éticos

Otro eje central fue el impacto de la IA en conflictos armados. La encíclica sostuvo que la automatización militar modificó la naturaleza de la guerra y volvió más difusa la responsabilidad humana en decisiones letales.

“Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, afirmó el papa, al cuestionar la legitimidad de sistemas capaces de acelerar ataques, reducir controles y transformar víctimas en datos estadísticos. El documento también pidió frenar una carrera armamentista tecnológica con reglas internacionales estrictas.

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En ese punto, la encíclica cuestionó la lógica de la guerra justa y alertó sobre ataques cibernéticos, campañas de manipulación informativa y operaciones digitales que podían alterar la estabilidad global incluso sin enfrentamientos militares tradicionales.

Trabajo, jóvenes y una nueva doctrina social

El Vaticano también vinculó la discusión tecnológica con empleo, educación y vida cotidiana. León XIV advirtió que ciertos procesos de automatización podían degradar tareas laborales, quitar autonomía a trabajadores y consolidar vigilancia permanente.

En paralelo, señaló riesgos sobre niños y adolescentes expuestos a plataformas digitales, algoritmos opacos, desinformación y manipulación emocional. También remarcó que la imitación artificial de vínculos humanos podía generar engaños o dependencia.

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Inteligencia Artificial: el Vaticano alerta sobre su impacto económico y social

Inteligencia Artificial: el Vaticano alerta sobre su impacto económico y social

Con Magnifica Humanitas, el pontífice no condenó la tecnología. Propuso, en cambio, una redefinición ética y política de su desarrollo. La primera encíclica de León XIV convirtió a la IA en una discusión global para la Iglesia y dejó una advertencia central: el progreso técnico no podía imponerse sobre la dignidad humana.

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