Entre Ríos: el PJ de Diamante mide a Darrichón, Deccó y Felipe Taleb para enfrentar a Gieco

Juan Carlos Darrichón , dirigente del PJ de Entre Ríos en Diamante .

Aunque el PJ de Diamante aún no definió quién le disputará el municipio al intendente Ezio Gieco , la danza de nombres ya comenzó. Con un peronismo que busca recuperar terreno en Entre Ríos , apuntan al exintendente Juan Carlos Darrichón ; a la diputada provincial Silvina Deccó ; y al concejal Felipe Taleb .

La situación de la oposición local es similar a la del escenario provincial. Están fuera del poder luego de mucho tiempo y trabajan para construir un proyecto que vuelva a conectar con el electorado. Para ello deben recomponer la imagen en la ciudad donde el actual mandatario, con altos niveles de aprobación, viene torpedeando a los principales apellidos del PJ , como Darrichón y Taleb.

Si bien las elecciones de 2027 aparecen lejanas en el horizonte, la oposición tiene la certeza de que no puede dormirse en los laureles. Por su parte, el oficialismo trabaja desde la Casa Gris para ordenar su alternativa electoral y, para cuando lo crea conveniente, definir la fecha de las elecciones.

La encuesta o las PASO

Ante la indefinición de la candidatura a la intendencia del PJ, distintas fuentes consultadas sostienen que se evalúan varios perfiles. Incluso, con los nombres sobre la mesa, podrían recurrir a una encuesta para optar por quien esté en mejor lugar para competir.

La alternativa, en caso de que la definición no resulte clara para la dirigencia, tiene más de un beneficio. En primer lugar, evitaría el desgaste propio de una interna y la siempre latente posibilidad de que luego de la primaria no acompañen la estrategia común. Además, ayudaría ante un eventual escenario de eliminación de las PASO provinciales, que por ahora solo promueve el libertario Roque Fleitas.

Darrichón, comandante del PJ

El primero que aparece en la lista de posibles candidatos del PJ es Juan Carlos Darrichón. Fue intendente entre 2003 y 2011. Luego, fue diputado provincial en 2011 y en 2015 y volvió a ser intendente en 2019. En 2023 intentó la reelección, pero cayó ante Gieco. Esa competencia estuvo validada por la Justicia, puesto que las segundas reelecciones de los intendentes son materia de interpretación constitucional.

Gieco Darrichon plp Transición entre el el intendente Ezio Gieco y Juan Carlos Darrichón.

Sin embargo, si el PJ decidiera que sea el candidato, no habría impedimento legal para presentarse puesto que habrá estado fuera del Municipio durante un período. En caso de que la definición lo favorezca para el desafío, deberá enfrentar nuevamente las denuncias públicas de la actual administración contra su gestión.

Las otras opciones

Otro nombre que aparece es el de la diputada provincial Silvina Deccó, que ocupó su banca en reemplazo de Stefanía Cora cuando asumió en el Senado tras la salida de Edgardo Kueider. Pertenece al grupo político de Darrichón, pero es una cara que podría aportar renovación al peronismo local.

En ese sentido, organizó el grupo político Comunidad Activa, principalmente con gente joven, desde una construcción colectiva enfocada en temas de educación y salud, con foco en la salud mental, una problemática acuciante en todo el territorio provincial. Deccó se puede plantear, reconocieron fuentes del PJ de Diamante, como una alternativa que muestre recambio generacional a la vez que continuidad de grupo político.

Imagen de WhatsApp 2025-03-11 a las 16.14.26_b5fd5e95.jpg Silvina Deccó, diputada provincial por el PJ.

El concejal Felipe Taleb es otra de las opciones sobre la mesa de arena en que se construye el futuro de la oposición local. Su apellido es conocido en la localidad y también fuera de ella. Es sobrino de Raúl Taleb, exdiputado provincial que llegó a ser embajador en Cuba durante la presidencia de Néstor Kirchner.