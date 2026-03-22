Jorge Ferraresi gobernador: el intendente del podio, que no podrá ser prenda de unidad

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , se perfila como uno de los posibles candidatos para suceder a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en 2027. Destaca entre los jefes comunales por la solidez de su gestión en el distrito, pero la firme postura que adoptó en la interna con La Cámpora podría convertirse en un obstáculo para su postulación.

Si bien no manifestó su intención de competir por la candidatura a gobernador, viene trascendiendo las fronteras de su distrito a través de distintas actividades y del armado político en apoyo al gobernador. En su entorno no lo descartan de la pelea por el sillón de Rocha. A partir de mitad de año, además, comenzará a salir de la provincia de Buenos Aires para contribuir al armado nacional de Kicillof.

A cualquiera que se le pregunte por el mayor activo que tiene Ferraresi para posicionarse como candidato a la Gobernación bonaerense, la respuesta es la misma: la gestión. Diversas fuentes consultas coinciden que la transformación que tuvo Avellaneda desde su llegada a la intendencia en 2009 es lo más importante que el jefe comunal tiene para destacarse ante sus pares.

En 2011, Ferraresi fue electo con el 56% de los votos. En 2015, a pesar de la ola amarilla que llevó al peronismo a perder distritos vecinos como Quilmes y Lanús, logró la reelección con el 47%. En 2019 volvió a imponerse con el 60% y, en 2023, renovó su mandato con el 56%.

El intendente de Avellaneda forma parte de la mesa chica del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que lidera Kicillof y está abocado al armado político de ese sector. Un dirigente de su entorno destaca también que en comparación con otros intendentes tiene buen nivel de conocimiento por su paso por el Ministerio de Hábitat durante el gobierno de Alberto Fernández .

Armar en la provincia y en el país

Si bien hace tiempo que Ferraresi viene recorriendo la provincia de Buenos Aires, en los próximos meses lo empezará a hacer con más intensidad porque considera que es “tiempo de construir”. “A partir de mitad de año, Jorge va a caminar en la provincia y a nivel nacional porque cree que el peronismo tiene que armar y tener representantes en todas las provincias”, explica una fuente cercana al intendente.

Según esa fuente, la idea es que el jefe comunal pueda “aprovechar” los contactos que tiene con gobernadores, dirigentes e intendentes para fortalecer el espacio liderado por Kicillof. Hay quienes mencionan que estaría tan abocado a esa tarea que incluso podría pedir licencia a mitad año para trabajar de lleno en la construcción política, dejando a cargo del municipio a su esposa y jefa de Gabinete, Magdalena Sierra.

Jorge Ferraresi en campaña

El veto de La Cámpora y la ausencia de carisma

Respecto a las contras que podría tener el expresidente del Instituto Patria, usina de ideas del kirchnerismo, las fuentes consultadas coinciden en dos ideas: el duro enfrentamiento que mantuvo con La Cámpora y la "falta de carisma”.

Sobre el primer punto, difícilmente el kirchnerismo dejaría pasar el nombre de Ferraresi en una instancia de acuerdo, aunque sí podría ser un nombre que podría imponerse si la situación es de competencia interna a través de las PASO.

En cuanto al segundo, un dirigente con cargo en el gobierno bonaerense que lo conoce de cerca resumió: “Ferraresi es de los que saben de verdad, si logra que lo coucheen para que se ría un poco más… puede ganar lo que quiera”. Otra fuente con asiento en el municipio coincide con que “no es el más simpático”, pero aclara “su seriedad también es un valor”.