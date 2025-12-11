Magistratura: Karina Milei y Martín Menem le arrebataron un lugar a la UCR, que busca retener su única silla

Karina Milei hizo su desembarco en la Justicia: como anticipó Letra P , la secretaria general cubrió una vacante del consejo de la Magistratura con un diputado afín, sin tomar en cuenta a Santiago Caputo , que de esta manera dejó de tener juego los temas judiciales. El elegido fue el cordobés Gonzalo Roca , cercano al jefe de bloque Gabriel Bornoroni .

La vacante, como explicó este medio, surgió por el fin del mandato de la diputada radical Roxana Reyes . El mandato vence el año que viene, su correligionaria Karina Banfi le envió notas a Martín Menem para ocupar el lugar, pero nunca llegaron a destino. Con la cámara actual, L a Libertad Avanza (LLA) es el bloque menos representado y el riojano apeló a ese recurso para pedir por Roca.

La UCR sólo estará representada por el senador Eduardo Vischi , quien coordina un bloque de diez miembros y se mantendrá como tercera minoría el año que viene, detrás de Unión por la Patria (UP) y LLA. La ley actual asigna un lugar a esas fuerzas, que podría seguir siendo para el correntino o para el bonaerense Maximiliano Abad .

Los otros dos candidatos de Karina eran Manuel Quintar y Nicolás Mayoraz , pero la hermana de Milei prefirió una figura más cercana a Menem. Confirmó que serán la dupla que controlará el vínculo del Presidente con la justicia, que tendrá como epicentro los pliegos para completar la Corte Suprema.

Caputo seguirá en el Consejo con el representante del poder Ejecutivo, Sebastián Amerio . El otro libertario será Luis Juez , quien dejó el PRO y se hizo violeta . Reporta a Karina. Los cambios no modifican la relación de fuerzas del organismo, que integran 20 miembros y lo preside ni más ni menos que el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La mayoría de Rosatti

El santafesino controla las votaciones a gusto. Se apoya en los representantes de jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña (a excepción de Alberto Lugones), Hugo Vázquez, Guillermo Tamarit (académicos) y el trío radical: Reyes, el senador Eduardo Vischi y el abogado Alberto Maques.

González -que no se pasó a Provincias Unidas para sostener el lugar- puede sumarse a este juego, pero es más reacio a los acuerdos que Juez, también con mandato hasta 2027. En este año Amerio no logró imponer una sola votación y tampoco avanzó con alguna de las ternas en el Senado, hasta llegar al récord de tener la mitad de los juzgados federales vacantes. Karina será ahora quien supervisará esas gestiones.

Los planes de la UCR

La salida de Reyes deja a la UCR con la peor representación de su historia en la Magistratura. A no ser por Maques -cuya pertenencia al partido centenario no es lineal- y Vischi, cuyo casillero el partido defenderá a capa y espada el año que viene. Así lo definió Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, artífice del numeroso bloque radical del Senado.

El temor de Cornejo es que Patricia Bullrich promueva interbloques provinciales para arrebatarles a la UCR el lugar de Vischi. Los antecedentes judiciales le juegan a favor: la Corte falló en contra de la visión de la bancada peronista en 2022, ideada por Cristina Fernández de Kirchner para sumar consejero.

En el Senado, el problema de LLA es que Victoria Villarruel se ajusta al reglamento. Tal es así que giró la nota de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para que reemplace a María Inés Pilatti de Vergara en la Magistratura. Menem no hizo lo mismo con Banfi. Por eso Karina tendrá un voto propio.