El PRO también se fracturó en la Legislatura de Córdoba: Agost Carreño se quedó con un bloque de dos bancas

Tras semanas de roces internos y negociaciones fallidas por la presidencia del bloque, el PRO de Córdoba sufrió este jueves una ruptura histórica en su bancada legislativa. Oscar Agost Carreño ganó la pulseada en la Unicameral y se quedó con un bloque amarillo de apenas dos escaños, acompañado por Ignacio Sala , que responde a Laura Rodríguez Machado y a Patricia Bullrich .

Patricia Botta , tercera en discordia y alineada con Soher El Sukaria y Mauricio Macri , conformó el monobloque Valores Republicanos .

La ruptura se concretó al mismo tiempo que el partido amarillo en el Senado sufría la salida de su bancada de Luis Juez , quien formará parte de un interbloque con La Libertad Avanza .

La interna cordobesa, que había tenido en el centro de la escena al flamante regreso a la Legislatura de Agost Carreño, quien este miércoles finalizó su mandato en la Cámara de Diputados, terminó de dinamitar la cohesión amarilla en la Unicameral.

El PRO Córdoba oficializó este jueves la conformación de su bloque legislativo y anunció que el presidente del partido será también el titular del bloque, acompañado por Sala, halcón bullrichista.

Tanto Carreño como Sala -detalla el comunicado- impulsarán una agenda centrada en institucionalidad, educación, seguridad, desarrollo productivo y modernización del Estado.

Aunque buscaron sostener un bloque de tres integrantes, “factores políticos lo impidieron”, señalaron, pero remarcaron que el partido continuará fortaleciendo su representación parlamentaria.

Me llena de orgullo confirmar que asumiré la presidencia del Bloque PRO en la @LegislaturaCBA .



Como uno de los que fundó el Partido en nuestra provincia, es una enorme responsabilidad seguir defendiendo nuestros valores instituciones sólidas, educación, jubilaciones,… pic.twitter.com/wF6fIwkuHH — Oscar Agost Carreño (@oagost) December 11, 2025

Como adelantó Letra P, la ruptura estaba cantada. El propio Sala admitió sentirse “entre la espada y la pared” porque ninguno de los protagonistas cedía. La tensión por el control del espacio, que había movilizado a las distintas alas del partido, culminó con la salida de Botta de la bancada unificada y la definición de bloques distintos en la Unicameral.

Agost Carreño agradeció el acompañamiento de Sala y subrayó la meta de consolidar un trabajo legislativo “serio y responsable”, con el compromiso de “representar con claridad los valores del PRO y aportar soluciones concretas a los desafíos de la provincia”. La conformación del bloque, afirmaron, es un paso relevante para robustecer la presencia del partido amarilla en la Legislatura y construir “una oposición moderna, transparente y orientada al futuro”.

Fractura en el PRO Córdoba

La llegada de Agost Carreño generó diálogos y negociaciones que terminaron de encender la mecha en el partido amarillo, precipitando la salida de Botta, quien había planteado su deseo de presidir el bloque.

La legisladora que responde al macrismo también emitió un comunicado anunciando la formación del monobloque Valores Republicanos. Atribuyó la ruptura a la “grave e irrecuperable falta de afinidad política e institucional” con Carreño, un dirigente que volvió a la escena provincial confirmando que las internas están a la orden del día.

En su comunicado, Botta fue más allá y justificó la separación por la situación partidaria de Carreño, al señalar que el legislador “se encuentra expulsado de mi fuerza partidaria” y que incluso está “sujeto a una causa judicial por sus actuaciones dentro del PRO Córdoba”.

Según la legisladora, el exdiputado “pretendió ejercer la Presidencia del Bloque PRO”, lo que para ella volvió imposible cualquier intento de convivencia parlamentaria. Con esa acusación, Botta buscó exponer la fractura como un conflicto de legitimidad antes que una mera puja de poder.

Al lanzar su monobloque, la dirigente afirmó que su decisión es parte de un compromiso político más amplio e "inquebrantable con los cordobeses y con los Valores Republicanos”, a los que consideró el “fundamento esencial del PRO”. Con esa definición, Botta intenta apropiarse del ADN fundacional del espacio y disputarle a Carreño y a la conducción provincial la representación del sello. Su jugada abre un nuevo capítulo en la interna amarilla y deja al PRO cordobés formalmente partido en dos.