TEMPORADA DE CAMBIOS

Tierra del Fuego: los tres nombres de Gustavo Melella para reemplazar a Tita en la Jefatura de Gabinete

Uno de los funcionarios más cercanos al gobernador dejará el cargo en diciembre para asumir como diputado. Los movimientos podrían alcanzar a otras áreas.

Por Letra P | Periodismo Político
Tierra del Fuego: los tres posibles nombres de Gustavo Melella para comandar su Gabinete.

Tierra del Fuego: los tres posibles nombres de Gustavo Melella para comandar su Gabinete.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, busca reemplazo para su jefe de Gabinete, Agustín Tita, que dejará el cargo el 9 de diciembre para asumir como diputado tras haber resultado electo en las legislativas del 26 de octubre.

Notas Relacionadas
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tienen en sus manos el futuro de la reforma en Tierra del Fuego. 
TEMPORADA DE REFORMAS

Tierra del Fuego: la nueva Constitución de Melella, en manos de la Corte Suprema

Por  Laura Funes

Según pudo saber Letra P, el mandatario tiene en mente tres posibles nombres para ocupar uno de los puestos más sensibles del Ejecutivo fueguino. Todos integran su mesa chica y pertenecen al círculo de máxima confianza política.

El movimiento podría derivar en más cambios dentro del organigrama del Gobierno, en un contexto de reacomodamientos internos tras la dsderrota electoral de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza.

Tres nombres en danza en Tierra del Fuego

Los tres nombres que mencionan en el entorno de Melella para ocupar la jefatura de Gabinete son de dirigentes de FORJA con trayectoria en la gestión y llegada directa al gobernador. “Se requiere de alguien que pueda hablar con todos los ministros”, explicaron fuentes del oficialismo a este medio.

El reemplazo “natural” de Tita sería Jorge Canals, actual vicejefe de Gabinete y exsecretario de Medios de la provincia, quien conoce de cerca la dinámica interna del Ejecutivo.

G4PKLXIWcAAgDDl
Agustín Tita deja el Gabinete para asumir en la Cámara de Diputados.

Agustín Tita deja el Gabinete para asumir en la Cámara de Diputados.

También suena con fuerza Gabriela Castillo, ministra de Obras y Servicios Públicos, que además asumió la conducción del área energética estatal tras la renuncia de su titular. Desde entonces, se consolidó como una figura central dentro del gabinete melellista, con fuerte incidencia en la gestión diaria.

Por último, aparece el nombre de Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego y ex ministra de Educación. Es una de las funcionarias más leales al gobernador y una de sus principales referencias políticas dentro del espacio.

Más cambios en carpeta

Desde el Gobierno fueguino no descartaron nuevos movimientos en el Gabinete, más allá de quién ocupe la jefatura. En las últimas semanas, Melella dispuso la salida del presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), Antonio Arosteguichar.

El funcionario había llegado al Ejecutivo en el marco del acuerdo original entre Melella y el sector del MoPoF vinculado al clan Löffler, hoy asociado al intendente de Río Grande, Martín Pérez.

Misma suerte corrió el vicepresidente de la OSEF, la obra social estatal, Leonardo Olgiatti, ex integrante de la gestión municipal de Río Grande y hombre cercano al intendente.

Reconfiguración

Al igual que lo hicieron otros gobernadores de la Patagonia, el recambio en la jefatura de Gabinete abre una nueva etapa para el oficialismo fueguino.

En medio de la tensión posderrota y los movimientos internos, Melella busca reordenar su equipo y reforzar la gestión con nombres de confianza, en un escenario político que exige equilibrio entre lealtades, territorio y control.

Temas
Notas Relacionadas
Tierra del Fuego admitió los problemas estructurales del puerto de Ushuaia
Intervención en cámara lenta

Tierra del Fuego: Melella admitió los problemas estructurales del puerto de Ushuaia

La provincia respondió al requerimiento de la Agencia Nacional de Puertos. Adujo que factores climáticos y financieros dificultaron las obras. Cruceros en duda.
Melella y Marín en la firma del acuerdo que le permitirá a Tierra del Fuego operar sus propios yacimientos.
ENERGÍA

Tierra del Fuego: YPF traspasó a Terra Ignis siete áreas que operaba en la provincia

La petrolera de bandera avanza con la sesión de áreas convencionales que explota en la Patagonia. Enfocada en el shale, apunta todo a Vaca Muerta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Mauricio Macri.
EL GATO & EL LEÓN EN EL CONGRESO

Macri boicoteó el interbloque oficialista y La Libertad Avanza se juega a ser primera minoría

Por  Mauricio Cantando
Soledad Martínez, Mauricio Macri y Jorge Macri.
CUMBRE AMARILLA

Macri reafirmó la autonomía PRO: sin interbloque y con candidato propio en 2027

Por  Juan Rubinacci
Mauricio Macri con su armadora en Córdoba, la concejala Soher El Sukaria.
La interna amarilla sin fin

Macri se la juró a Agost Carreño y nombró como interventora del PRO a El Sukaria

Por  Yanina Babiachuk
Para Walter Correa, el peronismo no va a dejar pasar la reforma laboral de Milei 
BUENOS AIRES

Walter Correa: "La CGT y el peronismo no van a dejar pasar la reforma laboral de Milei"

Por  José Maldonado