Des-Unión por la Patria: el peronismo se hunde en su interna y le abre paso a un filo libertario

Todavía no resolvió quién se quedará con la vice primera, el botín más preciado de la cámara alta. Puja entre el kicillofismo y La Cámpora. Asoma Kikuchi.

Por Letra P | Periodismo Político
El lunes 8 de diciembre quedó expuesta, una vez más, la ruptura interna que sufre el peronismo en Buenos Aires. Durante la sesión preparatoria y la jura de los nuevos representantes del Senado, el pedido de licencias y la elección de autoridades fueron el centro de la polémica por la disputa que protagonizan las tribus de Unión por la Patria.

Tras ello, el senador peronista Sergio Berni envió una nota a la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, en la que manifestó el incumplimiento del reglamento que indica que la sesión preparatoria es sólo para la incorporación de senadores y la elección de las autoridades de cámara, y no para otros temas como los pedidos de licencia que también se trataron y que, según el exministro de Seguridad de Axel Kicillof, debieran tratarse en sesiones ordinarias.

La vicepresidencia I, el botín del peronismo

Así las cosas, quedó pendiente la votación de las vicepresidencias porque el bloque peronista, dividido entre La Cámpora, el Frente Renovador y el MDF, no logró ponerse de acuerdo. La disputa está en la vicepresidencia I de la cámara, el puesto más alto al que puede aspirar un senador. Es una silla por la que pelean el exintendente de José C. Paz, Mario Ishii y la excamporista devenida en kicillofista, Ayelén Durán. El primero es bancado por el cristinismo y el massismo. Berni, exfuncionario de Kicillof, también se mete en esa discusión.

Lo curioso del caso es que el kicillofismo no quiere ahí a Berni, que no sólo es exministro del gobernador en los primeros años de su gestión, sino que es el jefe del actual responsable de la seguridad y tiene a muchos de sus funcionarios trabajando en el gabinete provincial. Tan fuerte es la disputa, que el peronismo dejó como única autoridad a Carlos Kikuchi, un libertario dialoguista que continúa en la vicepresidencia que le fue votada hace dos años. El resto terminó sus mandatos.

Allí se abre otro interrogante que buena parte de la política bonaerense también está observando, que indica que todas las autoridades deben volver a ser votadas. Una vez que se vence el mandato, no puede continuar ninguna autoridad, más allá de que, como en el caso de Kikuchi, tenga consenso del bloque al que le corresponde esa silla para asumir esa función. Como sea, la desunión del bloque peronista permite que, ya entrado diciembre y asumidos los nuevos senadores, un filo libertario sea el primer reemplazo de la presidenta del cuerpo.

