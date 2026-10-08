Rosario: un histórico vecinalista fue tentado por tribus del PJ para enfrentar a Monteverde por la intendencia

El peronismo de Rosario analiza nombres para ampliar su oferta electoral de cara a 2027. Aunque Juan Monteverde aparece como una de las principales figuras del espacio para disputar la intendencia, distintas tribus del Partido Justicialista (PJ) exploran perfiles alternativos para las boletas. Uno de los dirigentes que recibió ofrecimientos es Osvaldo “Lalín” Ortolani , histórico vecinalista de Empalme Graneros .

Ortolani reconoció los contactos, pero descartó a Letra P la posibilidad de convertirse en candidato. La búsqueda no es nueva, aunque cobró impulso en las últimas semanas. Según pudo saber este medio, distintos sectores del justicialismo se acercaron a Ortolani para intentar convencerlo de dar el salto a la política partidaria. Entre los espacios interesados aparece La Cámpora , aunque no es la única agrupación que mantiene diálogo con el referente barrial. La respuesta, al menos por ahora, sigue siendo negativa.

Ortolani tiene una extensa trayectoria en el vecinalismo rosarino y es una de las caras más reconocidas de Empalme Graneros, un barrio popular del noroeste de la ciudad cuya historia está atravesada por las inundaciones y los reclamos de infraestructura. Su exposición pública volvió a crecer en los últimos días, después de protagonizar un áspero intercambio en el Concejo Municipal con la presidenta del cuerpo delibertante, María Eugenia Schmuck , por las obras necesarias para prevenir anegamientos ante la llegada del fenómeno climático El Súper Niño .

La discusión volvió a poner su nombre en circulación por los pasillos de la política local. Sin embargo, los ofrecimientos para competir electoralmente son anteriores al episodio. “ Tuve tres o cuatro ofrecimientos . Yo en la línea de fuego estoy siempre, pero no quiero tomar la responsabilidad en esta etapa de mi vida . No tengo patrón”, sostuvo Ortolani en diálogo con Letra P .

El referente vecinalista confirmó que hubo contactos desde el peronismo, pero aclaró que las propuestas llegaron desde distintos espacios. “Estuvo el ofrecimiento de ese partido y de varios lugares más”, señaló. Ortolani admitió que interpreta los ofrecimientos como un reconocimiento a su trayectoria. “Son mimos que te tengan en cuenta”, resumió. Sin embargo, insiste en que no tiene intenciones de abandonar el lugar que ocupa desde hace décadas para asumir una responsabilidad partidaria.

La pelea por Empalme Graneros y el cruce con Schmuck

La discusión que protagonizó Ortolani en el Palacio Vasallo tuvo como eje las obras de infraestructura y el riesgo de inundaciones en Empalme Graneros. El barrio arrastra una historia particularmente sensible en esa materia y el referente vecinalista reclama desde hace años intervenciones para evitar que se repitan episodios como los que marcaron a generaciones de vecinos.

Duro cruce en el Concejo entre Schmuck y Ortolani por el riesgo de inundaciones: “Los countries también se inundan”Un fuerte intercambio se produjo en el Concejo Municipal de Rosario durante una discusión vinculada al riesgo de inundaciones frente a la llegada de El Niño y la situación de los barrios ubicados en la cuenca del arroyo Ludueña.El referente de Empalme Graneros Osvaldo “Lalín” Ortolani tomó la palabra y cuestionó a los concejales del oficialismo municipal.“Porque la mayoría de los que están acá no vivieron nunca una inundación. Nosotros sí. Levantamos muchas veces los muebles”, sostuvo Ortolani.La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, respondió de manera inmediata: “Yo sí”.Ante esa respuesta, Ortolani continuó con una frase cargada de ironía: “Los countries también se inundan”.El intercambio se produjo mientras se discutía sobre el riesgo hídrico y las consecuencias que pueden tener las transformaciones urbanas en distintos sectores de la región.La problemática tiene una particular relevancia para Empalme Graneros, uno de los barrios históricamente más afectados por las inundaciones en Rosario. Según los registros, el barrio sufrió 17 inundaciones a lo largo de su historia.Ortolani es uno de los principales referentes de Empalme Graneros y desde hace años desarrolla un importante trabajo social desde la vecinal del barrio, una de las instituciones de este tipo más antiguas del país.En abril de este año se cumplieron 40 años de la histórica inundación de 1986. El desborde del arroyo Ludueña provocó el anegamiento durante tres días de distintos sectores del norte de Rosario y fue considerado en aquel momento como una catástrofe sin precedentes.Los vecinos de Empalme Graneros advierten especialmente sobre la situación de la parte baja de la cuenca del Ludueña y remarcan que existen situaciones que pueden prevenirse.“Hay accidentes que se pueden evitar”, sostienen. — ÉPICA (@epicaOK) October 5, 2026

En ese contexto, la advertencia por el fenómeno El Súper Niño reactivó una disputa que, según Ortolani, está lejos de responder a una especulación electoral. “Lo único que quiero es que hagan algo. El día que venga el agua me voy a enojar en serio. Hace tres años que les vengo diciendo”, advirtió.

Su posicionamiento también incluye una mirada crítica sobre la dirigencia política en general. “Tenemos una orfandad terrible. Nadie se planta en nada”, cuestionó. En su entorno insisten en que la confrontación con Schmuck debe leerse dentro de una pelea histórica por las necesidades del barrio y no como el primer movimiento de una candidatura.

El peronismo busca alternativas

Más allá de la negativa de Ortolani, los ofrecimientos dejan al descubierto una discusión que empieza a tomar forma dentro del justicialismo rosarino. Cómo construir una oferta electoral amplia y bajo qué reglas ordenar las candidaturas son dos interrogantes que atraviesan a las distintas corrientes del partido.

Monteverde ocupa un lugar central en ese esquema. El dirigente de Ciudad Futura consolidó vínculos con sectores del peronismo y mantiene una sociedad política con los distintos espacios que conducen el partido, como es el caso del sector que conduce el senador Armando Traferri. Esa alianza se trasluce también en el vínculo que mantiene desde hace tiempo con Diego Giuliano, líder en Santa Fe del Frente Renovador. Esas articulaciones forman parte de la construcción que proyecta hacia la disputa municipal de 2027.

Sin embargo, no todos los sectores del PJ parecen dispuestos a dar por cerrada la discusión sobre las candidaturas. La posibilidad de incorporar dirigentes con recorridos territoriales propios aparece entre las alternativas que analizan distintas agrupaciones, ya sea para disputar una interna o para ampliar la representación del peronismo en la ciudad.

La búsqueda tampoco se limita al vecinalismo, que tiene en Ortolani a un referente. Como contó Letra P, el sector que responde al exgobernador Omar Perotti también comenzó a mover sus fichas en Rosario y tiene entre sus alternativas a la exministra de Salud provincial Sonia Martorano, aunque todavía no está definida la categoría en la que podría competir.

La interna del PJ y la discusión por el sello partidario

Detrás de los nombres aparece otra discusión de fondo: si todas las expresiones del peronismo terminarán confluyendo dentro de una misma estructura electoral o si volverán a competir por carriles separados, como ocurrió en 2025.

En las últimas horas, el presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia, volvió a plantear la necesidad de que los sectores que participaron por fuera del partido regresen al sello justicialista. Para la conducción provincial, esa unidad constituye una condición indispensable para ordenar la oferta electoral tanto en Santa Fe como en las principales ciudades.

La discusión tiene una traducción directa en Rosario, donde el armado de Monteverde convive con las aspiraciones y estrategias de otras corrientes del justicialismo. Una eventual competencia interna podría convertirse en el mecanismo para procesar esas diferencias, aunque todavía resta definir quiénes estarán dispuestos a participar y bajo qué condiciones.