Armando Traferri ratificó su alianza con Monteverde en Rosario: "Tenemos muy buena sintonía"

El senador provincial Armando Traferri , uno de los dueños de la lapicera del PJ en Santa Fe , ratificó su alianza con el concejal de Rosario Juan Monteverde de cara a 2027. “Tenemos muy buena sintonía”, blanqueó.

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El cacique de San Lorenzo ve en Monteverde una posibilidad para el peronismo , que nunca logró ganar la intendencia de Rosario desde el regreso de la democracia en 1983, y ya lo cuenta como propio.

Las buenas migas vienen desde las negociaciones por el armado electoral de 2025, cuando Monteverde encabezó la lista oficial del PJ para la Convención constituyente y, unos meses después, su pareja Caren Tepp fue ungida como candidata a diputada nacional del peronismo.

Ambas decisiones generaron malestar hacia adentro del PJ y profundizaron las grietas que se sostienen hasta hoy entre las diferentes tribus del peronismo. Le achacan al tándem Traferri - Agustín Rossi haber empoderado a Monteverde y Tepp, extrapartidarios y de un perfil más vinculado a la centroizquierda .

Críticas al margen, Traferri hace pesar su centralidad en el armado electoral del peronismo y, por eso, envía señales. “Hicimos una experiencia bastante exitosa en la Convención”, recordó el senador en el programa Hora Política.

En ese sentido, afirmó que el lema de la conducción partidaria es “la unidad en la diversidad”, y bajo ese mantra defiende la alianza con Monteverde y compañía. “Tenemos muy buena sintonía con Ciudad Futura”, afirmó.

Traferri cree en “las chances de Juan Monteverde con Ciudad Futura y el peronismo en alianza” para ganar la intendencia de Rosario en 2027. “Es competitivo”, describió.

Caras nuevas

En el mismo sentido, Traferri advirtió que “el justicialismo necesita caras nuevas”. “Soy partidario de un joven sub-50”, deslizó sin dar mayores detalles y agregó que “si es justicialista, por supuesto, mucho mejor”.

#HORAPOLITICA 2026

Conducen @SergioFaletto y @JFelcaro@ArmandoTraferri

"Creo que hoy quien más posibilidades tiene de ganar las próximas elecciones, hoy, es el actual gobernador. Si el justicialismo logra terminar en una unidad concreta de acá las elecciones y consigue una… pic.twitter.com/d0GvFezUIL — #HoraPolitica (@_hashtaghp) August 25, 2026

Hay, en ese sentido, versiones que ubican al empresario rosarino Federico Pucciarelo, presidente de Energy Essential Holding y referente del sector de biocombustibles, como una de las cartas que maneja la cúpula del PJ en la provincia para competir por la Casa Gris.