AGN: Javier Milei manejará el directorio y evitará que le controlen las cuentas

La paciencia tuvo su resultado. Los jefes del Congreso esperaron un año para nombrar a los seis miembros del Directorio de la Auditoría General de la Nación (AGN). Lograron que, durante su estadía en la Casa Rosada , Javier Milei no tenga que preocuparse por el control de las cuentas. Será así porque a sus dos directores, se suman dos potenciales aliados.

A la paciencia, el Presidente le agregó suerte: en ambas cámaras vencieron mandatos; y como duran ocho años, quedará blindado por el actual y un eventual segundo. No integra la AGN ninguna figura del PRO y sólo un kirchnerista duro: Juan Ignacio Forlón , elegido por Diputados .

En esa cámara se eligieron los tres vocales en diciembre. El oficialismo nombró a Rita Mónica Almada (LLA); y asumió además Pamela Caletti , de Innovación Federal, cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz , aliado de Milei en el Congreso.

Este martes, el Senado completó el directorio. La Libertad Avanza nombró a Mariano Piazza , quien, al igual que Almada, responde a Lule Menem , o lo que es lo mismo, a Karina Milei . El radicalismo nombró al exsenador Luis Naidenoff . Al PJ le quedó un cupo y fue para Javier Fernández .

Fernández es un histórico de la AGN, siempre nombrado por el bloque peronista del Senado y con un dato de su currículum que en otras épocas fue muy valorado: era de los operadores judiciales más efectivos en la Justicia Federal, cuando el kirchnerismo aún no tenía condenas para sus exfuncionarios.

Su nombre fue impuesto por José Mayans, quien cedió el lugar que tenía hasta el año pasado en la AGN a la formoseña Graciela De la Rosa. El presidente del organismo es el peronista Juan Manuel Olmos, un cupo que le es reservado a la fuerza política de mayor presencia legislativa al momento del recambio presidencial.

El PJ empujó la designación de auditores el año pasado, pero no fue posible. Martín Menem también frenó negociaciones con la UCR y el PRO, tal vez interesado en un escenario mejor, que finalmente llegó en diciembre último, sin cargos para ninguna de estas fuerzas.

El PRO no la pasó bien nunca en la AGN: sin mayorías en el directorio y en el Congreso, Mauricio Macri se convirtió en el primer presidente de la historia con informes de gestión rechazados en el organismo y en la bicameral mixta revisora de cuentas, que es la comisión del Congreso que evalúa las auditorías. No hay consecuencias directas por esta situación, pero siempre un aval de la AGN ayuda a los funcionarios en Tribunales.

La nueva auditoría

La bicameral fue presidida estos últimos dos años por el diputado Miguel Pichetto, quien antes fue auditor y avanzó como nunca antes: trató informes de gestión atrasados y llegó a 2020, el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Con la AGN completa se terminarán de evaluar los informes de gestión de los años siguientes.

Las auditorías nunca pueden ser concomitantes: se refieren a los años vencidos. Milei, de esta manera, tendrá un directorio favorable para estudiar sus cuentas, o al menos el primero en la historia sin mayoría peronista. Caletti no molestará mientras Sáenz mantenga línea directa con la Rosada.

Naidenoff no es aliado libertario en Formosa, su provincia, donde rivaliza con el senador Francisco Paoltroni. Pero su lugar es avalado por gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), quien sí juega con LLA en su provincia. El exsenador radical celebró su nombramiento con su pareja y senadora Carolina Losada, mendocina y amiga personal de Milei. Por esa amistad integró el consejo de mayo, acompañó al Gobierno en la mayoría de las votaciones, pero no tiene firmado el paso a LLA en su provincia. Por ahora.