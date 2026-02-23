Patricia Bullrich aceptó la continuidad de Bartolomé Abdala como presidente provisional y busca relegar al PJ.

Patricia Bullrich cedió a la presión interna del bloque que preside en el Senado y aceptó que Bartolomé Abdala sea reelecto este martes como presidente provisional, el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial. La sesión preparatoria será al mediodía y la jefa libertaria aspira a que el PJ baje un escalón en la mesa de autoridades.

Como contó Letra P , Bullrich hizo gestiones para que la silla de Abdala sea ocupada por una figura afín -había pensado en Agustín Coto o Nadia Márquez -, pero prefirió no dar la pelea ante la resistencia del puntano. Su apuesta ahora es molestar al PJ.

Por ser el interbloque más grande, el peronismo cuenta con la vicepresidencia de la cámara, el cargo que le sigue a Abdala. Con la ruptura de este lunes, el interbloque -denominado Populares- cuenta con 25 miembros. Sigue siendo más grande que La Libertad Avanza (LLA), que suma 20.

Pero si el oficialismo suma aliados -ya tiene a Luis Juez - podría exigir ese casillero. En el Senado había versiones de todo tipo este lunes. Una de ellas daba cuenta de que alguno de los tres peronistas que se fueron del PJ se quedaría con una vice. Otra, que Bullrich sumaría socios para que el peronismo pueda descender un puesto.

El interbloque que preside José Mayans tendrá una reunión este martes por la mañana para definir una estrategia de resistencia. Tienen una urgencia: ratificar el reingreso de Fernando Salino y Fernando Rejal , quienes formaban parte del bloque Convicción Federal (CF) junto al trío que tomó autonomía.

¡Bienvenido @ljuez oficialmente al Bloque de La Libertad Avanza! Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita. pic.twitter.com/92S9Zvpom2

El resto de las vicepresidencias actuales son la radical Carolina Losada -hasta ahora la primera-; y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas (PU) -la segunda-. PU tiene sólo dos miembros, pero las buenas gestiones de Carlos Espínola sostuvieron a la cordobesa. La UCR es parte del acuerdo que busca Bullrich para correr al PJ.

De los funcionarios, sólo está en riesgo Manuel Chavarría, prosecretario de coordinación operativa, quien se jacta de ser leal a Santiago Caputo. Al parecer, por ese vínculo y la relación que supo tejer con Espínola, Chavarría fue designado como integrante del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por el Gobierno argentino.

El prosecretario del Senado quería sostener los dos cargos y no cobrar en el Congreso, pero la propuesta por ahora no pasó el filtro de Bullrich, quien podría buscarle un reemplazante.

Todo sigue igual

El resto de los funcionarios creía al cierre de esta nota tener garantizada la continuidad. Agustín Giustinian seguirá como secretario legislativo, que es quien tiene a cargo la organización de las sesiones. Se trata de un empleado del Senado que hizo la carrera como parlamentario y llegó al cargo más alto en diciembre de 2023, por pedido de Victoria Villarruel.

También tiene trayectoria en el Senado el secretario administrativo, Alejandro Fitzgerald, quien asumió su cargo en noviembre, por gestión de la vicepresidenta, que se había peleado con los dos antecesores y lo tenía vacante. Será reelecto este martes. Las prosecretarías se sostienen con sus autoridades aun cuando ambas sean ocupadas por radicales.

Prosecretarías en juego

La prosecretaría administrativa tiene al frente a Lucas Clark, apadrinado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Es un cargo relevante, aunque suele estar opacado: es ni más ni menos quien, por reglamento, tiene a cargo la seguridad de la vicepresidencia de la Nación.

La prosecretaría parlamentaria seguiría siendo Dolores Martínez, quien llegó a ese cargo en 2023, porque el PJ se negó a ocuparlo. La gestión para su arribo la realizó el entonces senador Martín Lousteau.

En enero, Bullrich dejó correr el rumor de que pelearía por ese cargo, pero ningún aliado lo pidió, Martínez logró hacerse un lugar y por ahora nadie confirma que no jure este martes. Además, la UCR tiene diez miembros, es el tercer bloque más grande y clave para LLA. La negociación por las vices también pesará en el reparto de cargos. Es la rosca que queda.

Abdala, firme

La continuidad de Abdala había sido puesta en duda por Bullrich, ni bien aterrizó en su despacho. Tanto, que supieron tener fuertes cruces entre ambos y hasta hubo una especie de scrum entre los siete libertarios que asumieron en 2023 para protegerse.

De ese acuerdo surgió la continuidad de Ezequiel Atauche -antecesor de Bullrich en la presidencia del bloque- como presidente de la comisión de Presupuesto; y de Francisco Paoltroni en Relaciones Exteriores. Juan Carlos Pagotto se quedó con Acuerdos, un cargo que quería Bullrich.

La titular del bloque había resuelto la continuidad temporal de Abdala en diciembre a la espera de un acuerdo. Pesó además a favor del puntano su buena relación con Villarruel, quien puede hacer sufrir a un presidente provisional si se lo propone. Es que la vicepresidenta es quien lo llama para que presida las sesiones, las veces que quiera.

Villarruel tuvo un gesto que alcanzó para incomodar a Bullrich. En diciembre, cuando distribuyó los despachos, la vice ubicó en el edificio anexo a Coto y Márquez. Queda a 200 metros del palacio. No es cómodo para un presidente provisional.