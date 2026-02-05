DISCUSIÓN 2027

La Casa Rosada rompe la paz con Jorge Macri: irá con candidato propio a la Jefatura de Gobierno

En La Libertad Avanza no cayó bien el nuevo perfil del jefe de Gobierno y anticipan una disputa electoral. Adorni o Bullrich, esa es la cuestión.

Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente
Javier Milei y Jorge Macri.

Si bien el vínculo político entre Javier Milei y Jorge Macri nunca fue el mejor, habían llegado a un acuerdo de no agresión durante la campaña electoral de octubre, en la que decidieron confluir en un mismo frente. Sin embargo, esa paz que les dio un triunfo arrasador llegó a su fin: la Casa Rosada decidió que tendrá candidato propio en 2027.

La Libertad Avanza resiste la continuidad del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, el oficialista Matías López.
Tensa luna de miel: La Libertad Avanza veta a un candidato de Jorge Macri como vice de la Legislatura

Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

"Jorge tiene los días contados en la Ciudad", lanzó un funcionario de primera línea con acceso a la Quinta de Olivos. La frase es una respuesta al nuevo perfil político del jefe de Gobierno porteño, que con un discurso más áspero y mediático busca disputarle no sólo la narrativa libertaria, sino también el electorado de extrema derecha.

No es una novedad en los pasillos de Balcarce 50 que, pese al acuerdo entre LLA y PRO para competir juntos debajo de la candidatura de Patricia Bullrich, la relación entre ambos sectores nunca fue el ideal. De hecho, a diferencia de las alianzas electorales en Mendoza, Chaco y Entre Ríos, el oficialismo nacional siempre miró con desdén hacia la sede gubernamental de Uspallata. Por eso, decidieron que tendrán un candidato lo más puro posible el próximo año

Manuel Adorni y Patricia Bullrich, los candidatos de LLA

"Vamos a tener un candidato propio para la Ciudad", amplió una fuente libertaria. Lo que todavía no está claro es quién encabezará la boleta violeta: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o la senadora Patricia Bullrich.

Tanto el funcionario como la legisladora cuentan con numerosos avales internos y casi ninguna objeción. Además de los buenos resultados obtenidos en sus respectivas competencias —en mayo, Adorni superó el 30% de los votos y, en octubre, Bullrich arrasó con algo más del 50%—, ambos son valorados por el claro alineamiento político que manifestaron con los Milei.

Aunque el ministro coordinador y la jefa del bloque libertario en el Senado estén, prácticamente, cabeza a cabeza en la carrera electoral, Adorni tiene una ventaja con la que no cuenta Bullrich: la confianza explícita de Karina Milei, a tal punto que el funcionario integra el otro triángulo de hierro, el karinista, junto al operador Lule Menem y la legisladora Pilar Ramírez.

"No hay dudas que Patricia es una excelente candidata para pelear contra Macri, pero sería extraño que Karina le quisiera regalar una gestión tan importante como la Ciudad", analizó, ante Letra P, un hombre que conoce bien a los actores en disputa.

Los pasos controlados de la senadora y las dudas del vice de Javier Milei

El diálogo entre la secretaria general y la exministra de Seguridad pasa un gran momento, ordenado y sin mayores ruidos internos. Sin embargo, eso no le impide a Karina seguir cada uno de los pasos de Bullrich, como pasó la última semana.

Tal como dio cuenta este medio, Bullrich organizó el jueves pasado, en Piso Once, un moderno salón ubicado en Parque Patricios una actividad, en apariencia, cien por ciento de gestión legislativa. Bajo el título "Conversatorio sobre la reforma laboral", los únicos oradores iban a ser la senadora, el economista Claudio Zuchvicki y el diputado Guillermo Montenegro; pero a último momento se anunció la presencia estelas de El Jefe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2016984443295088930&partner=&hide_thread=false

La hermana del primer mandatario llegó escoltada por Adorni y Ramírez. Quienes están al tanto de los mensajes internos de este sector aseguran que fue una forma de marcarle el territorio a Bullrich y hacerle sentir que ninguna actividad está fuera del alcance del karinismo.

Más allá de eso, y de la elección todavía abierta sobre el candidato que enfrentará a Macri en 2027, hay otras voces en la Casa Rosada que mencionan el nombre del exvocero del Gobierno como posible compañero de fórmula de Milei. "Sería una fórmula invatible", pronostican.

