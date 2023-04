¿Y si...?

¿Qué hubiera pasado si en aquel tiempo, en noviembre de 2022, cuando ya era un pato rengo, el Presidente anunciaba lo que terminó aceptando cinco meses y medio después?

¿El Frente de Todos hubiera podido ordenar su interna y, entonces, frenar su desgranamiento como opción política competitiva?

Cristina Kirchner, la única capaz de ordenar al peronismo aun generando las tensiones que históricamente generó con los sectores más conservadores del movimiento, ¿hubiese hecho lo que dijo que estaba dispuesta a hacer?

Incluso si eso no hubiese ocurrido, ¿un grado mayor de certidumbre política se hubiese traducido en mayor estabilidad económica y financiera a partir del angostamiento de la avenida de las especulaciones?

Con Cristina, figura irritante para el establishment, subida a la carrera por la presidencia, ¿hubiese sido peor?

Contrafáctico. Imposible de saber. Lo que se sabe es qué pasó en estos cinco meses y medio con el Presidente empacado.

image.png

En noviembre del año pasado, la inflación caía como nunca más lo hizo en el ciclo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía: de 6,3% a 4,9%. Desde entonces, con la coalición oficialista encerrada en su propia interna y emitiendo señales de desgobierno a la sociedad y al poder económico, la curva del IPC fue toda para arriba: 5,1% en diciembre, 6% en enero, 6,6% en febrero y 7,7% en marzo.

En ese terreno, nada bueno se espera que arroje abril, el mes tibio que se recalentó esta semana con una corrida que llevó el dólar ilegal a tocar el índice Juan Luis Guerra de 440 pesos, un chiste cargado de angustia. Otra vez: la economía como somatización de la política.

PASO atrás, pero no del todo

El Presidente se bajó sin arriar la bandera que izó en noviembre de 2021, en la Plaza de Mayo, cuando convocó a que las todas las candidaturas del Frente de Todos se decidieran en las primarias, la presidencial incluida.

"La pelota está en la cancha de Cristina", avisó este viernes el diputado Eduardo Valdés. Traducción: si CFK se lanza, no hay PASO que valgan. Si no, si sigue negándose a atender el reclamo de sus bases -las kirchneristas, no las peronistas en su conjunto-, acaso Alberto Fernández se anote una victoria que le alivie un poco el dolor de su derrota personal: aunque sin su nombre en la contienda, podrá decir que quebró el dedo del que no renegó hace tres años y 11 meses, cuando Cristina le cambió el sueño de la embajada en España por un boleto a la Casa Rosada.