Massa, Scioli, Wado y Rossi: los que vamos a competir te saludamos

Pasaron 520 días entre aquel 17 de noviembre de 2021 en el que Alberto Fernández pidió PASO para todos en el Frente de Todos (FdT) y este viernes 21 de abril en el que el Presidente anunció la noticia que no sorprendió a nadie: que no irá por la reelección. Fueron 520 días de tensión con sus socios de la coalición por haber convocado unas primarias que desafiaban la lapicera de Cristina Fernández de Kirchner y la síntesis que desea encarnar Sergio Massa. Al ministro de Economía, que tiene al dólar blue y a la inflación como contrincantes más que cualquier otra figura de su espacio, se suman otros tres funcionarios que podrían imprimir su nombre en una boleta. Siempre que el clamor por la vicepresidenta, que prometió no ser candidata a nada, siga sin prender del todo.