El derrocamiento electoral del Presidente

Los afiches pegados enfrente de la sede del PJ a media tarde del jueves eran un aviso. El plan era el que anticipó Sebastián Iñurrieta en Letra P cuando reveló que el kirchnerismo construía un Kaballo de Troya para invadirle la mesa a Alberto Fernández con el clamor por Cristina Presidenta. Lo que no se esperaba era que la jugada fuera a ser tan a fondo. No me bajen, venía pidiendo. Lo bajaron.