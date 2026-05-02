Tierra del Fuego: más del 70% rechaza las elecciones constituyentes y la re-re de Gustavo Melella

Gustavo Melella firmó el decreto para convocar a elecciones constituyentes en TIerra del Fuego.

El escenario que Gustavo Melella enfrenta en su intención de reformar la Constitución de Tierra del Fuego está lejos de ser el ideal. Días antes de la convocatoria a comicios para elegir convencionales constituyentes que firmó esta semana, un sondeo de la consultora Zubán – Córdoba da cuenta que más del 70% del electorado fueguino está en contra de su re-reelección, el tema central del debate.

Según una encuesta realizada entre el 25 y el 28 de abril, el 72,4% rechaza la posibilidad de un tercer mandato de Melella, aunque también es alto el desacuerdo con la idea de abrir el proceso para reformar la carta magna.

El relevamiento mostró que el rechazo a modificar la Constitución alcanzó el 69,4%, y sólo un 17,8% se manifestó a favor de la iniciativa oficial. El miércoles el gobernador puso fecha a las elecciones contituyentes , que se realizarán el 9 de mayo. En sintonía con el humor social, la oposición salió a cuestionarlo sin distinción partidaria.

Los números reflejaron un clima social adverso a cualquier intento de cambio institucional. La baja adhesión evidencia límites políticos para avanzar con cambios estructurales. Incluso el segmento que apoyó la propuesta quedó muy por debajo de quienes la cuestionaron.

El gobernador Gustavo Melella quiere cambiar la Constitución para poder aspirar a un tercer mandato en Tierra del Fuego.

El informe también midió la percepción sobre la oportunidad del proyecto. Allí, el 72,4% consideró que no era pertinente avanzar en una nueva candidatura, frente a apenas un 16,6% que avaló esa posibilidad en el contexto actual.

La mayoría vinculó su postura con la delicada situación económica de la provincia, que condiciona aún más el margen de acción del Ejecutivo.

Prioridades económicas y malestar social en Tierra del Fuego

Entre quienes rechazaron la re-reelección, surgió con fuerza la demanda de priorizar la gestión. Un 19,6% reclamó resolver la deuda de la obra social del personal estatal fueguino, mientras que un 17,8% pidió estabilizar las finanzas públicas.

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Otros ejes mencionados fueron la transparencia y auditoría, con un 17,2%; y la creación de empleo, con un 14,3%. También aparecieron reclamos vinculados a deudas con municipios y mejoras en servicios.

El estudio reflejó que la agenda económica desplazó cualquier discusión institucional. La percepción dominante ubicó a las urgencias sociales por encima de los proyectos políticos del oficialismo.

Un escenario político complejo al sur de la Patagonia

El cuadro general mostró a un gobernador con respaldo limitado para impulsar cambios de fondo. La combinación de rechazo político y demandas económicas configuró un contexto desafiante para la gestión.

En ese marco, los datos dejaron planteado un interrogante sobre la viabilidad de avanzar con la reforma. Con la opinión pública marcando que las prioridades deberían pasar por otro lado, La Libertad Avanza, como representante de la oposición más dura, aparece liderando la intención de voto de cara al 9 de agosto.

Con el voto indeciso en segundo lugar, la fuerza del gobernador, FORJA, aparece incluso superada por la intención de voto del peronismo que se referencia en el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, con quien Melella protagoniza su más reciente disputa política.