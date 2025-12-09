Legislatura bonaerense: el PRO se rompió en el Senado

Marcelo Leguizamón

El nuevo mapa de la Legislatura bonaerense arrancó con el mercado de pases que se esperaba, al menos, en el Senado. El bloque del PRO, que se iba a reducir de nueve a siete bancas, perderá dos más con la salida de Marcelo Leguizamón y María Subiza, que armarán un espacio propio.

Así se lo hicieron saber antes de la sesión preparatoria de este lunes al nuevo jefe de la bancada, que será el exintendente de Junín Pablo Petrecca, tras el vencimiento del mandato de Christian Gribaudo. Hay sectores de la bancada amarilla que no se sintieron representados por la conducción partidaria en la alianza con La Libertad Avanza ni con las negociaciones de la semana pasada en el marco de la ley de Financiamiento y el reparto de cargos en organismos del Estado.

Chubi Subiza Marcelo Leguizamón y María Subiza armarán un bloque propio, por fuera del PRO. Cómo queda el PRO en el Senado De esta manera, el bloque presidido por Petrecca tendrá, además, a Alex Campbell, Jorge Schiavone, Juan Rico Zini y el exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, que podría ser vicepresidente de cámara cuando se renueven las autoridades. Mientras que Leguizamón y Subiza armarán otro espacio, al que no se descarta que pueda sumarse alguien más del PRO. También podría haber conversaciones con las dos senadoras de la UCR, Nerina Neumann y Natalia Quintana.

Leguizamón no tiene terminal política y estaba a disgusto con las decisiones que el partido tomó desde el cierre de listas de julio y, posteriormente, con las negociaciones que el partido conducido por Cristian Ritondo en Buenos Aires llevó adelante con el oficialismo. De todos modos, prefirió permanecer en el lugar hasta que finalizara el mandato de Gribaudo. La confirmación se dio tras un posteo de Rico Zini y Campbell en el que publicaron la foto del nuevo bloque compuesto por cinco miembros. Subiza responde a la familia Passaglia en San Nicolás, que avisó que tendrá bloques propios en ambas cámaras.

Nuevo bloque Pro en la Legislatura Bonaerense.@Senado_BA @probuenosairesp pic.twitter.com/LJAgoenLdv — Juan M. Rico Zini (@JuanManuelRico) December 9, 2025 Hechos y amigos Habrá que ver si esos bloques llevan la denominación de Hechos, como es el deseo de Passaglia para que se corresponda con el partido, o algo similar que permita el desembarco de otros espacios afines que puedan robustecerlo. Por el momento, en Diputados serán Manuel Passaglia e Ignacio Mateucci, mientras que en el Senado, Subiza y Leguizamón.

Los Passaglia jugaron en las elecciones de septiembre con el intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien tiene dos legisladores de confianza: la diputada Paula Bustos y el senador Rico Zini. Hasta el momento, ambos permanecen en el PRO, pero nadie descarta que en un mediano plazo puedan pegar el salto a los bloques que tendrán como nuevo actor al partido vecinalista nacido en San Nicolás.

