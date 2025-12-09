La reforma tributaria de Javier Milei y Toto Caputo trae cambios en Ganancias y el monotributo

La reforma tributaria impulsada por Javier Milei y el ministro de Economía Toto Caputo propone reducir la presión fiscal sobre las empresas, con desgravaciones para promover inversiones y empleo, y eliminar impuestos internos. Para las personas, se esperan cambios en el impuesto a las Ganancias y en el monotributo.

Además, el Gobierno insistirá con la “ presunción de inocencia tributaria” y la regularización voluntaria.

El proyecto forma parte de los diez lineamientos del Consejo de Mayo, presentado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada, y será enviado al Congreso como parte de un paquete de leyes estructurales. En ese marco, se destacó que el rediseño del esquema impositivo busca también corregir inequidades y facilitar la actividad económica.

Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo se incluye la reducción de impuestos regresivos, la simplificación de tributos existentes y la creación de incentivos para la formalización laboral, la inversión productiva y el crecimiento exportador.

El primer eje del paquete incluye la Reforma del Procedimiento y Régimen Penal Tributario, que las autoridades libertarias denominan “inocencia fiscal”, que invierte el paradigma tradicional . El Estado, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), deberá ahora probar la evasión y no el contribuyente justificar su inocencia. El objetivo es desincentivar la criminalización de infracciones menores, con foco en evasores significativos.

También se propone un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas con ingresos de hasta $1000 millones, que permitirá presentar declaraciones prearmadas con presunción de exactitud, salvo detección de errores graves o documentos falsos.

dólares colchón Pazo Toto Bausili.jpg Juan Pazo, titular de la ARCA, Toto Caputo y Santiago Bausili

La formalización del empleo se impulsará con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que ofrece durante un año una fuerte reducción de cargas patronales para quienes incrementen su nómina, así como beneficios para empleadores con personal ya registrado. Será el segundo blanqueo laboral de la era Milei. El Gobierno había incluido otro régimen de formalización en la ley Bases, aunque tuvo resultados ínfimos.

Baja del Impuesto a las Ganancias y fin de tributos internos

Según adelantó Caputo, se reducirá el impuesto a las Ganancias para sociedades a partir de 2026: la alícuota del 30% pasará al 27%, y la del 35% bajará al 31,5%. Esto impactará tanto en grandes empresas como en pymes, y busca crear un “clima de inversión” más competitivo.

A la vez, se eliminarán los impuestos internos sobre una amplia gama de bienes y servicios: productos electrónicos, automotores, aeronaves, embarcaciones, celulares, seguros, espectáculos, videogramas grabados y alquileres de viviendas sin múltiple locación, entre otros.

También se suprimen los impuestos cedulares sobre renta financiera y enajenación de inmuebles, excepto para monedas digitales, cuyas rentas seguirán gravadas.

Incentivos para la inversión y mejoras para el agro

Uno de los pilares de la reforma es el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que prevé amortización acelerada, devolución anticipada de IVA y estabilidad tributaria para proyectos productivos nuevos, con requisitos de inversión que van desde los u$s 150.000 a los u$s 30 millones, según el tamaño de la empresa.

El agro recibirá también beneficios directos: el consumo de energía eléctrica en sistemas de riego será exento de IVA. Asimismo, se permitirá la actualización por inflación de pérdidas fiscales a partir de 2025 y la aceleración de amortización de bienes de uso, especialmente para industrias que reinviertan utilidades.

Rediseño estructural, coparticipación y nuevas reglas

Durante los debates del Consejo de Mayo, el diputado Cristian Ritondo (PRO) propuso unificar las alícuotas del IVA, acelerar devoluciones y ampliar la base del impuesto a las Ganancias personales. También planteó eliminar el impuesto al cheque y rediseñar el monotributo como régimen de transición hacia el general.

consejo de mayo reformas El Consejo de Mayo y las reformas de Javier Milei y Toto Caputo

Desde las provincias, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo propuso reemplazar Ingresos Brutos por un “súper IVA” coparticipado y crear un impuesto minorista con tasa cero para el sector primario e industrial. Además, pidió reformular la coparticipación premiando el esfuerzo fiscal de las jurisdicciones.

En la misma línea, la senadora Carolina Losada propuso extender beneficios similares a los del régimen de Economía del Conocimiento a todas las pymes, incluyendo reducciones de Ganancias, cargas sociales y estabilidad fiscal.

Por su parte, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini pidió un impuesto a las Ganancias plano del 25%, eliminación del impuesto al cheque, desgravación a exportaciones industriales y garantías de estabilidad tributaria a largo plazo.

El proyecto oficial toma varios de estos planteos como referencia para delinear un nuevo modelo tributario. Según se señaló en el informe presentado, el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) funcionaría como faro de convergencia para el sistema impositivo futuro.

El diseño de la reforma fiscal se presenta así como una de las apuestas clave del Gobierno para reactivar la economía, reducir la informalidad, fomentar el crecimiento del empleo y atraer inversiones a un país con un sistema tributario históricamente complejo y regresivo.