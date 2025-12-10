Pablo Petrecca deja a su cuñado al frente de la intendencia de Junín con la mira puesta en la sucesión 2027

Pablo Petrecca asume su banca en el Senado de Buenos Aires

Juan Fiorini asumió este martes como nuevo intendente de Junín, en reemplazo de Pablo Petrecca, el jefe comunal que después de una década al frente del distrito pidió licencia para ocupar una banca en el Senado bonaerense, donde presidirá el bloque del PRO.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas BILLETERA MATA BERRINCHE Milei reactivó una obra en Junín y el jorgemacrista Petrecca le cuidará los votos a La Libertad Avanza Por José Maldonado

El reemplazo, uno de los varios que se producirán por estas horas en municipios de Buenos Aires con intendentes electos para la Legislatura, marca el camino hacia la sucesión en Junín en 2027, pero también inaugura una nueva etapa para Petrecca, que después de haber revalidado con votos el peso en su distrito ahora intentará posicionarse como una de las figuras emergentes del PRO en la provincia, con buena sintonía con Diego Santilli y buscando equilibrio con La Libertad Avanza.

El desafío de la relación con el gobierno nacional Fiorini es el cuñado de Petrecca, hermano de la esposa del intendente, y uno de los hombres de máxima confianza del jefe comunal. Fue senador provincial entre 2017 y 2021, y después volvió a Junín para ocupar varios roles en la gestión. En 2023, fue electo primer concejal en la lista que le dio la reelección a Petrecca, una jugada que ya preveía el mecanismo de sucesión. Será reemplazado en la presidencia del Concejo Deliberante por Agustina De Miguel, otro de los nombres importantes que Petrecca deja en Junín.

El desafío para el intendente licenciado será mantener el doble comando desde La Plata: él como figura política, con la mirada puesta en la relación con el gobierno de Javier Milei y el futuro del PRO, y Fiorini al frente de una gestión que tendrá algunos cambios de nombres en busca de su propia identidad. Su referencia política primaria es Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Pero la buena sintonía con Santilli es un dato de mucho peso en el armado que viene.

Dentro del PRO En el entorno del intendente destacan que Petrecca llega al Senado con una legitimidad electoral que pocos del PRO tienen en la provincia. En septiembre, con Somos Buenos Aires, sacó el 30% de los votos en Junín y casi el 20% en la Cuarta Sección Electoral. Esos números le dan margen para negociar desde otro lugar. "No es lo mismo llegar con una banca testimonial que con un caudal de votos propio", admite una fuente cercana al jefe comunal.

El acercamiento con el gobierno nacional después de la reactivación del paso bajo nivel en octubre oxigenó la relación política. "La obra era muy importante, el pueblo estaba cortado al medio y los vecinos lo puteaban a Pablo. Fue un gesto que cayó muy bien", reconocen en Junín. La sintonía con Santilli aparece como un activo clave para lo que viene. El ministro del Interior tiene un vínculo fluido con Petrecca que se construyó durante la campaña de octubre. "La relación es muy buena y va a ser importante", reconocen en el entorno del intendente. Petrecca promete llevar el "modelo de Junín" a la provincia, una marca de gestión que construyó durante diez años al frente del municipio. En La Plata, ese discurso le servirá para diferenciarse dentro del PRO y para posicionarse de cara a 2027, año en el que se juega la sucesión de Axel Kicillof en la gobernación. Mientras tanto, Fiorini tendrá la responsabilidad de sostener la gestión local y mantener vivo el proyecto político que Petrecca busca proyectar más allá de Junín.

Compartir en:







