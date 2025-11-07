GOBIERNO EN REFACCIÓN

Sin asumir, Diego Santilli estrenó traje de ministro y recibió a gobernadores para discutir el Presupuesto

El designado titular de Interior tuvo sus dos primeros encuentros. Foto con Ignacio Torres y Raúl Jalil. Gestos sin definiciones.

Por Pablo Lapuente
Santilli, Adorni y Jalil

Lo hizo de buen humor y con una carpeta en mano que contenía los principales detalles de la agenda de Gobierno, que hoy pasa por la denominada ley de leyes, la reforma laboral y tributaria y el nuevo Código Penal. El flamante interlocutor con la oposición dialoguista encabezó las reuniones en el despacho del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también estuvo presente.

Al finalizar los encuentros, tanto Torres como Jalil se mostraron en sintonía con el tratamiento del Presupuesto y los otros proyectos que el oficalismo pretende tratar en sesiones extraordinarias, a las que convocará entre el 11 y el 31 de diciembre. Los mandatarios aclararon que todavía no conocen la letra chica de las iniciativas.

Ignacio Torres, Manuel Adorni y Diego Santilli.

Ignacio Torres, Manuel Adorni y Diego Santilli.

Las reuniones de esta jornada se trataron más de gestualidades que de respaldos explícitos en el Congreso. El mandatario patagónico destacó el perfil de Santilli, a quien definió como una "persona de diálogo y generador de consensos". "Fue una decisión acertada tener a una persona con experiencia, que conoce a los distintos actores de la política argentina y que sabe también generar los consensos que necesitamos en este momento", comentó Torres ante la prensa acreditada en alusión a El Colorado, y en comparación con el saliente Lisandro Catalán, a quien los gobernadores observaban con desdén por su falta de poder en el ecosistema libertario.

Diego Santilli presentaró su renuncia

Santilli asumiría formalmente el cargo de ministro la semana próxima. Según pudo saber Letra P, el todavía legislador de Juntos por el Cambio se reunió esta mañana con el presidente de la Cámara de Diputados y juntos decidieron elaborar el documento de renuncia, que fue presentado formalmente esta tarde de viernes.

Ahora será el cuerpo legislativo el que deberá aceptar la renuncia, para recién ahí asumir en el gabinete de La Libertad Avanza. La intención del gobierno es hacerlo cuanto antes, pese a que una vez que pierda su banca su reemplazo será Nelson Marino, un exconcejal platense que en su momento respondía a Horacio Rodríguez Larreta.

RENUNCIA DS

En tanto, el 10 de diciembre, el escaño que Santilli ganó en la elección del 26 de octubre pasado será ocupado por Rubén Torres, un hombre que responde al armador libertario Sebastián Pareja. El operador karinista controlará también la banca de Alejandro Carrancio y la de Andre Vera.

Mientras todo esto sucede, El Colorado ya está definiendo junto a la cima del poder libertario el organigrama de su ministerio y la fecha precisa en la que desembarcará en la Casa Rosada. Su despacho será el mismo que dejó vacante el saliente Lisandro Catalán, con vista interior al Patio de las Palmeras y con ventanas que dan a Puerto Madero.

En su nuevo rol, Santilli pretende profundizar los vínculos con otras provincias. Para eso continuará la tanda de reuniones el lunes próximo con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), y el miércoles con Gustavo Sáenz (Salta). En su entorno no descartan sumar a otros caciques provinciales en los próximos días, muchos de los cuales lo llamaron por teléfono para felicitarlo por su ingreso al gobierno.

Diego Santilli, en la Cámara de Diputados.

Diego Santilli, en la Cámara de Diputados.

Los desafíos de Santilli

La ratificación de lazos con las provincias, que por ahora se da sólo con algunos de los gobernadores más dispuestos a acompañar las reformas libertarias, no es el único movimiento político de Santilli. De hecho, debajo de las fotografías que se tomó esta tarde con Torres y Jalil escribió, también, distintas órdenes implícitas para sus dirigentes territoriales: comenzar a armar su candidatura a gobernador para el 2027.

Por eso, quienes responden al Colorado armaron en los últimos días nuevos grupos de Whatspp, reactivaron sus redes sociales y hasta se agendaron cenas en distintos distritos del conurbano bonaerense. “Nos lo tomamos con calma, pero si el Colo va a jugar en dos años, con o sin PASO, tenemos que estar preparados”, dijo a Letra P un hombre que se declara santillista y quien ya tiene por objetivo ir a persuadir a quienes se alejaron del PRO después de la derrota de Juntos por el Cambio en 2019.

Por esta razón es que los desafíos futuros de Santilli no estarán tanto en los municipios, donde tiene un “gaucho en cada pueblo”, según lo reconocen en su equipo, sino más bien en la propia dinámica de la Casa Rosada, que todavía no designó a un único interlocutor válido para hacer política. Esto fue, principalmente, lo que detonó la interna el último año.

Dicho de otro modo, mientras su armador predilecto Agustín Forchieri se mueve con autonomía por la provincia de Buenos Aires, donde también pisan fuerte nombres como Sebastián Abella y Gastón di Castelnuevo en el conurbano y Ezequiel Galli y Fernanda Antonijevic en el interior, el reto principal de Santili estará en sobrellevar las internas dentro del propio gabinete.

Algunos se preguntan cómo funcionarán los nuevos equilibrios de poder dentro de la cúpula libertaria y la relación con Adorni, quien, dicen cerca suyo, "no será un jefe de gabinete decorativo". El punto es que quien hoy se perfila como negociador con los gobernadores es Santilli. Es una incógnita si el Colorado quedará encerrado en la interna como quien estuvo en su cargo, el también corrido Catalán.

