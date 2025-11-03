Diego Santilli, día 1: debut en el gabinete, café con los Menem y agenda a pedido de Karina Milei

Aunque todavía no asumió como ministro del Interior, Diego Santilli ya se mueve como un integrante más del equipo de gobierno luego de que Karina Milei lo eligiera para reemplazar a Lisandro Catalán . Este lunes, debutó en la reunión del nuevo gabinete en la Casa Rosada , tuvo un encuentro con Martín y Lule Menem, y comenzó a delinear su agenda.

El dirigente del PRO asumirá de manera formal este miércoles en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde el presidente Javier Milei le tomará juramento. Ese día, el designado jefe de Gabinete Manuel Adorni también quedará efectivizado en su cargo. Resta saber si están dados los pasos legales para que esa ceremonia se desarrolle en dos días.

Todavía no está claro con qué equipo desembarcará el Colorado, aunque todo indica que buena parte de las segundas y terceras líneas serán designadas por El Jefe. Mientras tanto, el diputado PRO ya está preparando su mudanza a la planta baja de Balcarce 50. Sus oficinas tendrán una vista interior al Patio de las Palmeras , y exterior a Puerto Madero .

En diálogo con la prensa acreditada, Santilli no descartó una nueva convocatoria a los gobernadores que incluya a los peronistas que quedaron afuera del encuentro del jueves pasado, como Axel kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintera (La Rioja).

No obstante, aclaró que esa convocatoria sería sólo con quienes cuidan la agenda del Presidente: "Si vamos a hablar de bajar impuestos, de apoyar un Pacto de Mayo que tiene que ver para el futuro los argentinos, estamos de acuerdo. No descarto nada, pero hay una visión hacia donde tenemos que ir". Ese fue el pedido explícito que le hizo Karina este domingo por la tarde, cuando lo llamó para ofrecerle el cargo.

Santilli sobre el diálogo con los gobernadores en general y con Kicillof en particular



Además, el nuevo ministro del Interior mencionó algunos de los objetivos de su gestión



@PConurbano pic.twitter.com/sYXWxAGneh — LETRA P (@Letra_P) November 3, 2025

Diego Santilli y una reunión reservada con los Menem

Los nombramientos cambiaron el equilibrio de poder dentro de Casa Rosada y la circulación de los funcionarios por los pasillos internos. Apenas terminó la reunión de gabinete, Santilli y Martín Menem caminaron juntos hasta el despacho de Lule Menem. Lo hicieron sonrientes y con algunas palmadas en sus hombros, mostrando la complicidad política de ese sector amarillo y el karinismo.

Con ese gesto quedó claro el empoderamiento del rol de Karina, quien primero ascendió a Adorni, tal cual se lo había prometido hace ocho meses atrás y, después, presionó en favor de Santilli. Se trataron de dos movimientos en una misma semana que terminaron de inclinar la balanza en favor de los Menem y en detrimento de Santiago Caputo.

De hecho, el ecosistema karinista reconoció que, hasta hace unas semanas, las decisiones del ministro del Interior pasaban por el Salón Martín Fierro, donde el asesor presidencial tiene su base de operaciones. Ahora, las decisiones se tomarán en la oficina de Menem. "La que decide es Karina", aseguran.

#Gobierno Martín Menem y Santilli en la Casa Rosada tras reunión de gabinete

Se dirigen al despacho de Lule Menem



Se dirigen al despacho de Lule Menem



@PConurbano pic.twitter.com/LZOkOc5DJA — LETRA P (@Letra_P) November 3, 2025

La nueva mesa chica del Presidente

La mayoría de las decisiones del gobierno pasará por una cúpula libertaria más amplia. De hecho, el jefe de Estado decidió disolver las múltiples mesas políticas que funcionaron hasta el 26 de octubre para concentrar todo en un mismo encuentro.

Se trata de una nueva mesa política, más chica y con roles más delimitados. Encabezada por el mandatario y su hermana, Adorni será el encargado de actualizar la agenda de cada uno de los ministerios; Santilli será el principal puente con gobernadores, los líderes de la oposición y los intendentes; Martín Menem será el vínculo directo con los integrantes de Diputados; y Bullrich, que sumirá una banca en la cámara alta, hará lo mismo en el Senado.

Está previsto que la ministra de Seguridad presida el bloque libertario, sobre todo por las disconformidades que hay en el oficialismo con la conducción de Ezequiel Atauche. También está prácticamente definido que Nadia Márquez, parte del esquema menemista, reemplace a Bartolomé Abdala como presidenta provisional del Senado.