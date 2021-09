Larreta, el porteño más bonaerense

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, Horacio Rodríguez Larreta, es, en el sprint final de la campaña para las PASO, el protagonista estelar de la campaña de la lista que armó para la provincia. Se metió tanto en el interior sojero, como en el barro del conurbano, para intentar instalar a Diego Santilli. Lo hizo este viernes en Olavarría, en la profundidad de la llanura bonaerense, al acompañar la presentación de un paquete de propuestas vinculadas al trabajo; el martes en Quilmes y Florencio Varela y con anterioridad en Junín, Chacabuco, Vicente López, Bahía Blanca y La Matanza. "Es el mejor candidato que tenemos", reforzó de cara a la interna contra Facundo Manes.

"Tenemos tres prioridades para la Argentina que viene: trabajo, trabajo y trabajo. Si no generamos trabajo no tenemos destino", aseguró Rodríguez Larreta en Olavarría junto a Santilli, la compañera de fórmula del Colo, Graciela Ocaña, y los intendentes de Juntos por el Cambio Ezequiel Galli, el anfitirión, y Gustavo Posse, de San Isidro. Además, el alcalde porteño describió la crisis económica actual provocada por la pandemia y aseguró que el país "no genera empleo privado desde hace diez años", de los cuales cuatro corresponden a la gestión de Mauricio Macri.

"La mejor política social es el trabajo, es la base de la expectativa de cada uno, es un ordenador social, y mucho más que una fuente de ingreso, y por eso es nuestra prioridad en un país donde no se genera trabajo", amplió Rodríguez Larreta, en una intervención que tuvo bastante de discurso de campaña ejecutiva y en la que aseguró que su exvice jefe de Gobierno es el "el mejor candidato" de cara a las primarias.

Con esta introducción, el primer precandidato a diputado nacional de Es Juntos en la provincia de Buenos Aires presentó el tercer paquete de propuestas que pretende llevar al Congreso de la Nación. "Tenemos que tener un modelo de provincia y país donde el privado sea nuestro aliado, porque el 50% de los argentinos trabaja en un comercio, una pyme o son emprendedores", aseguró Santilli y agregó que los tres puntos centrales de su propuesta son extender la moratoria para pequeñas empresas hasta diciembre del 2022, promover créditos para el sector y bajar impuestos y costos laborales, aunque no dio precisiones de cómo se aplicarían.

Por otro lado, ambos dirigentes del PRO hicieron referencia al desempleo en la franja joven de la sociedad, que durante el periodo más critico de la pandemia alcanzó al 26% de los hombres y las mujeres de entre 18 y 30 años, y al cierre de pymes, uno de los sectores más afectados durante el gobierno de Cambiemos, en el que, según cifras de la AFIP, debieron cerrar 24.505 empresas, lo que representó una contracción de 4,3% entre 2015 y 2019.