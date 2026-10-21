Buenos Aires: elecciones concurrentes, PASO y boleta de papel, el esquema electoral que analiza a Axel Kicillof

Axel Kicillof y la dirigencia nucleada en el Movimento Derecho al Futuro (MDF) ya van delineando un esquema de formato electoral para la elección en Buenos Aires en 2027, si bien sigue atado al avance de las negociaciones y el devenir con el paso de los meses.

El gobernador analiza un escenario de elección provincial concurrente, es decir, el mismo día de la elección nacional, con PASO propias -así se caigan o no en el Congreso- para elegir gobernador y sosteniendo el actual sistema de votación con boleta papel. Ese sistema de boleta tradicional, de ocurrir este escenario, deberá convivir con la Boleta Única Papel (BUP) que se usará para elegir presidente y diputados nacionales.

El desdoblamiento de la elección bonaerense como sucedió en la legislativa de 2025 parece cada vez más lejano. Con matices de miradas respecto a desecharlo por completo o no, cuatro fuentes del entorno del gobernador aseguraron a Letra P que irán por la elección concurrente, algo que depende exclusivamente del gobernador, quoien tiene la facultad de poner la fecha de la elección.

“Nosotros nunca hablamos de desdoblamiento para este año”, afirmó con contundencia un funcionario del gabinete bonaerense. “La elección en Buenos Aires va a ser el mismo día que la nacional y con PASO”, afirmó en la misma línea otro miembro del gabinete.

El propio Kicillof, cuando analiza los escenarios electorales para el próximo año, plantea la elección en formato concurrente. Es más, si se sostuvieran las PASO nacionales, diversas fuentes coinciden en que no hay ninguna posibilidad de desdoblamiento ya que las primarias en Provincia están atadas por ley a la fecha de las nacionales, por lo que un cambio requeriría el ok de la Legislatura.

Si el panorama político cambiara, y Milei consiguiera los votos en el Congreso para desterrar las PASO nacionales, hay todavía quienes ven alguna chance lejana de desdoblamiento en la provincia o, al menos, no quieren darla por descartada al 100%. “Esto es muy dinámico, en la foto de hoy no habrá desdoblamiento, pero nada garantiza que si cambian las circunstancias eso cambie también”, dice un intendente con cautela.

En Buenos Aires es con PASO

En la dirigencia kicillofista no hay dudas. Más allá de que Javier Milei logre, o no, eliminas las PASO a nivel nacional, en la provincia se mantendrán y de esa forma incluso Kicillof tendrá la potestad de, dentro de los plazos que marca la ley bonaerense, convocar las primarias cuando él quiera.

“Probablemente, todo siga como está. El gobernador tiene facultades de mantener las PASO y mantener las fechas que él disponga, así que me parece que ese va a ser el proceso”, dijo Jorge Ferraresi a Letra P.

No solo en el MDF quieren sostener las PASO, también otros sectores del peronismo bonaerense, como La Liga de intendentes, quieren sostener la primaria para tener esa herramienta a la hora de elegir al candidato o candidata a la gobernación en caso de no haber un acuerdo.

Respecto de la primaria nacional que mira con atención Kicillof, tanto por su intención de competir en la elección presidencial como por su impacto en Buenos Aires, podría darse una nueva reunión en los próximos días entre gobernadores, legisladores, Máximo Kirchner y Sergio Massa. El gobernador cree que, todavía, Milei no consiguió los votos para su eliminación pese a los esfuerzos que viene haciendo Diego Santilli.

Objetivo reelecciones, en duda

Lo que sigue fuertemente en duda es si efectivamente Kicillof podrá avanzar en la Legislatura bonaerense con el proyecto para volver a las reelecciones indefinidas para los intendentes. Hasta ahora el gobernador no logró mover el proyecto que considera fundamental para la elección. El gobernador considera que en medio de una crisis de representatividad se le va a quitar al elector la posibilidad de votar posiblemente “lo único que quiere realmente votar”, que es a su intendente.

“El que no vota el proyecto de reelecciones es porque quiere perder”, dice a este medio alguien del MDF y apuntan a La Cámpora y al Frente Renovador. Los primeros no manifestaron que no lo acompañarán pero condicionan la discusión de ese tema a que el kicillofismo se siente a discutir muchos otros, algo que todavía el gobernador no quiere hacer.

El panorama no se vislumbra fácil. Como contó Letra P, Ferraresi cree que el proyecto no va a salir porque la interna no permite arribar a consensos. Por eso ya empezó a pedir que los intendentes que no puedan reelegir, cincuenta en el caso del peronismo, llenen las listas legislativas en las secciones electorales y a nivel nacional.