Donald Trump y Scott Bessent no mandan un dólar: el swap con Estados Unidos no suma reservas

El swap con el Tesoro de Estados Unidos de Donald Trump y Scott Bessent por "hasta 20.000 millones de dólares" que anunció el Banco Central ( BCRA ) es una línea de crédito para que Javier Milei , Toto Caputo y Santiago Bausili usen en caso de considerarlo necesario, pero no aumentará las reservas brutas en lo inmediato, según fuentes oficiales.

La operación es distinta al intercambio de monedas con el Banco Popular de China , la contraparte del BCRA del país asiático. Aquel swap por u$s 18.000 millones se contabiliza íntegramente en las reservas. De ese monto, Argentina activó u$s 5000 millones durante las gestiones de Sergio Massa en Economía y Miguel Pesce en el Banco Central. El repago de esos u$s 5000 ya se postergó en dos ocasiones, durante la gestión actual.

Según confirmaron fuentes oficiales a Letra P, "el impacto en las reservas internacionales se produce una vez que se active cada tramo del swap", de acuerdo a "criterios contables aplicables a los estados financieros del BCRA.

La entidad que preside Bausili aclaró que, por el momento, no activará ningún desembolso. "Hoy, el BCRA tiene una hoja de balance sólida con amplia liquidez. Los desembolsos de cada tramo se irán determinando según las necesidades que tenga el BCRA en el futuro", indicaron fuentes oficiales.

El antecedente: México

El BCRA no precisó los términos de activación de cada tramo, pero confirmó que la contraparte será el Fondo de Estabilización Cambiaria (FCE) del Tesoro estadounidense. Bessent administra el FCE a discreción, con el único requisito de informar al Congreso estadounidense operaciones que superen los seis meses de plazo. Fue la herramienta que usó Estados Unidos para rescatar a México durante el "Efecto Tequila".

"Las condiciones económicas del acuerdo son confidenciales en línea con otros acuerdos bilaterales del BCRA, para evitar generar incentivos entre los inversores que busquen arbitrar las posiciones de los países. Este mismo principio se aplica a las operaciones que tiene el Exchange Stabilization Fund con el Banco de México y que tuvo en su momento con Uruguay", indicaron fuentes oficiales.

El antecedente mexicano es el más recordado. "A solo un año de entrar en el NAFTA, el interés de EEUU de garantizar la estabilidad financiera lo llevó a desembolsar fondos por el equivalente al 7,6% del PIB mexicano. En un contexto de flotación entre bandas, libre entrada de capitales, apreciación del peso y déficit de cuenta corriente, EEUU garantizó un paquete de ayuda", recordó PxQ. Lo hizo "devaluación del peso mexicano mediante".

Diferencias con el swap con China

El BCRA diferenció este "acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta 20.000 millones de dólares", del swap con China.

"Difieren en algunos aspectos técnicos y por eso tienen una contabilización diferente, pero lo relevante es que los dos permiten al BCRA ampliar las herramientas que tiene para la implementación de la política monetaria y cambiaria".

Toto Caputo y el pago de la deuda

Toto Caputo adelantó, en entrevistas, que Economía podría eventualmente usar el swap con el Tesoro para cancelar los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026, por u$s 8500 millones. Para eso, tendría que activar tramos. "Una vez desembolsados, no hay ninguna limitación para el uso de fondos que son de libre disponibilidad", afirmaron fuentes oficiales.